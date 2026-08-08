Gold Silver Price Today: अमेरिका ईरान जंग के बीच पिछले कुछ महीने से जारी गिरावट के बाद आखिरकार सोने और चांदी में पिछले करीब एक हफ्ते से तेजी देखी जा रही है. दोनों कीमती धातुओं में यह तेजी मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की उम्मीद के बीच देखी जा रही है. सोने में देखी जा रही तेजी के बीच निवेशकों के चेहरे खिल उठे हैं. दूसरी तरफ खरीदारी का मन बना रहे आम ग्राहकों की चिंता बढ़ सकती है. अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और महंगाई दर में नरमी की उम्मीद के बीच सोने-चांदी की मांग में उछाल देखा गया.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार इस हफ्ते सोने के राम में प्रति 10 ग्राम 7,000 रुपये से ज्यादा का इजाफा देखा गया. चांदी की बात करें तो इसके दाम भी 13,000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा चढ़ गए. देश के प्रमुख सराफा बाजार में रौनक देखी जा रही है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हफ्ते 24 कैरेट सोने की कीमत 7000 रुपये प्रति 10 ग्राम के उछाल के साथ 1,49,621 रुपये पर पहुंच गई. पिछले हफ्ते के आखिर में यही दाम 1,42,860 रुपये पर था. इसी तरह 22 कैरेट सोना भी 1,30,860 रुपये से बढ़कर 1,37,053 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसके अलावा 18 कैरेट की बात करें तो 1,07,145 रुपये से चढ़कर यह शुक्रवार शाम को 1,12,216 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. पूरे हफ्ते के दौरान 3 अगस्त की शाम को सोने ने अपना निचला लेवल 1,42,557 रुपये प्रति 10 ग्राम का छुआ था. जानकारों का कहना है कि अमेरिकी फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर में बढ़ोतरी नहीं करने की संभावना से कीमत में तेजी आई है.
सोने के अलावा चांदी के दाम में भी पूरे हफ्ते के दौरान तूफानी तेजी देखी गई. चांदी पूरे हफ्ते में 13,086 रुपये चढ़कर 2,31,381 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई. यह इससे पहले 2,18,295 रुपये के लेवल पर थी. चांदी ने 3 अगस्त की शाम को 2,17,287 रुपये प्रति किलो का वीकली लो लेवल देखा था. इसके बाद इसके दाम में लगातार सुधार देखा गया. 7 अगस्त को बंद हुए ट्रेड के दौरान यह IBJA पर 2,31,381 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. इंटरनेशनल लेवल पर सोना 4,400 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गया.
बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट से ग्लोबल महंगाई दर को लेकर चिंता थोड़ी कम हुई है. इससे कीमती धातुओं की डिमांड में सुधार देखा गया. अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में आई कमजोरी ने भी सोने को मजबूती दी है. इंटरनेशनल लेवल पर सोने और चांदी का कारोबार यूएस डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर के कमजोर होने से दूसरी धातुएं ज्यादा आकर्षक हो जाती हैं.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)