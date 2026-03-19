तेल के भाव ने तोड़ा रिकॉर्ड, 30% महंगी हुई गैस, जंग ने शेयर बाजार से एक दिन में लूटे 12 लाख करोड़ पर सोना-चांदी क्यों बेबस ? ₹28000 हुआ सस्ता

Why Gold Price Fall: ईरान जंग की वजह से तेल की कीमतों में हर दिन तेजी आ रही है. 74 डॉलर प्रति बैरल बिकने वाला तेल लगभग दोगुना होने वाला है. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में 30% तक की तेजी आई है. ईरान पर 28 फरवरी को इजरायल ने हमला किया, जिसके बाद अब तक भारत में क्रूड की कीमतें करीब दोगुनी होकर 114-115 डॉलर पर पहुंच गई है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के बीच भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है. कच्चे तेल के अलावा गैस की कीमतों में बड़ी तेजी आई है. यूरोपियन गैस (डच TTF) 35% तक उछलकर 74 यूरो पर पहुंच गया. तेल उबल रहा है तो शेयर बाजार डूबता जा रहा है. इन सबके बीच सोना-चांदी अलग ही चाल चल रहा है.

शेयर बाजार में हर दिन डूब रहे हैं करोड़ों रुपये

ईरान जंग की वजह भारतीय शेयर बाजार लगातार टूटता जा रहा है. युद्ध की वजह से बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है. 19 मार्च को सेंसेक्स करीब 2496 अंक टूटकर 74,207.24 के निचले स्तर तक बंद हुआ. इस गिरावट के चलते आज के एक कारोबारी सेशन में निवेशकों के करीब 12 लाख करोड़ रुपये डूब गए. बाजार में भारी गिरावट ने निवेशकों को डरा दिया है. तेल के बढ़ते दाम ने भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने का खतरा बढ़ा दिया है. पढ़ें- ट्रंप का प्लान फ्लॉप, जंग से मालामाल हो रहा ईरान, हर दिन तिजोरी में आ रहे हैं ₹13,05,36,73,906...अब होर्मुज का बॉस करेगा 'टोल टैक्स' की वसूली

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सोना-चांदी क्यों चल रहा उल्टी चाल ?

जहां तेल के दाम रॉकेट बने हुए हैं, वहीं सोना-चांदी की लगातार गिरते जा रहा है. 19 मार्च को इसमें बड़ी गिरावट आई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक चांदी 20000 रुपये तो सोना 8000 रुपये लुढ़क गया. 1 किलो चांदी की कीमत 2.30 लाख रुपये और 24 कैरेट वाले सोने का भाव 1.48 लाख रुपए पर आ गया है. सोना अपने ऑल टाइम हाई 1.76 लाख से करीब 28 हजार सस्ता हो चुका है. इसी तरह से चांदी 3.86 लाख से सस्ता होकर 2.30 लाख तक पहुंच चुका है. जंग के बीच सोने-चांदी में प्रॉफिट बुकिंग का असर दिख रहा है. मुनाफावसूली के चलते सोने के दाम लगातार गिर रहे हैं. पढ़ें- घायल ईरान का घातक प्रहार, दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट पर मिसाइल अटैक, भारत सबसे बड़ा खरीदार, क्या और बढ़ेगा गैस संकट ?

सोना-चांदी गिरने की वजह क्या है ?

मिडिल ईस्ट जंग की वजह से निवेशक जोखिम लेने से डर रहे हैं. शेयर बाजार में हो रहे घाटे की भरपाई सोने पर दबाव बढ़ा रही है. मुश्किल के इस वक्त में सोना बेचकर कैश' इकट्ठा कर रहे हैं . बीते कुछ महीनों में सोने की तेज रैली के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है. सोने से पैसा निकालकर लोग शेयर बाजार में हुए नुकसान की भरपाई कर रहे हैं. ईरान जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमत ऑल टाइम हाई पर है. तेल की बढ़ती कीमत महंगाई बढ़ा रही है. बढ़ती महंगाई की वजह से फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया. ऊंची ब्याज दर से सोने पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से कीमत गिर रही है. अमेरिकी डॉलर की मजबूती सोने में गिरावट की बड़ी वजह है. मजबूत डॉलर की वजह से निवेशक सोने से पैसा निकलकर अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में लगा रहे हैं. मजबूत डॉलर से दूसरी करेंसी में सोना खरीदना महंगा हो जाता है. मांग कम होने से सोने की कीमत गिरने लगती है. वहीं लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक सोना बेच रहे हैं. निवेशक 'इंतजार करो और देखो' की पॉलिसी अपना रहे हैं.