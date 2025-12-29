₹2.5 लाख पर पहुंची चांदी से दुनिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन भी परेशान, मस्क की इस चेतावनी से मचा हड़कंप

Silver price Hike: चांदी की बढ़ी कीमतें न केवल जूलरी खरीदने वाले लोगों के लिए बल्कि अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स की भी चिंता बढ़ा रही है. चांदी की कीमत अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर है. 2.50 लाख रुपये किलो पर पहुंच चुकी चांदी ने टेस्ला के मालिक और दुनिया के इकलौते खरबपति एलन मस्क को भी परेशान कर दिया है.

महंगी चांदी ने मस्क परेशान

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने चांदी में जारी एकतरफा तेजी पर चिंता जताई है और कहा है कि इसका कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उपयोग हो रहा है. मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर चांदी की कीमतों में तेजी पर कहा यह सही नहीं है। चांदी का कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उपयोग होता है.

चांदी में तेजी ने पूरी इंडस्ट्री को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से लेकर सोलर और कई अन्य उत्पादों जैसे ईवी आदि में बड़ी मात्रा में चांदी का उपयोग हो रहा है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा मैंने आप सभी को चेतावनी देने की कोशिश की थी.आप जानते हैं कि यह बुरा है जब एलन मस्क चांदी की कीमत के बहुत अधिक बढ़ने को लेकर चिंतित हैं.

चांदी की बढ़ती कीमत से टेंशन क्यों ?

चांदी में बड़े स्तर पर तेजी देखने को मिल रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव 75 डॉलर प्रति औंस पर है. घरेलू बाजार में भी चांदी की कीमतें उच्चतम स्तर पर बनी हुई है और एमसीएक्स पर इंट्राडे में 2,54,174 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी. एनालिस्ट्स ने बताया कि निवेश मांग, सप्लाई में कमी और बढ़ती इंडस्ट्रियल मांग की वजह से चांदी की तेजी ने सोने और बड़े स्टॉक्स सहित ज्यादातर एसेट्स को पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने बताया कि चांदी के पास सोने की तरह बड़े रिजर्व नहीं हैं.

इसके अलावा, छुट्टियों के दौरान कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव और बढ़ गया. सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों और डेटा सेंटर्स जैसे चांदी के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल ने इन्वेंट्री को कम कर दिया है. चांदी ने 2025 में सालाना आधार पर लगभग 158 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन एक्सिस म्यूचुअल फंड की एक हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ओवरवैल्यूएशन के चलते ईटीएफ से पैसा निकल सकता है या तांबे की कीमतों में गिरावट का असर चांदी की कीमतों पर भी पड़ सकता है. आईएएनएस