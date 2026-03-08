मिडिल ईस्ट जंग के बीच औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी ₹10000 हुई सस्ती, युद्ध के बीच तेल-गैस महंगा पर क्यों सस्ता हो रहा गोल्ड ?

Gold Rate Today: अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला कर मिडिल ईस्ट में नई जंग की शुरुआत कर दी. इस युद्ध के बाद से जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम पर है. ईरान की ओर से जवाबी हमले किए जा रहे हैं. जंग की वजह से कच्चे तेल कीमत आसमान छू रही है.वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 8.52 प्रतिशत यानी 7.28 डॉलर बढ़कर 92.69 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. अक्सर देखा जाता है कि जब भी दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, तो सोने-चांदी की मांग बढ़ने लगती है और कीमतों में तेजी आती है , लेकिन इस बार सोना-चांदी दोनों ही अलग चाल दिखा रहा है. सोने-चांदी के रेट युद्ध के बीच बढ़ने के बजाए गिर रहे हैं.

जंग के बीच गिर रहे हैं सोने-चांदी के भाव

28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच लड़ाई शुरू हुई. उसके बाद से सोने की कीमत में बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली है. सोना-चांदी दोनों सस्ते हो गए हैं. बीते एक हफ्ते में सोने की कीमत में 5000 रुपये से अधिक की गिरावट आई है. जबकि चांदी के भाव 10000 रुपये से अधिक गिर चुके हैं. जंग के बीच सोना-चांदी के भाव बढ़ने के बजाए गिरते जा रहे हैं, जो कीमती धातुओं का अलग ही रंग दिखा रहे हैं. पढ़ें- जंग से भड़की महंगाई की आग, तेल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी, भारत में सिलेंडर महंगा,पड़ोस में पेट्रोल-डीजल के ₹55 चढ़े, टंकी फुल करवाने की मची होड़

आज 24 कैरेट वाले सोने और 1 किलो चांदी की कीमत क्या है ?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक आज 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 158750 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 143420 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 119060 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. आज 1 किलो चांदी की कीमत 10000 रुपये नीचे गिरकर आज 285000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है. बता दें कि 29 जनवरी को चांदी की कीमत 4.20 लाख रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी. इसी दौरान सोना 1.89 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर था.

युद्ध के बीच सोना-चांदी क्यों सस्ता हो रहा है ?

कमोडिटी एक्सपर्ट मानते हैं कि युद्ध के बीच जब कि जियोपॉलिटिकल टेंशन हाई पर है, बावजूद इसके सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आ रही है, जिसकी सबसे बड़ी है कि उसकी डॉलर में मजबूती है.डॉलर की मजबूती के चलते निवेशक सोने के बजाए अमेरिकी बॉन्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं. वहीं डॉलर की मजबूती के चलते दूसरी करेंसी में सोना खरीदना महंगा हो रहा है. वहीं फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कमी नहीं आने से सोने की कीमतों में सपोर्ट नहीं मिल रहा है. इनके अलावा निवेशक सोने पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं. वहीं इंडस्ट्रियल डिमांड कमजोर होने के चलते चांदी की कीमत में गिरावट आ रही है. युद्ध की वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड में गिरावट आई है.

दुबई में सोने पर भारी छूट

मिडिल ईस्ट जंग की वजह से दुबई भी ईरान के निशाने पर आ गया है. दुबई पर ईरानी मिसाइलें दागीं जा रहा है. अफरा-तफरी के बीच लोग दुबई छोड़कर निकाल रहे हैं. वहीं व्यापारी सोने पर भारी छूट देकर उसे बेचने को मजबूर हैं. उड़ानें रद्द होने की वजह से दुबई के ज्वैलर्स अपना सोना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं. शिपिंग और इंश्योरेंस का खर्च आसमान छू रहा है. ऐसे में व्यापारियों को सोने के स्टोरेज का भारी भरकम किराया चुकाना पड़ रहा है. इस खर्च से बचने के लिए, व्यापारी अब लंदन बेंचमार्क प्राइस से करीब 30 डॉलर प्रति औंस तक की भारी छूट पर अपना सोना बेच रहे हैं.