Gold-Silver Fall: वो शख्स जिसके इशारों पर नाच रही चांदी, एक फैसले से भरभरा कर गिरा सोना, एक दिन में सिल्वर लाख टके से ज्यादा फिसला...अब आगे क्या ?

Why Gold-Silver Rate Fall: जो सोना और चांदी दो दिन पहले तक गदर मचा रहे थे, कीमतें हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही थीं वो चांदी अब उल्टी चाल चल रही है. जितनी तेजी से सोने और चांदी से हाहाकार मचाया अब वो उतनी ही तेजी से नीचे आ रही है. एक दिन में सोना 30000 रुपये गिर गया चांदी में 1.10 लाख रुपये से अधिक की गिरावट आई. मुनाफावसूली इतनी हावी हो गई कि सोना-चांदी दोनों ही अपने ऑल टाइम से अचानक क्रैश हो गए.

सोने-चांदी कितना लुढ़का

जो चांद 29 जनवरी 2026 को 4.01 लाख रुपये किलो बिक रही थी , मात्र 24 घंटे के भीतर क्रैश होकर 2.91 लाख रुपए पर पहुंच गई. जो सोना 29 जनवरी को 1.69 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था वो एक दिन में गिरकर 1.49 लाख रुपए पर आ गया.प्रॉफिट बुकिंग और फिजिकल डिमांड में कमी ने दोनों ही धातुओं की हालात बिगाड़ दी. किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सोने-चांदी में अचानक इस तरह का करेक्शन देखने को मिलेगा.

MCX पर सोने-चांदी की ताजा रेट क्या है ?

MCX पर गोल्ड फ्यूचर की बात करें तो एक दिन में सोना 20,328 रुपये गिरकर 149075 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी 27% गिर गई. चांदी की कीमत में 100000 रुपये से अधिक की गिरावट आई और ये गिरकर 291922/kg पर बंद हुई. सोने-चांदी की कीमतों में आई इस भयानक गिरावट से हर कोई दंग है. इस गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका का वो शख्स है, जिसके आने भर की आहट से सोना-चांदी दोनों क्रैश हो गया है. हालात ऐसे बने कि कारोबार को रोकना पड़ गया.

सोने-चांदी के पीछे कौन पड़ा?

सोने-चांदी की कीमत में आई ये गिरावट का अमेरिका से कनेक्शन है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ग्लोबल इकोनॉमी हिली हुई है. जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा हुआ है. अस्थिरता इतनी बढ़ी है कि निवेशक सेफ हेवन की तलाश में सोने-चांदी में निवेश बढ़ा रहे हैं, मांग बढ़ने के साथ दाम भी तेजी आने लगी. अब ट्रंप ने एक ऐसा फैसला किया है, जिससे सोने-चांदी की कीमतों में उथल-पुथल मच गया. सोना और चांदी दोनों क्रैश होने लगे हैं. ट्रंप ने अमेरिका की पावरफुल कुर्सी पर अपने पसंदीदा शख्स की ताजपोशी का ऐलान किया, जिससे सोने-चांदी दोनों के रेट्स अचानक से क्रैश हो गए.

ट्रंप के दांव वे सोना-चांदी दोनों पर ब्रेक

दरअसल ट्रंप ने अमेरिकी फेड के अगले चेयरपर्सन की के तौर पर केविन वार्स का नाम सामने रख दिया है,. केविन वार्स का नाम आते ही सोने-चांदी के रेट धराशाई हो गए. ट्रंप के इस फैसले से अमेरिकी डॉलर में मजबूती आई और कमोडिटी मार्केट में भारी बिकवाली. निवेशक जो अब तक सोने-चांदी की ओर दौड़ रहे थे, उन्होंने अचानक से यूटर्न ले लिया है. हालात इतने बिगड़े कि MCX पर चांदी में 15% की लुढ़ककर लोअर सर्किट पर पहुंच गई और कारोबार को रोकना पड़ा.बिकवाली का दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि ट्रेडिंग पर ब्रेक लगाना पड़ा. अब सवाल ये कि केविन वार्स के नाम के साथ ऐसा क्या है.

ट्रंप की पसंद ने सोने-चांदी का यूटर्न

फेडरल रिजर्व के चीफ के तौर पर केविन वॉर्न का नाम सामने आने के बाद ग्लोबल बुलियन मार्केट हिल गया. दरअसल केविन ट्रंप की पसंद है. ऐसे में फेडरल में उनकी पसंद का चेयरपर्सन होने का मतलब है नीतियों पर उनका कंट्रोल. वहीं केविन की छवि महंगाई को लेकर सख्त रुख रखने वाले पॉलिसी मेकर के तौर पर है. जब फेडरल रिजर्व सख्त नीति अपनाता है तो ब्याज दरें ऊंचे रहने की उम्मीद रहती है. जिसका असर डॉलर पर पड़ता है. डॉलर को मजबूती मिलती है और सोने और चांदी दोनों में गिरावट दर्ज की जाती है, क्योंकि निवेशक सोने-चांदी से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड में निवेश करने लगते हैं. वहीं अमेरिकी टैरिफ और ट्रे़ड वॉर और टेंशन के बीच गोल्ड-सिल्वर ओवरबॉट जोन में है. जिसके लिए कोई भी संवेदनशील खबर ट्रिगर का काम करती है. इस मामले में केविन का नाम फेडरल चीफ के तौर पर नोमिनेट होने की खबर ने उसी ट्रिगर का काम किया है.

अब आगे क्या होगा ?

अधिकांश जानकार यही मानते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में दिखने वाला उतार-चढ़ाव है. अगर केविन वॉर्न फेडरल रिजर्व के चीफ बनते हैं तो उनकी अब तक की नीतियों का रिकॉर्ज कहता है कि महंगाई को लेकर उनका रवैया सख्त रहेगा, ऐसे में डॉलर में मजबूती जारी रहती है.अगर ऐसा रहा तो बुलियन मार्केट दबाब में रहेगा. हालांकि एक पक्ष ये भी है कि जिस तरह से मौजूदा तनाव और जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सोने-चांदी कभी भी फिर से करवट ले सकता है. ये किस ओर जाएगा ये पूरी तरह से ग्लोबल तनाव और फेडरल रिजर्व के फैसले तय करेगा.