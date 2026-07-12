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सस्ता नहीं, फिर भी अच्छा है E20 पेट्रोल... इथेनॉल ब्लेडिंग पर सरकार की कैसी मजबूरी? दांव पर लगे हैं हजारों करोड़

E20 Petrol: पेट्रोल में 20% इथेनॉल की मिलावट करने के बाद भी E20 पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, माइलेज में 3 से 5% की गिरावट की बात खुद सरकार मान चुकी है. दावा किया रहा है कि इससे गाड़ियों के पार्ट्स खराब होते हैं...इतना हंगामा होने के बाद भी सरकार इथेनॉल मिक्स पेट्रोल को क्यों अनिवार्य बना रही है?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 12, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:52 AM IST
सस्ता नहीं, फिर भी अच्छा है E20 पेट्रोल... इथेनॉल ब्लेडिंग पर सरकार की कैसी मजबूरी? दांव पर लगे हैं हजारों करोड़
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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