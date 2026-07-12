/सस्ता नहीं, फिर भी अच्छा है E20 पेट्रोल... इथेनॉल ब्लेडिंग पर सरकार की कैसी मजबूरी? दांव पर लगे हैं हजारों करोड़

E20 Petrol Controversy: पेट्रोल में 20% इथेनॉल की मिलावट करने के बाद भी E20 पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई. इसके इस्तेमाल से माइलेज में 3 से 5% की गिरावट की बात मान ली गई है. दावा ये भी किया जा रहा है कि इससे गाड़ियों के कलपुर्जों को नुकसान हो सकता है. सरकार को E20 पेट्रोल पर भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बावजूद इसके इथेनॉल ब्लेडिंग को लागू करने पर जिद ठाने बैठी है. ऐसे में मन में जरूर सवाल उठता है कि आखिर E20 पर सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो इसपर इसपर इतनी मजबूती से टिकी है.
सरकार ने साफ किया है कि E20 विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्य फ्यूल बनेगा. सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल वाले ई20 (E20) पेट्रोल को अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने साफ किया है कि प्योर पेट्रोल यानी बिना इथेनॉल मिलावट वाला पेट्रोल, E10 और E20 पेट्रोल बेचना एक साथ संभव नहीं है. लॉजिस्टिकल चुनौतियां बताते हुए उन्होंने E20 पेट्रोल को ही अनिवार्य करने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने साफ किया है कि इथेनॉल ब्लेडिंग का मकसद पेट्रोल की कीमत कम करना नहीं, बल्कि कच्चे तेल के आयात को कम करना है.
सरकार ने इथेनॉल ब्लेडिंग पर बड़ा निवेश किया है. ब्लेंडिंग प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल के उत्पादन में भारी निवेश किया गया है. उसके उत्पादन से लेकर डिस्टलरी, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया है. ऐसे में अगर सरकार E20 से पीछे हटती है, तो हजारों करोड़ों रुपये का निवेश मुश्किल में फंस जाएगा. किसानों, कोऑपरेटिव्स और वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए निवेश पर बुरा असर पड़ेगा.
सरकार ने चेतावनी दी कि ब्लेंडिंग के लिए पिछले कुछ साल में इथेनॉल इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया गया है, अगर सरकार E20 पर पीछे हटती है, तो भारी नुकसान होगा. किसानों, सहकारी समितियों, उद्यमियों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी कंपनियों के हजारों करोड़ों रुपये के निवेश बर्बाद हो जाएंगे.
पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से साझा किए सरकारी आंकड़ें के मुताबित साल 2014-15 से लेकर मई 2026 तक पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट कर सरकार ने 1.90 लाख करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा की बचत की है. सरकार ने 310 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल बचाया है. इथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते किसानों की इनकम में 1.6 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई हुई है.
लोगों में नाराजगी है कि E20 पेट्रोल ना तो सस्ता है, ना ही माइलेज अच्छा है और ना ही उनके वाहनों के लिए सुरक्षित है, फिर भी सरकार इसकी बाध्यता तय कर रही है, जो उनके उपभोक्ता अधिकार का हनन है. देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में E20 पेट्रोल की नीतियों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. इस याचिका में शिकायत की गई है कि उपभोक्ताओं को E20 पेट्रोल के लिए बाध्य करना उसके अधिकारों का हनन है. ईंधन में इथेनॉल की प्रतिशत की जानकारी और शुद्ध पेट्रोल का विकल्प मिलना चाहिए. उनकी मांग है कि पेट्रोल पंपों पर सामान्य पेट्रोल, E10 और E20 तीनों का उपलब्ध होने चाहिए. हालांकि सरकार इससे भी इनकार कर चुकी है. सरकार की दलील है कि 3 तरह के ईंधन की अलग-अलग सप्लाई चेन तैयार करना काफी महंगा साबित होगा .
Q&A
The Ministry of Petroleum and Natural Gas had already issued a detailed clarification on the Ethanol Blended Petrol Programme through a press release on 23rd June, 2026, addressing the misinformation and providing factual clarifications. Automobile manufacturers also issued…
— PIB India (@PIB_India) July 10, 2026