Gold-Silver Price Update: अमेरिका और ईरान के बीच कागजों में तो तनाव कम हो गया है. लेकिन हकीकत में इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं. जब से दोनों देशों के बीच डील साइन हुई है सोने-चांदी के दाम में गिरावट देखी जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में सोना फिर से टूट गया. कॉमेक्स (Comex) पर जारी आंकड़ों के अनुसार शनिवार सुबह सोना 73 डॉलर प्रति औंस गिरकर 4,172 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. इसी तरह चांदी भी गिर गई और यह टूटकर 64.91 डॉलर प्रति औंस पर देखी गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर शुक्रवार शाम को सोने में हल्की तेजी देखी गई लेकिन एमसीएक्स (MCX) पर यह गिरकर बंद हुआ.
अमेरिका और ईरान के बीच डील की खबर के बाद भी बाजार में पूरी तरह भरोसा वापस लौटने में अभी समय लगेगा. जनवरी में 5600 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचने वाला सोना पिछले कुछ समय से गिरावट से जूझ रहा है. शनिवार सुबह सोना टूटकर 4,172 डॉलर प्रति औंस पर देखा गया. इसी तरह चांदी गिरकर 64.91 डॉलर प्रति औंस पर देखी गई. बुलियन मार्केट में भी सोने-चांदी के दाम में गिरावट देखी जा रही है.
सोने के दाम में तेजी और मंदी का असर कई फैक्टर पर निर्भर करता है. सोने में आज गिरावट का कारण अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ने की आशंका है. फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किये जाने से भी निवेशकों को झटका लगा है. पिछले दिनों अमेरिकी जॉब मार्केट के आंकड़े आने के बाद भी सोना जबरदस्त तरीके से टूट गया था. मई के AMFI की तरफ से जारी आंकड़ों में निवेशकों का गोल्ड ईटीएफ (ETF) से मोह भंग हुआ है और प्रॉफिट बुकिंग हावी रही है. अकेले मई में ही निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ से 725 करोड़ रुपये की निकासी की है.
आंकड़ों से साफ हुआ कि निवेशक केवल गोल्ड से ही नहीं, सिल्वर ईटीएफ (Silver ETF) से भी पैसा निकाल रहे हैं. अकेले मई में ही सिल्वर ईटीएफ से 2133 करोड़ की निकासी हुई. गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ, दोनों से निकासी का यह आंकड़ा करीब 2,800 करोड़ रुपये से ज्यादा का रहा. मिडिल ईस्ट में जंग रोकने को बनी सहमति के बावजूद हालात अभी सामान्य नहीं लग रहे. इस कारण भी सोने और चांदी के रेट में अनिश्चितता बनी हुई है.
जेपी मार्गन की तरफ से दो दिन पहले कहा गया कि सोने की कीमत में इसी साल जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. साल के आखिर तक कीमत में 40 प्रतिशत का इजाफा होने की उम्मीद है. पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन का भी सोने की कीमत पर कुछ इसी तरह का आउटलुक है. उनका कहना है कि सोने के दाम में आ रही गिरावट अस्थायी है. बाजार के स्टेबल होने के बाद इसमें तेजी देखी जाएगी. गिरावट के बीच लमसम निवेश किया जा सकता है. यदि आप गोल्ड में SIP के जरिये निवेश कर रहे हैं तो इसे जारी रखें. आने वाले समय में अच्छे रिटर्न की संभावना है.
इंटरनेशनल मार्केट के साथ घरेलू बाजार में उठापटक बनी हुई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से शुक्रवार शाम को जारी रेट के अनुसार सोना और चांदी हरे निशान के साथ बंद हुआ. IBJA की तरफ से दिन में दो बार (12 बजे और शाम 5 बजे) सोने-चांदी के रेट जारी किये जाते हैं. शुक्रवार दोपहर दाम में गिरावट देखी गई लेकिन शाम होते-होते इसमें हल्की तेजी देखी गई. https://ibjarates.com/ के अनुसार शुक्रवार शाम को 24 कैरेट वाला सोना चढ़कर 144970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. 23 कैरेट गोल्ड का रेट 144390 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 132793 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और 18 कैरेट गोल्ड 108728 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी का दाम 231973 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया.
(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए. सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है.)