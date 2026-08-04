/Old Monk,रॉयल चैलेंज,बैगपाइपर...नहीं बिकेंगे दारू के ये ब्रांड! रम-व्हिस्की के नाम पर खिलवाड़ कर रही कंपनियां? सरकार ने लिया एक्शन

FSSAI bans Old Monk: Old Monk, McDowell's Bagpiper ban, Royal Challenge जैसे ब्रांड के व्हिस्की, रम, पीने वालों को ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए. आप जिन लिकर ब्रांड पर आंख बंद कर भरोसा कर रहे हैं, वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं.रॉयल और प्रीमियम समझे जाने वाले एंटीक्विटी,रॉयल चैलेंज और ओल्ड मॉन्क की बोतलों में असली फ्लेवर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाया जा रहा है.
फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने स्कॉच, रम, लिकर बेचने वाली उन कंपनियों पर चाबुक चलाया है, जो शीरा, माल्ट और अंगूर जैसे नेचुरल फ्लेवर के नाम पर बोतलों में आर्टिफिशियल फ्लेवर घोल रहे हैं. यूनाइटेड स्पिरिट्स, इनब्रू और मोहन रॉकी जैसे मशहूर ब्रांड्स भी FSSAI के लैब टेस्ट में फेल हो गए हैं. जिसके बाद इन ब्रांड के सलेक्टेड व्हिस्की और रम के कुछ वेरिएंट्स की सेल पर रोक लगा दिया है. पहले 10 जुलाई को इन कंपनियों को नोटिस भेजा गया. अब सरकार ने कार्रवाई की है.
FSSAI ने यूनाइटेड स्पिरिट्स (मध्य प्रदेश), इनब्रू बेवरेजेस (मध्य प्रदेश) और मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर (महाराष्ट्र) के कुछ चुनिंदा वैरिएंट पर पाबंदी लगा दी है. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (अल्कोहलिक बेवरेजेज) रेगुलेशंस, 2018 के उल्लघंन मामले में ये कार्रवाई हुई है.
FSSAI ने यूनाइटेड स्पिरिट्स की एंटीक्विटी ब्लू और रॉयल चैलेंज, इनब्रू की बैगपाइपर और ओल्ड कास्क, मोहन रॉकी की ओल्ड मॉन्क के कई वैरिएंट्स पर बैन लगाया है. इन कंपनियों पर आरोप लगा है कि वो नेचुरल फ्लेवर के नाम पर बोतलों में आर्टिफिशियल फ्लेवर मिक्स कर रही है, जबकि नियम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फ्लेवर मिलाने का है.
कंपनियां मुनाफे, लागत कम करने और प्रकृतिक फ्लेवर तैयार करने में लगने वाले समय को बचाने के लिए शॉर्टकट अपना रही थीं. फूड स्टैंडर्ड के खिलाफ जाते हुए ये कंपनियां रम में रम का स्वाद और व्हिस्की में व्हिस्की का स्वाद देने के लिए ऊपर से फ्लेवर मिला रही है. जबकि अल्कोहलिक बेवरेजेस में सिर्फ नेचुरल फ्लेवर एड करने की अनुमति है.
FSSAI ने अपनी जांच में पाया है कि ये ब्रांड्स स्टैंडर्ड कैटेगरी के नामों का इस्तेमाल करके गलत तरीके से घटिया क्वालिटी की शराब बेच रहे हैं. कंपनियों को हिदायत दी गई है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स को Rum-flavoured Spirit या Whisky-flavoured Spirit के नाम से बेचे. पैकेट के सामने वाले हिस्से पर प्रोडक्ट की असली पहचान को साफ-साफ लिखे.