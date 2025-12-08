Advertisement
trendingNow13033575
Hindi Newsबिजनेस

Gold Rate: हफ्ते से पहले दिन सोने में कमजोरी, चांदी भी सुस्त, एमसीएक्स पर गोल्ड-सिल्वर का रेट

हफ्ते के पहले दिन सोने-चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली. सोना और चांदी दोनों गिर गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 08, 2025, 03:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Rate: हफ्ते से पहले दिन सोने में कमजोरी, चांदी भी सुस्त, एमसीएक्स पर गोल्ड-सिल्वर का रेट

Gold Rate: हफ्ते के पहले दिन सोने-चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली. सोना और चांदी दोनों गिर गया. हाल की रैली के बाद ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की ओर रुख किया, जिसके चलते मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोमवार के कारोबारी दिन सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई.  

यह गिरावट स्पॉट मार्केट में कमजोर मांग के बीच देखी गई. हालांकि, अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और इस हफ्ते अमेरिकी फेड के ब्याज दरों में कटौती को लेकर निवेशकों की उम्मीद ने गिरावट को सीमित कर दिया. शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने की फरवरी वायदा कीमतें 0.04 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1,30,409 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही थीं.  

एक्सपर्ट्स ने कहा एमसीएक्स गोल्ड एक उभरते चैनल पैटर्न में बना हुआ है और वर्तमान में 1,30,300– 1,30,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसे 1,32,250 रुपए के आसपास रिजेक्शन का सामना पड़ा है, जो कि अब प्रतिरोध का काम कर रहा है. एमसीएक्स पर सिल्वर की मार्च वायदा कीमतें 1 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1,81,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी हुई थीं.  

Add Zee News as a Preferred Source

पिछले सेशन में एक मजबूत तेजी के बाद यह गिरावट देखी जा रही है, जब सोना वायदा 0.30 प्रतिशत की बढ़त के बाद 1,30,462 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ और चांदी वायदा लगभग 3 प्रतिशत बढ़कर 1,83,408 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ, जो दिन के दौरान 1,85,234 रुपए के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पंहुच गया था.  कीमती धातुओं की कीमतें अत्यधिक अस्थिर बनी हुई हैं क्योंकि अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) मीटिंग के नतीजे इस हफ्ते 10 दिसंबर को आएंगे और निवेशकों को नतीजों का इंतजार है.  

अमेरिकी केंद्रीय बैंक अपने नीतिगत निर्णय की घोषणा ऐसे समय में करने जा रहा है जब इकोनॉमिक इंडीकेटर मिश्रित संकेत दे रहे हैं. पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडीचर (पीसीई) प्राइस इंडेक्स इस वर्ष अगस्त और सितंबर में 0.3 प्रतिशत बढ़ा, जो कि फेड का मुद्रास्फीति माप है। सालाना आधार पर यह अगस्त के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 2.8 प्रतिशत हो गया, जो मुद्रास्फीति के थोड़े बढ़े होने का संकेत देता है. इसी समय ब्याज दरों में बढ़ती उम्मीदों के चलते अमेरिकी डॉलर पर भी दबाव बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स छह हफ्तों के निचले स्तर 98.76 के के आसपास बना हुआ है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Gold rate

Trending news

हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
cervical cancer
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
india
पुतिन के बाद अब जेलेंस्की! जनवरी 2026 में भारत आ सकते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
Siddaramaiah
सिद्दारमैया की बढ़ी मुश्किलें, SC ने चुनाव रद्द करने वाली याचिका के लिए दिया नोटिस
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
Pawan Kalyan
'एक जैसे हैं भगवद गीता और संविधान...', पवन कल्याण के बयान पर छिड़ी तकरार
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
Vande Mataram
आजादी की लड़ाई में BJP के पूर्वज कहां थे? गौरव गोगोई ने वंदे मातरम् पर ये क्यों कहा?
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया
Akhilesh Yadav News
ये राष्ट्र विवादी, दरार वादी लोग...वंदे मातरम पर चर्चा में अखिलेश ने भाजपा को सुनाया
ताजमहल से भी ज्यादा बेशकीमती! ये है दुनिया का सबसे महंगा खजाना
peacock throne of shah jahan
ताजमहल से भी ज्यादा बेशकीमती! ये है दुनिया का सबसे महंगा खजाना
आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका
PM Modi
आखिर बंगाली में 'दा' और बाबू में क्या होता है फर्क, क्यों PM मोदी को सांसद ने टोका