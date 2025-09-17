Gold-Silver Price: सोना सस्ता होने का कर रहे हैं इंतजार तो आज आ गया वो दिन, चांदी की रफ्तार भी हुई धीमी , कीमत देख लीजिए

Gold Rate Today: 1.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े तो पार कर चुके सोने की कीमत घटने का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है. लंबे वक्त से लगातार चढ़ रहे सोने की कीमत में आज गिरावट देखने को मिली है. चांदी की कीमत भी गिरने लगी है. आज रात फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती को लेकर ऐलान से ठीक पहले सोने की कीमत में गिरावट आई है. सोना और चांदी दोनों सस्ता हो गया. 24 कैरेट वाले सोने कीमत 110540 रुपये प्रति 10 ग्राम से गिरकर 109530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसी तरह से चांदी की कीमत में भी गिरावट आई.

आज सोने-चांदी का रेट

बुधवार को सोने और चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर से नीचे फिसल गई. निवेशकों की ओर से प्रॉफिट बुकिंग के चलते सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली. दूसरी ओर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक से पहले ट्रेडर्स सतर्कता दिखा रहे हैं. MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत 259 रुपये गिरी तो वहीं दिसंबर डिलीवरी वाले चांदी का रेट 1267 रुपये गिरकर 1 लाख 27 हजार 553 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. भारतीय बाजार की बात करें तो आज सोने की कीमत कुछ इस तरह से रही

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 109530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 100730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 82480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

चांदी की कीमत 126713 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया.

सोने की कीमत में गिरावट की वजह

घरेलू बाजार में रिकॉर्ड हाई छूने के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी, जिसकी वजह से सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है. कीमत दबाव में आ गए. डॉलर इंडेक्स में गिरावट ने सोने को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट दिया, लेकिन मजबूत रुपये ने घरेलू बाजार में तेजी को सीमित किया. वहीं फेडरल रिजर्व के फैसलों का भी असर सोने के दाम पर दिख रहा है.