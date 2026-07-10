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E20 बनाना महंगा, 20% इथेनॉल की मिलावट पर पेट्रोल से सस्ता नहीं...जब इतने सवाल फिर क्यों इसके पीछे पड़ी है सरकार?

E20 Petrol: ई20 पेट्रोल को तैयार करना फिलहाल सामान्य पेट्रोल की रिफाइनिंग से ज्याजा महंगा पड़ रहा है. इसमें 20 फीसदी इथेनॉल मिक्स होने के बावजूद इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल के बराबर ही है. फिर सवाल उठता है कि लोग इसे क्यों खरीदे? जब इसे तैयार करना महंगा है, तो सरकार इसके पीछे क्यों पड़ी है?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 10, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:32 PM IST
E20 बनाना महंगा, 20% इथेनॉल की मिलावट पर पेट्रोल से सस्ता नहीं...जब इतने सवाल फिर क्यों इसके पीछे पड़ी है सरकार?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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