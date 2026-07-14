/Gold Rate: लुढ़कते सोने पर किसने लगाया ब्रेक? चांदी आज ₹2.20 लाख के पार...किन वजहों से महंगा होने लगा गोल्ड

Gold Rate 14 July: अमेरिका और ईरान युद्ध, कच्चे तेल की चढ़ती कीमत के बीच सोना लगातार गिर रहा था, लेकिन मंगलवार, 14 जुलाई को उसमें बड़ी तेजी लौटी. इंटरनेशनल मार्केट से लेकर सर्राफा बाजार में आज सोने के दाम चढ़े. MCX पर गोल्ड की कीमत में 0.77 फीसदी की तेजी लौटी. सोने के साथ-साथ चांदी के दाम भी आज उछले हैं.
मंगलवार, 14 जुलाई को सोने की कीमत में बड़ी तेजी लौटी. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड की कीमत 23 डॉलर से अधिक चढ़ गई और सोना 4,025.23 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. MCX पर सोने की कीमत में 1181 रुपये से अधिक की तेजी लौटी, 0.84% की बढ़त के साथ सोना 1,41,476 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. अगस्त डिलीवरी वाले सोने के दाम 9:04 am बजे 0.37% चढ़कर 1,40,799 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए. इसी तरह से MCX सिल्वर के रेट में 1.27 फीसदी की तेजी देखने को मिली है.सितंबर डिलीवरी वाले सिल्वर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्स 1.20% चढ़कर 2,20,325 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए. आज चांदी के भाव में अचानक 2707 रुपये का उछाल देखने को मिला.
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध चरम पर है . होर्मुज पर दोनों में तकरार बढ़ा हुआ है. लेकिन इसके बावजूद आज सोना तेजी से चढ़ा है. दरअसल इस तेजी के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो ऐलान है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर वो टोल वसूलेंगे. वहां से गुजरने वाले कार्गो को अमेरिका को 20 फीसदी का टैक्स अमेरिका को देना होगा.
दरअसल सोने की कीमत लगातार गिर रही थी. ऐसे में निवेशकों को गिरावट के स्तर पर खरीदारी का बड़ा मौका मिला. गोल्ड में बढ़ी खरीदारी ने कीमतों में उछाल ला लिया है. बाजार की नजर आप अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर टिकी है, जो फेडरल रिजर्व के ब्याज दर की दिशा तय करेंगे.
जिस तरह से मौजूदा जियो पॉलिटिकल टेंशन के हालात बने हुए हैं, उसका असर तेल समेत कमोडिटी बाजार पर पड़ा है. अमेरिका ने होर्मुज में शिपिंग फीस लगाने की घोषणा की है. ईरान पर नाकेबंदी का ऐलान किया है, जिससे बाजार में घबराहट है. तेल की कीमतों में 10 फीसदी से अधिक का उछाल देखा जा रहा है. बीते हफ्ते 70 डॉलर के नीचे पहुंच चुका गोल्ड अब 85 डॉलर प्रति बैरल के पार जा चुकी है. ऐसे में घबराए निवेशकों ने सेफ हेवन गोल्ड की ओर रूख करना शुरू कर दिया है. निवेशकों को बाजार गिरने का डर सता है, वो शेयर से पैसा निकालकर सोने में लगा रहे हैं. जिसकी वजह से सोने की मांग और कीमत दोनों बढ़ रही है.
सिर्फ सोना ही नहीं चांदी के दाम भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. 14 जुलाई को चांदी के भाव में 2,130 रुपये का बड़ा इजाफा देखने को मिला. चांदी 2,19,880 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. चांदी की कीमत में इस साल 1.66 लाख रुपये तक गिर चुकी है, लेकिन एक बार फिर से चांदी चमकने लगी है.