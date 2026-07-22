/Gold Rate: जिस ईरान युद्ध से डरकर अब तक फिसल रहा था सोना, उसे अचानक क्या हुआ...चांदी ₹11000 महंगी, गोल्ड कहां पहुंचा ?

Gold Silver Rate: 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान सोने को भर भराकर गिरते हुए सबने देखा है. 29 जनवरी को जो सोना 1.79 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, वो युद्ध की वजह से गिरकर 1.39 लाख रुपये तक पहुंच गया था. 3.86 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी चांदी 1.66 लाख रुपये तक गिर गई, लेकिन अब अचानक से सोना-चांदी दोनों ही चढ़ने लगे हैं.
ना तो अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध रुका है, ना ही कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, ना ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है. हालात नहीं बदले, लेकिन सोने ने अपना रास्ता बदल दिया है. जो सोना-चांदी अब तक गिर रहा था, उसकी कीमतों में अब तेजी लौट आई है. अचानक से ऐसा क्या हुआ कि खाड़ी में तनाव के बावजूद सोने के भाव चढ़ रहे हैं?
इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में आज फिर से तेजी लौटी. करीब 43 डॉलर चढ़कर गोल्ड 4,119.66 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. ग्लोबल मार्केट में स्पॉट गोल्ड आज 1 फीसदी से ज्यादा चढ़ा. MCX पर देखें तो अगस्त डिलीवरी वाले सोने की कीमत 1.22 फीसदी या 1,750 रुपये महंगा कर 144633 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. MCX 0.75 फीसदी की तेजी के साथ 2,25,450 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. घरेलू बाजार की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक आज 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सोने की कीमत कुछ इस तरह से है...
बीते 3 दिनों से सोना-चांदी दोनों की कीमतों में भयंकर उछाल देखा जा रहा है. इस हफ्ते सोना 4200 रुपये के करीब चढ़ गया है. 1.41 लाख रुपये बिक रहा सोना तीन दिन बाद 1.45 लाख रुपये के पार चला गया है. चांदी की बात करें, तो 10764 रुपये महंगी हो चुकी है.
खाड़ी युद्ध में हालात सुधरने के बजाए बिगड़ते जा रहे हैं. सोना 2 हफ्तों के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है. खाड़ी युद्ध में बढ़ते तनाव ने सेफ हैवन के तौर पर सोने की डिमांड बढ़ा दी है. सोने की मांग और कीमत दोनों में तेजी लौटी है. स्पॉट गोल्ड 1.68 फीसदी चढ़ गया है. बाजार में टेक्वनिकल बाइंग तेज हो गई है. मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं. अमेरिका और ईरान दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है. सीजफायर टूटने के बाद से 11 दिनों ने अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले हो रहे हैं, लेकिन समझौते का कोई कयास नहीं दिख रहा. युद्ध और वैश्विक तनाव के बीच सोने की मांग बढ़ी है. निवेशक बाजार से पैसा निकालकर सोने में लगा रहे हैं.वहीं अगले हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की बैठक है. निवेशकों की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी है. वहीं सोने की कीमतों में पिछले दिन आई गिरावट के बाद निवेशक खरीदारी का मौका तलाश रहे हैं. सस्ते दोनों ने निवेशकों को एंट्री प्वाइंट दे दिया है, जिससे सोने की मांग बढ़ी है और कीमत भी.
कच्चे तेल के दाम में फिर से उबाल आया है. ब्रेंट क्रूड फिर से 91 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है. तेल के दाम बढ़ने का मतलब महंगाई बढ़ना है. महंगाई बढ़ी , तो फेडरल रिजर्व ब्याज दर में बढ़ोतरी का फैसला ले सकता है. यदि ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो सोने जैसे बिना ब्याज (Non-Yielding) वाले निवेश के प्रति निवेशकों का झुकाव कम हो सकता है. जिससे कीमतों पर असर दिखेगा. कमोडिटी विश्लेषकों का कहना है कि सोने का भाव बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ‘सेफ-हेवन’ के तौर पर इसकी बढ़ी मांग है. जिस तरह से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ते ही जा रहे हैं, अमेरिका-ईरान के बीच समझौते की उम्मीद कम होती जा रही है. सऊदी अरब के तेल के जहाजों को यमन के हूती विद्रोहियों की धमकियों के बाद लाल सागर में अपना रास्ता बदलना पड़ा है, इससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को लेकर टेंशन बढ़ गई है. तेल की कीमत में लौटी तेजी इसी का नतीजा भी है. ऐसे में निवेशक सोने जैसी पारंपरिक सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं.
क्या है सोना खरीदने का सही समय?
आने वाले दिनों में सोना अभी और महंगा हो सकता है. कमोडिटी एक्सपर्ट की माने, तो फिलहाल सोना-चांदी अपने हाई प्राइस से काफी सस्ते हैं. ये निवेशकों के लिए अच्छा मौका बन रहा है. हालांकि सोने में एकमुश्त निवेश करने के बजाए थोड़ा-थोड़ा निवेश बेहतर साबित होता है. ऐसे में अगर आप निवेशक है या आम खरीदार सोना खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा कर खरीदारी करें.
डिस्क्लेमर: Zee न्यूज आपको सोना-चांदी या शेयर बाजार में निवेश की सलाह नहीं देता है. बाजार में निवेश करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इन्वेस्टमेंट की सलाह जरूर लेनी चाहिए.