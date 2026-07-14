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Gold Rate: लुढ़कते सोने पर किसने लगाया ब्रेक? चांदी आज ₹2.20 लाख के पार...किन वजहों से महंगा होने लगा गोल्ड

Gold Rate: सोने की कीमत में आज अचानक बड़ी तेजी देखने को मिली है. चांदी एकाएक 2500 रुपये चढ़ गई, तो सोने में 1180 रुपये का उछाल देखने को मिला. जो सोना अब तक गिर रहा था, उसमें आज अचानक ये तेजी क्यों लौटी है?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 14, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:30 PM IST
Gold Rate: लुढ़कते सोने पर किसने लगाया ब्रेक? चांदी आज ₹2.20 लाख के पार...किन वजहों से महंगा होने लगा गोल्ड
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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