टैरिफ बम फोड़कर अब सोने के पीछे पड़े ट्रंप, गोल्ड तोड़ रहा महंगाई के सारे रिकॉर्ड, कीमत पर ₹1,04,662 के पार, ₹1.23 लाख किलो बिक रही चांदी

Gold Rate: दिवाली, धनतेरस जैसे फेस्टिवल और वेडिंग सीजन के ठीक पहले सोने की कीमत आसमान छूने लगी है. सोने के भाव में लगातार तेजी का दौर जारी है. घरेलू मार्केट से लेकर एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड बना रहा है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमत ने 3500 डॉलर प्रति औंस के आंकड़े को पार पर अब तक के उच्चतम स्तर को छू लिया है. सिर्फ सोना ही नहीं चांदी की कीमत ने ग्लोबल मार्केट में 14 साल के रिकॉर्ड को पार कर लिया है.

सोने-चांदी की कीमत

वैश्विक स्तर पर सोने की कीनत 3500 डॉलर प्रति औंस को पार कर गई है. भारत के घरेलू मार्केट में सोना आज 2 सितंबर को 169 रुपए चढ़कर 1,04,662 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं चांदी की कीमत 481 रुपए बढ़कर 1,23,281 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है. MCX पर सोने की कीमत देखें तो अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत 1,05,937 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स पर सोने-चांदी की आज की कीमत देखें तो 24 कैरेट वाला सोना आज 1,04,662 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाला सोना 95,870 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट वाला सोना 78,497 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. इस साल अब तक 28,500 रुपये महंगा हो गया है. वहीं चांदी का भाव भी इस साल अब तक 37,264 रुपए चढ़ चुका है.

सोने की कीमत में तेजी की वजह क्या है ?

सोने की कीमत में तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ ऐलान के चलते सोने की कीमतों में बल मिल रहा है. ट्रंप ने दुनियाभर के देशों पर टैरिफ थोपकर ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है. टैरिफ की वजह से वैश्विक अनिश्चितता, व्यापार युद्ध के डर से निवेशकडरे हुए हैं. ऐसे में उन्होंने सोने को सुरक्षित निवेश के तौर पर चुना है. सोने की मांग में तेजी की वजह से उसकी कीमत आसमान छूने लगी है. सिर्फ निवेशक ही नहीं ट्रंप की टैरिफ की वजह से दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने सोने की खरीद बढ़ा दी है. चीन और रूस जैसे देश बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं. वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज कटौती की संभावनाओं ने भी सोने की मांग में तेजी ला दी है. डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट भी मंहगे सोने की वजह है.