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Gold Rate: होर्मुज खतरे से ₹36000 गंवा चुका सोना अचानक कैसे चमका? क्या अब नहीं गिरेंगे गोल्ड के दाम? 2026 में कहां तक जाएगी कीमत

Gold Rate prediction 2026: जनवरी के बाद से 36000 रुपये सस्ता हो चुका सोना अब यूटर्न ले चुका है. बीते दो दिनों से सोने में तेजी लौटी है. क्या अब सोना महंगा होने वाला है. इस दिवाली में सोना कहां तक जाएगा?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 21, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:20 PM IST
Gold Rate: होर्मुज खतरे से ₹36000 गंवा चुका सोना अचानक कैसे चमका? क्या अब नहीं गिरेंगे गोल्ड के दाम? 2026 में कहां तक जाएगी कीमत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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