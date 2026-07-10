/E20 बनाना महंगा, 20% इथेनॉल की मिलावट पर पेट्रोल से सस्ता नहीं...जब इतने सवाल फिर क्यों इसके पीछे पड़ी है सरकार?

E20 Petrol: भारत में E20 पेट्रोल विवादों में फंस गया है. लोग पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग का विरोध कर रहे हैं. लोगों का आरोप है कि इससे गाड़ी की माइलेज और उसके इंजन पर असर पड़ता है. जबकि सरकार इसके पक्ष में तमाम दावे कर रही है. E20 पेट्रोल, जिसमें 80 फीसदी पेट्रोल और 20 फीसदी इथेनॉल है, बावजूद इसके वो सामान्य पेट्रोल से सस्ता नहीं है. इसके लिए भी आपको पेट्रोल के मूल्य के बराबर कीमत चुकानी होती है, जबकि इसे तैयार करना सामान्य पेट्रोल की तुलना में महंगा है. ऐसे में सवाल ये है कि जब इसे बनाना महंगा है, तो सरकार इसपर इतना जोर क्यों दे रही है.
केंद्र सरकार ने खुद माना है कि कच्चे तेल की मौजूदा कीमत के साथ E20 पेट्रोल का प्रोडक्शन शुद्ध पेट्रोल की रिफाइनिंग की तुलना में महँगा पड़ रहा है. इथेनॉल ब्लेडिंग वाले पेट्रोल का उत्पादन महंगा है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, किसानों की आय बढ़ेगी.
E20 महंगा होने की वजह, जो पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताई है, उसके मुताबिक इथेनॉल की खरीद लागत में बढ़ोतरी हुई है. मक्का आधारित एथेनॉल की औसत खरीद कीमत करीब 71.86 रुपये प्रति लीटर है, जिसमें GST, परिवहन और दूसरी लॉजिस्टिक कॉस्ट जुड़ी नहीं है. सरकार के मुताबिक अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहती है, तो E20 की लागत सामान्य पेट्रोल से अधिक हो जाती है. वहीं अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर कच्चा तेल 120-130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचता है, तो एथेनॉल मिला पेट्रोल अपेक्षाकृत सस्ता हो सकता है.
E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल सिर्फ उत्पादन लागत वाला मुद्दा नहीं है. ये देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है. इथेनॉल ब्लेडिंग से कच्चे तेल का आयात कम हो रहा हैय सरकार ने करीब 1.97 लाख करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा की बचत की है. कच्चे तेल का आयात 316 मीट्रिक टन कम हुआ है . किसानों की कमाई से लेकरल कार्बन उत्सर्जन पर भी सकारात्मक असर दिखा है, जिसकी वजह से सरकार इस ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल पर जोर दे रही है.
E20 पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल की मिक्सिंग होती है, लेकिन बावजूद इसके दाम सामान्य पेट्रोल के आसपास ही है. इसकी वजह बताते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि इथेनॉल के लिए किसानों को उचित मूल्य दिया जाता है. मौजूदा वक्त में सरकार मक्का आधारित एथेनॉल को करीब 71.86 रुपये प्रति लीटर खरीदती है.ऐसे में इसकी कीमत पेट्रोल से कम नहीं हो पा रही है. हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों फिलहाल 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब है, लेकिन यही अगर 120-130 डॉलर के करीब हो, तो ई20 पेट्रोल सामान्य पेट्रोल से सस्ता हो जाएगा. सरकार ने साफ किया है इथेनॉल ब्लेडिंग का मकसद पेट्रोल को सस्ता करना नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना और तेल के आयात को कम करना है.