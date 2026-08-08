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Gold-Silver Price: सोना 7000 और चांदी 13000 रुपये, महीनों से सुस्‍ती से गुजर रहे गोल्‍ड में अचानक क्‍यों आने लगी तेजी?

Gold Silver 8th Aug Price: प‍िछले कुछ समय से सुस्‍ती से गुजर रहे सोने और चांदी के दाम में इस हफ्ते अचानक से तेजी देखी गई. एक हफ्ते के दौरान ही सोना 7000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम और चांदी 13000 रुपये प्रत‍ि क‍िलो ग्राम तक चढ़ गई.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 08, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:10 PM IST
Gold-Silver Price: सोना 7000 और चांदी 13000 रुपये, महीनों से सुस्‍ती से गुजर रहे गोल्‍ड में अचानक क्‍यों आने लगी तेजी?
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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