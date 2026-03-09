Advertisement
कल तक आसमान पर था सोना, जंग छिड़ते ही क्यों लगा गया गोता? चांदी ने भी गिरने का बनाया रिकॉर्ड

कल तक आसमान पर था सोना, जंग छिड़ते ही क्यों लगा गया गोता? चांदी ने भी गिरने का बनाया रिकॉर्ड

Gold Silver Rates News: इजरायल- ईरान जंग शुरू होते ही आसमान पर चल रहा सोना अचानक धड़ाम हो गया है. चांदी ने भी गिरने का नया रिकॉर्ड बनाया है. इसके मायने क्या समझे जाएं. आखिर सोना-चांदी के दाम क्यों गिर रहे हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 10, 2026, 12:08 AM IST
कल तक आसमान पर था सोना, जंग छिड़ते ही क्यों लगा गया गोता? चांदी ने भी गिरने का बनाया रिकॉर्ड

Gold Silver Price Rates: मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी है. इसका ग्रहण सोने-चांदी पर भी लग गया है. युद्ध के गोला-बारूद के बीच सोने ने तगड़ा गोता लगाया तो चांदी भी बुरी तरह लुढ़क गई. बाजार के कुछ जानकार निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं. वहीं कई जानकारों का कहना है कि सोने-चांदी का निवेश नुकसान देने वाला नहीं है. आज नहीं तो कल फायदा जरूर होगा.

बम-धमाकों से सोने-चांदी की कीमत क्यों हो रही धड़ाम

इधर मिडिल ईस्ट में गोला-बारूद लगातार बरस रहे हैं. ईरान-इजरायल की मिसाइलें आसमान में गरज रही हैं. इजरायल से ईरान तक इमारतें खंडहर हो रही हैं. उधर सोना और चांदी धड़ाम हो रहा है. सोने-चांदी की कीमतों पर ईरान-इजरायल युद्ध का साफ असर देखा जा रहा है. सोमवार को एक झटके में ही चांदी 7 हज़ार 500 रुपये गिर गई. वहीं सोना भी 1800 रुपये प्रति तोला तक धड़ाम हो गया. सोने-चांदी में गिरती कीमतों की वजह क्रूड आयल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी डॉलर में तेजी की वजह से भी आई है. सोने-चांदी की गिरती कीमतों की वजह से नए निवेशकों की चांदी हो गई है.

वॉर से पहले जो सोना धुरंधर बनकर आसमान पर दौड़ रहा था. वो अब औंधे मुंह गिरना शुरू हो गया है. आमतौर पर जब भी कहीं युद्ध, बाजार में गिरावट या ग्लोबल इकोनोमी को लेकर संकट होता है तो सोना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है. इस बार ट्रेंड बिल्कुल उलट है. जिससे निवेशकों के साथ ही एक्सपर्ट भी हैरान हैं. .दरअसल क्रूड ऑयल शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट की वजह से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है. ऐसे में निवेशक सोना-चांदी बेचकर मुनाफा वसूल रहे हैं और अपने नुकसान की भरपाई कर रहे हैं.

पिछले साल सोने ने लोगों को बनाया था मालामाल

इस स्थिति के लिए 3 बड़ी वजहें मानी जा रही हैं. पहली, मिडिल ईस्ट यानी पश्चिमी एशिया में छिड़ी वॉर सबसे बड़ी वजह है. दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आई भारी गिरावट और तीसरी, अमेरिकी डॉलर की मजबूती है. हालांकि ऐसा नहीं है कि सोने-चांदी में पैसा लगाना घाटे का सौदा होगा. एक्सपर्टों का कहना है कि  घबराने की जरूरत नहीं है. जल्द ही ये रेट ऊपर जाएंगे और मुनाफे का सौदा होगा.

बताते चलें कि साल 2025 में सोने ने लोगों को मालामाल कर दिया था. 2025 में सोने की कीमतों में 65% का उछाल आया था. 2026 की शुरुआत भी धमाकेदार रही और साल के शुरुआती हफ्तों में ही यह 20% से अधिक चढ़ गया. 28 जनवरी 2026 को सोना 5,418 डॉलर के अपने ऑल टाइम हाई पर था. 

चांदी के गिरते दाम लोगों को रुला रहे

चांदी की बात करें तो उसके दामों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. 9 मार्च 2026 तक चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है. यह अब लगभग ₹4,000-₹7,500 प्रति किलोग्राम तक कम हो गई. 

सोमवार को चांदी की कीमत 2 लाख 85 हजार रुपये प्रति किलो रही. जबकि 29 जनवरी को यही चांदी 4.20 लाख रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी. उस दौरान सोना 1.89 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर था. 

भारत में सोने की कीमतों पर असर क्यों पड़ता है?

जानकारों का कहना है कि भारत पर सोने की कीमतों का असर पड़ना लाजिमी है. इसकी वजह ये है कि भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है. जो दुबई के रास्ते भारत आता है. अब ईरान-इजरायल की जंग की वजह से इसकी सप्लाई पर असर पड़ रहा है. अगर यही हालत बने रहे तो भारत में कीमतें बढ़ भी सकती हैं. इसकी एक और वजह ये है कि भारत में फिलहाल शादियों और त्योहारों का सीजन चल रहा है. जिससे मार्केट में इसकी डिमांड लगातार बनी हुई है. 

Devinder Kumar

Devinder Kumar

