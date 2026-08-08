रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हफ्ते 24 कैरेट सोने की कीमत 7000 रुपये प्रति 10 ग्राम के उछाल के साथ 1,49,621 रुपये पर पहुंच गई. प‍िछले हफ्ते के आख‍िर में यही दाम 1,42,860 रुपये पर था. इसी तरह 22 कैरेट सोना भी 1,30,860 रुपये से बढ़कर 1,37,053 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसके अलावा 18 कैरेट की बात करें तो 1,07,145 रुपये से चढ़कर यह शुक्रवार शाम को 1,12,216 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. पूरे हफ्ते के दौरान 3 अगस्त की शाम को सोने ने अपना निचला लेवल 1,42,557 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम का छुआ था. जानकारों का कहना है क‍ि अमेरिकी फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर में बढ़ोतरी नहीं करने की संभावना से कीमत में तेजी आई है.