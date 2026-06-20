इंटरनेशनल मार्केट के साथ घरेलू बाजार में उठापटक बनी हुई है. इंड‍िया बुल‍ियन एंड ज्‍वैलर्स एसोस‍िएशन (IBJA) की तरफ से शुक्रवार शाम को जारी रेट के अनुसार सोना और चांदी हरे न‍िशान के साथ बंद हुआ. IBJA की तरफ से द‍िन में दो बार (12 बजे और शाम 5 बजे) सोने-चांदी के रेट जारी क‍िये जाते हैं. शुक्रवार दोपहर दाम में ग‍िरावट देखी गई लेक‍िन शाम होते-होते इसमें हल्‍की तेजी देखी गई. https://ibjarates.com/ के अनुसार शुक्रवार शाम को 24 कैरेट वाला सोना चढ़कर 144970 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. 23 कैरेट गोल्‍ड का रेट 144390 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्‍ड का रेट 132793 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर और 18 कैरेट गोल्‍ड 108728 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी का दाम 231973 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर पहुंच गया.