Gold-Silver Price: ट्रंप के फैसलों ने बिगाड़ा सोने-चांदी का हिसाब-किताब, फिर से रॉकेट बने गोल्ड-सिल्वर, क्या तोड़ेंगे अपना ही रिकॉर्ड ?

Gold Rate Today 11 February: सोने-चांदी फिर से चमकने लगे हैं. कीमतों में तेजी का दौर फिर से लौट आया है. जिस रफ्तार से सोने-चांदी की कीमतों में तेजी लौटी है, उसे देखकर लग रहा है कि वो अपने पिछले ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगी. 29 जनवरी को सोने की ऑल टाइम हाई प्राइस 1.85 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 4.20 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी. बीते हफ्ते लगातार गिरने के बाद से अब फिर सोना-चांदी दोनों रॉकेट बने हुए हैं. हर दिन चांदी के भाव में 10 से 12 हजार रुपये की तेजी आ रही है तो वहीं सोना जो 2 फरवरी को 1.42 लाख रुपये पर पहुंच गया था वो फिर से चढ़कर 1.56 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है.

आज सोने-चांदी की कीमत कहां पहुंची ?

सोने-चांदी की आज की कीमत की बात करें तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच है तो वहीं चांदी की कीमत 2.59 लाख रुपए किलो पर है. MCX पर आज चांदी की कीमत 12 हजार चढ़कर 2,52,548 रुपये प्रति किलो और सोना 1800 रुपये की बढ़त के साथ 1,58,436 रुपये पर पहुंच गया है.

सोने-चांदी की कीमत गिरने के बाद क्यों चढ़ने लगी

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद फिर से तेजी लौट आई है. इसकी सबसे बड़ी वजह डॉलर में कमजोरी है. वहीं अमेरिका के कमजोर आर्थिक आंकड़ों की वजह से निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने-चांदी में आकर्षण बढ़ा दिया है. निवेशक बॉन्ड से पैसा निकालकर सोने-चांदी में लगा रहे हैं, जिसके चलते मांग बढ़ी है और कीमतों में तेजी आई है.

अमेरिका के कमजोर आंकड़ों से सोने-चांदी ने पकड़ी रफ्तार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की वजह से अमेरिका के कमजोर रिटेल सेल्स आंकड़ों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड एक महीने के निचले स्तर के करीब फिसल गई. अमेरिका की अर्थव्यवस्था के कमजोर आंकड़ों ने सोने-चांदी की कीमत में तेजी ला दी है. कमजोर आर्थिक आंकड़ों के चलते अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट आई है. डॉलर कमजोर हुआ है, जिसके फेडरल रिजर्व की ओर से आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ी है. ऐसे में सोने-चांदी की कीमतों को बल मिला है. कमजोर यील्ड से सोने-चांदी की कीमतों को समर्थन मिला है.