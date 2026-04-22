8th Pay Commission Salay Hike: सरकार ने केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए प‍िछले द‍िनों डीए हाइक का ऐलान क‍िया है. 2 प्रत‍िशत इजाफे के बाद केंद्रीय कर्मचार‍ियों का डीए बढ़कर 60 प्रत‍िशत हो गया है. इसके अलावा लाखों केंद्रीय कर्मचार‍ियों की सैलरी में इजाफे के ल‍िए सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन कर द‍िया है. नए वेतन आयोग की स‍िफार‍िशें साल 2027 में आने की उम्‍मीद है. लेक‍िन इन्‍हें प्रभावी 1 जनवरी 2026 से क‍िया जा सकता है. आठवें वेतन आयोग के तहत होने वाली बढ़ोतरी का सबसे ज्‍यादा फायदा केंद्रीय कर्मचार‍ियों को होगा.

क‍िसी भी नए वेतन आयोग के तहत केंद्रीय वेतनमान को फ‍िक्‍स बेंचमार्क माना जाता है. इसके बावजूद अलग-अलग राज्‍य सरकार के कर्मचार‍ियों को फायदा अलग-अलग होता, क‍िसी को फायदा ज्‍यादा तो क‍िसी को कम होता है. इसका कारण यह है क‍ि हर राज्य सरकार अपनी आर्थ‍िक स्थिति और जरूरत के ह‍िसाब से फैसला लेती है. यही कारण है क‍ि देश के अलग-अलग राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में काफी अंतर देखने को मि‍लता है.

केंद्र की फंड‍िंग पर न‍िर्भर रहते हैं कर्मचारी

जिन राज्यों की आमदनी GST कलेक्शन और मजबूत इंडस्‍ट्री के बेस पर ज्‍यादा है, वो कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी हाइक और जल्दी नए वेतनमान दे सकते हैं. दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कमजोर राज्य या तो सैलरी हाइक में देरी करते हैं या कर्मचार‍ियों को कम बढ़ोतरी देते हैं. गरीब और पिछड़े राज्य केंद्र की तरफ से मिलने वाले फंड पर ज्यादा निर्भर रहते हैं. ऐसे में उनके पास कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लि‍ए ज्‍यादा पैसा नहीं बच पाता.

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ज्‍यादा कर्मचारियों का भी पड़ता है फर्क

सभी राज्य केंद्रीय वेतन आयोग की तरफ से की जाने वाली सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं करते. कई राज्य आयोग की स‍िफार‍िश को अपने अनुसार बदलते हैं या फ‍िर इन्‍हें लागू करने में देरी करते हैं. कुछ राज्यों पर कर्ज भी ज्‍यादा होता है, वे पहले ब्याज चुकाने में पैसा लगाते हैं. ऐसे में उनके ल‍िए वेतन बढ़ोतरी सेकेंडरी हो जाती है. कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है क‍ि जिन राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफी होती है, वहां कुल सैलरी बिल बहुत बड़ा होता है. इसलिए वे आयोग की स‍िफार‍िश के अनुसार बढ़ोतरी नहीं दे पाते.

इस अलग-अलग होती है सैलरी पॉल‍िसी!

कुछ राज्य जनकल्याण योजनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि कुछ राज्य सरकारी कर्मचारियों को खुश रखने पर जोर देते हैं. इस वजह से राज्‍यों के ह‍िसाब से सैलरी पॉल‍िसी अलग-अलग हो जाती है. केंद्र की तरफ से नया सैलरी स्‍ट्रक्‍चर जल्दी लागू कर द‍िया जाता है. लेक‍िन कई राज्य इसमें देरी कर देते हैं. शहरों वाले राज्यों में डीए (DA), एचआरए (HRA) और अन्य भत्ते ज्यादा होते हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों वाले राज्यों में ये कम रहता है. इससे कुल सैलरी में बड़ा फर्क पड़ जाता है.

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