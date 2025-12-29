Advertisement
trendingNow13057565
Hindi Newsबिजनेस₹2.5 लाख पर पहुंची चांदी से दुनिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन भी परेशान, मस्क की इस चेतावनी से मचा हड़कंप

₹2.5 लाख पर पहुंची चांदी से दुनिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन भी परेशान, मस्क की इस चेतावनी से मचा हड़कंप

Elon Musk On Silver: चांदी की बढ़ी कीमतें न केवल जूलरी खरीदने वाले लोगों के लिए बल्कि अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स की भी चिंता बढ़ा रही है. चांदी की कीमत अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 29, 2025, 06:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹2.5 लाख पर पहुंची चांदी से दुनिया का सबसे अमीर बिजनेसमैन भी परेशान, मस्क की इस चेतावनी से मचा हड़कंप

Silver price Hike: चांदी की बढ़ी कीमतें न केवल जूलरी खरीदने वाले लोगों के लिए बल्कि अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स की भी चिंता बढ़ा रही है. चांदी की कीमत अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर है. 2.50 लाख रुपये किलो पर पहुंच चुकी चांदी ने टेस्ला के मालिक और दुनिया के इकलौते खरबपति एलन मस्क को भी परेशान कर दिया है.  

महंगी चांदी ने मस्क परेशान 

 टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने चांदी में जारी एकतरफा तेजी पर चिंता जताई है और कहा है कि इसका कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उपयोग हो रहा है. मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर चांदी की कीमतों में तेजी पर कहा यह सही नहीं है। चांदी का कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उपयोग होता है.  

Add Zee News as a Preferred Source

चांदी में तेजी ने पूरी इंडस्ट्री को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से लेकर सोलर और कई अन्य उत्पादों जैसे ईवी आदि में बड़ी मात्रा में चांदी का उपयोग हो रहा है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा मैंने आप सभी को चेतावनी देने की कोशिश की थी.आप जानते हैं कि यह बुरा है जब एलन मस्क चांदी की कीमत के बहुत अधिक बढ़ने को लेकर चिंतित हैं.  

चांदी की बढ़ती कीमत से टेंशन क्यों ?  

चांदी में बड़े स्तर पर तेजी देखने को मिल रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव 75 डॉलर प्रति औंस पर है. घरेलू बाजार में भी चांदी की कीमतें उच्चतम स्तर पर बनी हुई है और एमसीएक्स पर इंट्राडे में 2,54,174 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी.  एनालिस्ट्स ने बताया कि निवेश मांग, सप्लाई में कमी और बढ़ती इंडस्ट्रियल मांग की वजह से चांदी की तेजी ने सोने और बड़े स्टॉक्स सहित ज्यादातर एसेट्स को पीछे छोड़ दिया है. उन्होंने बताया कि चांदी के पास सोने की तरह बड़े रिजर्व नहीं हैं. 

इसके अलावा, छुट्टियों के दौरान कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव और बढ़ गया. सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहनों और डेटा सेंटर्स जैसे चांदी के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल ने इन्वेंट्री को कम कर दिया है. चांदी ने 2025 में सालाना आधार पर लगभग 158 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन एक्सिस म्यूचुअल फंड की एक हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ओवरवैल्यूएशन के चलते ईटीएफ से पैसा निकल सकता है या तांबे की कीमतों में गिरावट का असर चांदी की कीमतों पर भी पड़ सकता है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Silver price

Trending news

'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
amit shah
'वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने असम में...', घुसपैठ को लेकर राहुल की पार्टी पर बरसे शाह
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
Anjel Chakma Murder Case
एंजेल चकमा के पिता का फूटा गुस्सा, अस्पताल को बताया बेटे की मौत का जिम्मेदार
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर
hindi Jammu and Kashmir news
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच खतरे की आहट, कश्मीर में सेना-CRPF हाई अलर्ट पर
ओडिशा में मुस्लिम को बांग्लादेशी समझ भीड़ ने किया हमला, बांधकर कर दी पिटाई
crime news
ओडिशा में मुस्लिम को बांग्लादेशी समझ भीड़ ने किया हमला, बांधकर कर दी पिटाई
घाटी में 2 समुदायों के बीच हिंसा, जमकर बरसाए पत्थर; CRPF ने संभाला मोर्चा
Communal violence
घाटी में 2 समुदायों के बीच हिंसा, जमकर बरसाए पत्थर; CRPF ने संभाला मोर्चा
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए 79000 करोड़ का सुपर प्लान, नहीं बचेंगे देश के दुश्मन
rajnath singh
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए 79000 करोड़ का सुपर प्लान, नहीं बचेंगे देश के दुश्मन
कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
Delhi IMD alert
कोहरे से डर रहे! नए साल का प्लान बनाने से पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
BMC elections
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
Udit Raj
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
Mamata Banerjee
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर