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ETF आउटफ्लो या प्रॉफिट बुक‍िंग का खेल? लगातार ग‍िर रहा सोना, आज फ‍िर बड़ी गिरावट; क्‍या है एक्‍सपर्ट की राय

Silver Price: प‍िछले द‍िनों गोल्‍ड ईटीएफ से आउटफ्लो बढ़ने के बाद न‍िवेशकों के बीच प्रॉफ‍िट बुक‍िंग का स‍िलस‍िला चल रहा है. इस कारण सोने का दाम र‍िकॉर्ड लेवल से 25 प्रत‍िशत से भी ज्‍यादा टूट गया है. गोल्‍ड में इन्‍वेस्‍टमेंट को लेकर क्‍या है एक्‍सपर्ट की राय?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 20, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:35 AM IST
ETF आउटफ्लो या प्रॉफिट बुक‍िंग का खेल? लगातार ग‍िर रहा सोना, आज फ‍िर बड़ी गिरावट; क्‍या है एक्‍सपर्ट की राय
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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