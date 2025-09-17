 Gold-Silver Price: सोना सस्ता होने का कर रहे हैं इंतजार तो आज आ गया वो दिन, चांदी की रफ्तार भी हुई धीमी , कीमत देख लीजिए
Advertisement
trendingNow12925692
Hindi Newsबिजनेस

Gold-Silver Price: सोना सस्ता होने का कर रहे हैं इंतजार तो आज आ गया वो दिन, चांदी की रफ्तार भी हुई धीमी , कीमत देख लीजिए

1.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े तो पार कर चुके सोने की कीमत घटने का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है. लंबे वक्त से लगातार चढ़ रहे सोने की कीमत में आज गिरावट देखने को मिली है. चांदी की कीमत भी गिरने लगी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 17, 2025, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold-Silver Price: सोना सस्ता होने का कर रहे हैं इंतजार तो आज आ गया वो दिन, चांदी की रफ्तार भी हुई धीमी , कीमत देख लीजिए

Gold Rate Today: 1.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े तो पार कर चुके सोने की कीमत घटने का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है. लंबे वक्त से लगातार चढ़ रहे सोने की कीमत में आज गिरावट देखने को मिली है. चांदी की कीमत भी गिरने लगी है. आज रात फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती को लेकर ऐलान से ठीक पहले सोने की कीमत में गिरावट आई है. सोना और चांदी दोनों सस्ता हो गया. 24 कैरेट वाले सोने कीमत  110540 रुपये प्रति 10 ग्राम से गिरकर 109530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.  इसी तरह से चांदी की कीमत में भी गिरावट आई.  

आज सोने-चांदी का रेट 

बुधवार को सोने और चांदी की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर से नीचे फिसल गई.  निवेशकों की ओर से प्रॉफिट बुकिंग के चलते सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली. दूसरी ओर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक से पहले ट्रेडर्स सतर्कता दिखा रहे हैं. MCX पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत 259 रुपये गिरी तो वहीं दिसंबर डिलीवरी वाले चांदी का रेट 1267 रुपये  गिरकर 1 लाख 27 हजार 553 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया.  भारतीय बाजार की बात करें तो आज सोने की कीमत कुछ इस तरह से रही  

Add Zee News as a Preferred Source

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 109530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.
22 कैरेट वाले सोने की कीमत 100730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 
18 कैरेट वाले सोने की कीमत 82480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.  
चांदी की कीमत 126713 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया.  

 सोने की कीमत में गिरावट की वजह 

घरेलू बाजार में रिकॉर्ड हाई छूने के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी, जिसकी वजह से सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है. कीमत दबाव में आ गए. डॉलर इंडेक्स में गिरावट ने सोने को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट दिया, लेकिन मजबूत रुपये ने घरेलू बाजार में तेजी को सीमित किया.  वहीं फेडरल रिजर्व के फैसलों का भी असर सोने के दाम पर दिख रहा है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Gold rate

Trending news

बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
;