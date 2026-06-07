/फिर से बढ़े LPG सिलेंडर के दाम, क्यों की गई बढ़ोतरी, आगे और कितना और कितनी बार बढ़ेंगे रेट?

LPG Cylinder Rate: आधी रात को तेल कंपनियों में फिर से सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी है. तेल कंपनियों ने लगातार दूसरी बार 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं. अब तक तो बढ़ोतरी 19 किलो वाले और 5 किलो वाले सिलेंडर के साथ देखने को मिल रहा था, वो इस बार 14 किलो वाले सिलेंडर के साथ देखने को मिला है. इसका सीधा असर आपकी रसोई और खाने-पीने के बजट पर पड़ने वाला है. इससे पहले 7 मार्च को 60 रुपये और अब 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. सवाल ये है कि और कितने दाम बढ़ेंगे ?
ईरान युद्ध की वजह से भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है. भारत कतर और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से एलपीजी गैस खरीदता था, लेकिन युद्ध और होर्मुज का रास्ता बंद होने की वजह से सप्लाई बंग हो गई है. भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है. ऐसे में तेल कंपनियों पर ऊंची कीमत और कम सप्लाई का दवाब बना हुआ है और कीमतों में बढ़ोतरी उसी का नतीजा है. 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम में बीते 3 महीनों में 2 बार बढ़ोतरी हुई है तो 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में लगातार 7 बार बढ़ोतरी किया गया है. जनवरी 2026 में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 1691 रुपये थी, जो अब बढ़कर 3113 रुपये पर पहुंच गई है, यानी लगभग दोगुने हो चुके हैं. इसी तरह से 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर, जो मार्च में 60 रुपये बढ़ाने के बाद 913 रुपये के थे वो आज 942 रुपये पर पहुंच चुके हैं.
इस सवाल का सटीक जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि अंतिम फैसला तेल कंपनियों का है, लेकिन जिस तरह से हालात हैं और तेल कंपनियां जिस तरह से अपने घाटे को बार-बार दोहरा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है. अगर होर्मुज का संकट खत्म नहीं हुआ तो सिलेंडर की महंगाई और परेशानी कर सकती है.
देश की सरकारी तेल कंपनियों का कहना है कि उन्हें हर सिलेंडर पर भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. युद्ध की वजह से लागत बहुत बढ़ रही है. तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की लागत बढ़ने से उनपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. 7 मार्च की बढ़ोतरी के बाद भी कंपनियों को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर प्रति सिलेंडर करीब 703 रुपये का नुकसान हो रहा हैय यानी जो सिलेंडर आप 942 रुपये में खरीद रहे हैं, उसपर तेल कंपनियां 703 रुपये का नुकसान उठा रही है. यानी 29 रुपये बढ़ाने के बावजूद भी कंपनियों की लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर खत्म नहीं होता दिख रहा है. ये संकेत हैं कि आने वाले दिनों में सिलेंडर के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है. पढ़ें- भारत का मास्टर प्लान, गिरेंगे पेट्रोल-डीजल, LPG के दाम ! 35% तक सस्ता हो सकता है तेल, होर्मुज संकट को फेल करेंगे ये 2 'दोस्त'