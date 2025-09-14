रुला रहा महंगा सोना, कीमत गिरने का कर रहे हैं इंतजार? जान लीजिए साल 2025 में कहां जाकर रूकेगा गोल्ड का भाव, छूट के बाद भी खरीदार गायब
रुला रहा महंगा सोना, कीमत गिरने का कर रहे हैं इंतजार? जान लीजिए साल 2025 में कहां जाकर रूकेगा गोल्ड का भाव, छूट के बाद भी खरीदार गायब

24 Carat Gold Rate Today:  सोने की कीमत आसमान छू रही है. कीमत इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने ज्वैलरी खरीदना कम कर दिया है. सबसे बड़ी समस्या तो उन लोगों के साथ है, जिनके घर में में शादी ब्याह है, बिना सोने के जेवरातों की शादी कैसे होगी और इतनी महंगाई में सोना कैसे खरीदें?

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 14, 2025, 06:31 AM IST
रुला रहा महंगा सोना, कीमत गिरने का कर रहे हैं इंतजार? जान लीजिए साल 2025 में कहां जाकर रूकेगा गोल्ड का भाव, छूट के बाद भी खरीदार गायब

Gold Rate Today: सोने की कीमत आसमान छू रही है. कीमत इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने ज्वैलरी खरीदना कम कर दिया है. सबसे बड़ी समस्या तो उन लोगों के साथ है, जिनके घर में में शादी ब्याह है, बिना सोने के जेवरातों की शादी कैसे होगी और इतनी महंगाई में सोना कैसे खरीदें? इसी उधेड़बुन में लोग सोने के सस्ते होने का इंतजार कर रहे हैं. लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिलेगी. अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो सोने के सस्ते होने का इंतजार कर रहे हैं तो जरा जान लीजिए कि साल 2025 के अंत तक गोल्ड कहां तक पहुंच सकता है?  

सोने की आज की कीमत 

IBJA की वेबसाइट पर जारी 24 कैरेट सोने की कीमत 109097 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 108660 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 99933 प्रति 10 ग्राम चल रहा है. सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत भी आसमान छू रही है. 1 किलो चांदी का रेट 136100 रुपये को पार कर गया है. सिल्वर की कीमत 14 साल के हाई पर है तो सोना अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रहा है.  पढ़ें- GST के दायरे में फिलहाल नहीं आएंगे पेट्रोल-डीजल, सस्ते तेल की उम्मीद खत्म! CBIC चेयरमैन ने बताया कहां फंस रहा है पेंच

साल 2025 तक कहां पहुंचेगी सोने की कीमत  ? 

जिनके घर शादी-ब्याह है, धनतेरस-दिवाली में सोना खरीदने वाले लोग सोने की कीमत कम होने का इंतजार कर रहे हैं. रिटेल खरीदार सोना खरीदना चाहते हैं लेकिन कीमतें ज्यादा होने से इंतजार के मोड में बैठे हैं कि कब कीमत में गिरावट आए और वो खरीदारी कर सके.  वहीं ज्वैलर्स भी कीमत ज्यादा होने से परेशान है, क्योंकि रिटेल मांग मजबूती की उम्मीद नहीं दिख रही है. Ya Wealth Research के डायरेक्टर अनुज गुप्ता की माने तो सोने की कीमत गिरने की संभावना बहुत कम है. सोने का भाव इस साल के अंत या दिसंबर तक 112,000 रुपये से 115,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच पहुंच सकता है .  

सोने की कीमत में क्यों बढ़ोतरी हो रही है ?  

दुनियाभर के सेंट्रल बैंक सोने की जमकर खरीदारी कर रहे हैं. वहीं अमेरिका का फेडरल बैंक की ओर से इंटरेस्ट रेट में कटौती की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो  डॉलर कमजोर पड़ सकता है और सोने की खरीदारी बढ़ सकती है. वहीं टैरिफ की वजह से अनिश्चितता का माहौल है, ऐसे में निवेशक सुरक्षित निवेश सोने का रूख कर रहे हैं.   

सोने में छूट फिर भी खरीदारी नहीं

सोने की खरीदारी बढ़ाने के लिए चीन में गोल्ड पर छूट मिल रही है. सोने की बढ़ती कीमत को काबू में रखने के लिए चीन में सोने पर छूट दी जा रही है, जो कि नौ महीने में सबसे अधिक है. चीनी डीलरों ने ग्लोबल बेंचमार्क स्पॉट कीमतों पर 17-24 डॉलर प्रति औंस की छूट दी. छूट के पीछे उनकी मंशा है कि लोग सोने की खरीदारी करें ताकि मांग में बढ़ोतरी आई.  
 

