सोना ₹8000 तो चांदी ₹28000 फिसली, ईरान की जंग ने क्यों उड़ाया सोने का रंग, चांदी की चमक हुई गायब, खरीदारी का सही टाइम या करें और इंतजार ?

Gold-Silver Rate Update:  मिडिल ईस्ट की जंग के चलते क्रूड ऑयल के रेट्स रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं. शेयर बाजार की सूनामी में अरबों रुपये खाक हो गए हैं, लेकिन सोना-चांदी लगातार सस्ता हो रहा है. युद्ध के बीच सोने की गिरती कीमत सबको हैरान कर रही है. क्या से खरीदारी का सही मौका है, या अभी और गिरावट बाकी है ?  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 10, 2026, 08:28 AM IST
Gold Rate: ईरान-अमेरिका/ इजरायल की जंग दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुकी है. युद्ध मिडिल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन इसकी लपटें तमाम देशों तक फैल चुकी है. क्रूड ऑयल के रेट्स रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं. शेयर बाजार की सूनामी में अरबों रुपये खाक हो गए हैं. जंग की तबाही ऐसी की तेल-गैस की किल्लत अब किचन तक पहुंचने लगी है. इन सब मुश्किलों के बीच सोना अलग रंग दिखा रहा है. एक तरफ जंग और दूसरी ओर सोने-चांदी के दाम लोगों को हैरान कर रहे हैं. आम तौर पर युद्ध, तनाव के बीच सोना, जो सेफ हैवन माना जाता है, उसकी कीमत बढ़ने लगती है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग में सोना अलग रंग दिखा रहा है. हालांकि इससे वो लोग खुश हैं, जिन्हें खरीदारी करनी है, जिनके घर में शादी-ब्याह है. सोने-चांदी की गिरती कीमत उन्हें खरीदारी का मौका दे रही है.  

10 मार्च को 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने का रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट देखें तो आज, 10 मार्च को सोने-चांदी में फिर से गिरावट आई. 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना आज गिरकर 1,58,670 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,45,350 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट वाले सोने का रेट 1,19,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

जंग के बाद कितना सस्ता हो गया सोना

ईरान की जंग शुरू होने के बाद सोने-चांदी की कीमत में अचानक गिरावट देखने को मिली. जो सोना जंग से पहले 1,66,469 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा था, युद्ध शुरू होने के बाद वो गिरकर 1,58,670 रुपये पर पहुंच गया है. वहीं चांदी 2,89,936 रुपये प्रति किलो से गिरकर 2,62,803 रुपये पर पहुंच गई है.  यानी युद्ध के बाद से सोना करीब 8000 रुपये सस्ता हो चुका है तो चांदी करीब 28000 रुपये सस्ती हो चुकी है.  29 जनवरी को सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट 1.92 लाख रुपये और चांदी 4.20 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर था. अगर इससे आज की कीमत की तुलना करें तो चांदी 1,25,877 लाख रुपए सस्ती हो गई है.वहीं सोना 17,447 रुपए सस्ता हो चुका है.  

ईरान जंग के बीच क्यों गिर रहे हैं सोने-चांदी के दाम 

जहां तेल और शेयर बाजार जंग से बेहाल है, वहीं सोने-चांदी पर इस युद्ध का असर नहीं दिख रहा है. सोने-चांदी की कीमत में जारी मुनाफावसूली के चलते कीमतों में ये गिरावट आ रही है.निवेशक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं. सोने से पैसा निकालकर शेयर बाजार में हो रहे नुकसान की भरपाई कर रहे हैं. इसके अलावा कच्चे तेल की बढ़ती कीमत से महंगाई बढ़ रही है. केंद्रीय बैंक ब्याज दरें कम करने के बजाए बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं. ऊंची ब्याज दर से सोने पर दबाव बढ़ता है. इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की मजबूती सोने में गिरावट की बड़ी वजह है. युद्ध के बीच लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंकों ने सोना खरीदना बंद कर दिया है. मांग कम होने से कीमत में गिरावट आई है. बाजार जानकारों की माने तो सोना-चांदी अभी काफी उतार-चढ़ाव से गुजर सकता है.  यानी अभी सोने-चांदी में ये गिरावट तब तक दिख सकती है, जब तक मिडिल ईस्ट में स्थिरता नहीं आती है. हालांकि लॉग टर्म में सोना हमेशा अच्छा रिटर्न देने वाला निवेश होता है. अगर आप सोने-चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. पढ़ें- सोने ने सबको किया कंफ्यूज, जंग के बीच चढ़ने के बजाए हो रहा क्रैश, चांदी ₹1.51 लाख सस्ती, गोल्ड-सिल्वर में भारी उथल-पुथल

 

Bavita Jha

बवीता झा  
Gold rate

Trending news

