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Gold Rate: जिस ईरान युद्ध से डरकर अब तक फिसल रहा था सोना, उसे अचानक क्या हुआ...चांदी ₹11000 महंगी, गोल्ड कहां पहुंचा ?

Why Gold Rate Hike: ना तो अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध रुका है, ना ही कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, ना ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है. जो सोना-चांदी अब तक गिर रहा था, उसकी कीमतों में अब तेजी लौट आई है. अचानक से ऐसा क्या हुआ कि खाड़ी में तनाव के बावजूद सोने के भाव चढ़ रहे हैं?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 22, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:08 PM IST
Gold Rate: जिस ईरान युद्ध से डरकर अब तक फिसल रहा था सोना, उसे अचानक क्या हुआ...चांदी ₹11000 महंगी, गोल्ड कहां पहुंचा ?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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