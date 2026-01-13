Elon Musk on Retirement Planning: दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेक दिग्गज एलन मस्क (Elon Musk) ने लोगों को अनोखी सलाह दी है. उनका कहना है रिटायरमेंट के लिए अभी से पैसे जोड़ने की फिक्र मत करो. एक तरफ जहां लोग भव‍िष्‍य को ध्‍यान में रखकर म्यूचुअल फंड, गोल्‍ड ईटीएफ और एनपीएस आद‍ि में न‍िवेश कर रहे हैं. दूसरी तरफ मस्‍क का यह व‍िचार वाकई चौंकाने वाला है. 'मूनशॉट्स विद पीटर डायमेंडिस' पॉडकास्ट (Moonshots With Peter Diamandis Podcast) के दौरान मस्‍क ने कहा, आने वाले समय में रिटायरमेंट सेविंग्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा.

रिटायरमेंट सेव‍िंग्‍स पर फोकस करने की जरूरत नहीं

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और फाइनेंशियल प्लानर्स की तरफ से लगातार लोगों को इनवेस्‍टमेंट बढ़ाने और खर्च घटाने की सलाह दी जा रही है. दूसरी तरफ मस्क इसके एकदम उलट बोल रहे हैं. 600 बिलियन डॉलर की संपत्ति के माल‍िक मस्क का कहना है कि टेक्नोलॉजी की रफ्तार से दुनिया बदल जाएगी. मस्क ने लोगों से साफ कहा क‍ि लॉन्‍ग टर्म वाली रिटायरमेंट सेव‍िंग्‍स पर फोकस करने की जरूरत नहीं है. मस्‍क का मानना है जल्द ही यह अवधारणा पुरानी पड़ जाएगी. लोग जल्द रिटायर होने के लिए इनवेस्‍टमेंट में हाई र‍िटर्न तलाशते हैं और 9 से 5 की जिंदगी से छुटकारा चाहते हैं, लेक‍िन मस्क इसे बेकार की बात बताते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सातवें आसमान पर पहुंच जाएगी मशीनों की प्रोडक्‍ट‍िव‍िटी

मस्क का कहना है यद‍ि टेक्नोलॉजी की मौजूदा रफ्तार जारी रही तो मशीनों की प्रोडक्‍ट‍िव‍िटी सातवें आसमान पर पहुंच जाएगी. मशीनें इंसानों से तेज, सस्‍ता और ज्‍यादा अच्‍छे तरीके से काम करेंगी. इससे दुनिया में क‍िसी भी चीज की कमी की समस्या खत्म हो जाएगी और हर शख्‍स को जरूरी संसाधन म‍िल सकेंगे. मस्क की तरफ से 'यूनिवर्सल हाई इनकम' का कॉन्सेप्ट पेश किया गया, जहां हर इनकम कैटेगरी वाले लोग बेफ‍िक्र होकर जी सकेंगे. आने वाले सालों में लोग जो चाहें, वो पा सकेंगे.

'हेल्थकेयर में भी होगा जबरदस्त सुधार'

उन्‍होंने कहा हेल्थकेयर में भी जबरदस्त सुधार होगा, हर किसी को मौजूदा समय से बेहतर इलाज और सर्व‍िस म‍िलेंगी. इसके अलावा क‍िसी भी व‍िषय पर सीखना फ्री और सबके लिए आसान हो जाएगा. मस्क की तरफ से यह भी चेतावनी दी गई क‍ि यह दुनिया इकोनॉम‍िक नहीं, बल्कि मेंटली इश्‍यू लेकर आ सकती है. यद‍ि सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो लोग जीवन के मकसद पर सवाल उठाएंगे. मस्क ने यह भी पूछा, 'यद‍ि आपको हर चीज मिल जाए, तो क्या वह दुनिया अच्छी होगी? क्योंकि तब आपका काम बेमानी हो सकता है.'