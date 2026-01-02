Gold Loan Vs Bank Credit: सोने की र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंची कीमत ने गोल्‍ड लोन के आंकड़े को भी बढ़ा द‍िया है. जी हां, सोने के बदले लोन लेने का आंकड़ा साल 2025 के आख‍िर तक जबरदस्‍त रूप से बढ़ा है. गोल्‍ड लोन का आंकड़ा प‍िछले साल के मुकाबले 125% बढ़ गया, जबकि कुल बैंक क्रेडिट महज 11.5% बढ़ा है. यानी गोल्ड लोन ग्रोथ बैंक क्रेडिट से 10 गुना ज्यादा रही. पिछले साल यानी 2024 के दौरान भी गोल्‍ड लोन के आंकड़े में 77% का इजाफा हुआ. सोने की कीमत ने अब इसे और हवा दी है.

3.6 लाख करोड़ पर पहुंचा आंकड़ा

नवंबर 2025 तक बैंकों के गोल्ड लोन का कुल बकाया बढ़कर 3.6 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह कुल बैंक क्रेडिट का 2% से भी कम है, लेक‍िन लेकिन नए लोन में इनकी ह‍िस्‍सेदारी 12% रही. पिछले 12 महीने में गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ.

क्‍यों बढ़ रहा बैंक लोन का ग्राफ

बैंकरों के अनुसार गोल्‍ड लोन के आंकड़े में तीन खास कारण से इजाफा हुआ है. इसका पहला कारण तो यह क‍ि बैंकों की तरफ से स‍िक्‍योर्ड लोन को तरजीह दी जा रही है. इसके अलावा सोने की कीमत के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद लोगों के पास ज्यादा उधार लेने की क्षमता बनी है. आरबीआई (RBI) के आदेश पर कुछ फार्म लोन (किसान लोन) को गोल्ड ज्वेलरी से बैक्ड होने पर गोल्ड लोन में रिक्लासिफाई किया गया.

स‍िक्‍योर पर्सनल बॉरोइंग पर बढ़ा फोकस

गोल्ड लोन के साथ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (MSME) लोन क्रेडिट ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बने. एमएसएमई (MSME) लोन कुल बकाया का 5% (9.5 लाख करोड़) है लेक‍िन नए क्रेडिट में इनका 12% हिस्सा रहा, यानी डेढ़ लाख करोड़ का इजाफा. इस ट्रेंड से साफ है क‍ि स‍िक्‍योर पर्सनल बॉरोइंग और प्राइमरी लोन पर बैंक फोकस बढ़ा रहे हैं.

लॉर्ज इंडस्‍ट्री (large industry) अब बैंक से लोन लेने पर पीछे हट रहे हैं. इनका आंकड़ा कुल क्रेडिट का 15% (28.7 लाख करोड़) है, लेकिन नए लोन में महज 3.6% का योगदान, यानी इसमें महज 46,090 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. बड़े कंपनियां बॉन्ड मार्केट या आंतरिक फंड्स पर निर्भर हो रही हैं. पर्सनल लोन में हाउस‍िंग (मॉर्टगेज) की भी रफ्तार धीमी रही. पर्सनल लोन नए क्रेडिट में 40% का योगदान दे रहे हैं. सर्विसेज सेक्टर ने 20% का इजाफा क‍िया, ज्यादातर NBFC और ट्रेड से.