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Hindi NewsबिजनेसGold Rate: महंगा होता पेट्रोल-डीजल कैसे सोने को सस्ता कर रहा? कितना गिरा सोने-चांदी का भाव, 24 से लेकर 14 कैरेट का रेट लिस्ट देखिए

Gold Rate: महंगा होता पेट्रोल-डीजल कैसे सोने को सस्ता कर रहा? कितना गिरा सोने-चांदी का भाव, 24 से लेकर 14 कैरेट का रेट लिस्ट देखिए

Gold rate 24 May: एक तरफ पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर सोना सस्ता हो रहा है.  युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमत में करीब 18 हजार की गिरावट आ चुकी है, वहीं चांदी 121000 रुपये तक सस्ती हो चुकी है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 24, 2026, 08:19 AM IST
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Gold Rate: महंगा होता पेट्रोल-डीजल कैसे सोने को सस्ता कर रहा? कितना गिरा सोने-चांदी का भाव, 24 से लेकर 14 कैरेट का रेट लिस्ट देखिए

Gold Rate: एक तरफ पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. कच्चा तेल लगातार उछाल मार रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सस्पेंस के बीच तेल के दाम में भारी तेजी देखी जा रही है. इन सब के बीच अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो हैं सोना. सोने के दाम में लगातार गिरावट का दौर जारी है. जब से ईरान युद्ध की शुरुआत हुई है, सोना लगातार सस्ता होता जा रहा है. आज भी सोने के भाव में गिरावट जारी है.  अगर फरवरी 2026 के बाद जब से ईरान युद्ध की शुरुआत हुई है और कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं, जब से सोने की कीमत की तुलना करें तो सोना करीब 18000 रुपये तक सस्ता हो चुकी है. वहीं चांदी में 1.21 लाख रुपये तक की गिरावट आ चुकी है. 24 कैरेट वाला सोना, जो करीब 1.78 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका था, वो गिरकर 1.57 लाख रुपये और चांदी जो 3.83 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर था, वो गिरकर 2.60 लाख रुपये पर पहुंच गया है. 

आज कितना सस्ता हुआ सोना ?   

इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड में 26.02 डॉलर की गिरावट आई है. जो सोना 4,559.90 डॉलर प्रति औंस पर बिक रहा था, गिरकर 4,516.75 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. सोने के दाम में ये गिरावट उन लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है, जो सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जिनके घर शादी-ब्याह है . MCX मार्केट में सोने की कीमत की बात करें तो 1,58,588 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है. 

24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सोने का आज का भाव  

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक भारत में सोने-चांदी का औसत रेट इस तरह से हैं. सोने-चांदी की कीमतों में भारी बदलाव देखने को मिला है. 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सोने की कीमतों में कुछ इस तरह से उठा पटक देखा जा रहा है.  

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24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,57,484 रुपये प्रति 10 ग्राम 
22 कैरेट वाले सोने की कीमत, 1,44,835 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,18,588 रुपये प्रति 10 ग्राम
14 कैरेट वाले सोने की कीमत 92,498 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी की कीमत 2,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम.  

तेल महंगा होने पर सोना क्यों सस्ता हो रहा है?  

तेल की बढ़ती कीमत, वैश्विक तनाव, डॉलर इंडेक्स में तेजी सोने की कीमतों पर दबाव को बढ़ा रहे हैं. युद्ध और जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते निवेशकों में अस्थिरता का माहौल है. निवेशक सोने-चांदी से निवेश निकाल लिक्विडिटी रख रहे हैं. हर किसी से मन में युद्ध को लेकर अस्थिरता बनी हुई है, ऐसे में सोने के प्रति लोगों का आकर्षण कम हो रहा है. वहीं तेल के बढ़ते दाम और बढ़ती महंगाई के बाद फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो गई है. ऐसे में ऊंचे ब्याज दर की आशंका के बीच सोना फिसल रहा है.  दरअसल फेडरल रिजर्व की ब्याज दर और सोने में रिवर्स रिलेशन है. ब्याज दर बढ़ने से डॉलर मजबूत होता है. बॉन्ड यील्ड में तेजी आती है. निवेशक सोने के बजाए डॉलर बॉन्ड में निवेश करते हैं. ब्याज दर बढ़ने से सोने पर दबाव आने लगता है . जिस तरह से वैश्विक हालात हैं और तेल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है,  मजबूत मुद्रास्फीति की वजह से फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होने से युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नरमी देखी जा रही है, जिसका असर भारत में भी सोने के दाम पर देखा जा रहा है.  

 

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About the Author
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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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