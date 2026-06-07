Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /फिर से बढ़े LPG सिलेंडर के दाम, क्यों की गई बढ़ोतरी, आगे और कितना और कितनी बार बढ़ेंगे रेट?

फिर से बढ़े LPG सिलेंडर के दाम, क्यों की गई बढ़ोतरी, आगे और कितना और कितनी बार बढ़ेंगे रेट?

LPG Rate Hike: युद्ध शुरू होने के बाद से सिर्फ महंगाई की खबरें ही आ रही है. ताजा झटता रसोई गैस सिलेंडर को लेकर मिला है. फिर से सिलेंडर के दाम ढ़ा दिए गए हैं. इस बार 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में सवाल कि क्या आने वाले दिनों में सिलेंडर के दाम और बढ़ेंगे या फिर अब महंगाई का बम फूटना बंद हो जाएगा ?

Written ByBavita Jha
Published: Jun 07, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:23 AM IST
फिर से बढ़े LPG सिलेंडर के दाम, क्यों की गई बढ़ोतरी, आगे और कितना और कितनी बार बढ़ेंगे रेट?

About the Author

Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाजार,कमोडिटी के अलावा जियो पॉलिटिकल खबरों को लिखने में खास दिलचस्पी है. जी न्यूज से पहले NBT के बिजनेस सेक्शन में काम किया. जहां वेब आर्टिकल के अलावा वीडियो प्रोडक्शन से जुड़ी रहीं. 9 साल Oneindia के साथ काम करने के दौरान इवनिंग शिफ्ट , होम पेज, ट्रेडिंग न्यूज की जिम्मेदारी संभाली. मैथिली ठाकुर, नीरज चोपड़ा, रॉबर्ट वाड्रा जैसे शख्सियत के साथ इंटरव्यू और लाइव डिबेट शो का लंबा अनुभव है. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव रखने वाली बवीता के पास 4 साल TV न्यूज चैनल में काम का अनुभव है. महुआ न्यूज, जनसंदेश, सहारा जैसे टीवी चैनलों में प्रोग्राम प्रोड्यूसर से लेकर रनडाउन की जिम्मेदारी संभाली. बिहार से ताल्लुक रखने वाली बवीता ने दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. सामाजिक कामों के लिए उन्हें नोएडा एक्सटेंशन के एनजीओ की ओर से 3 बार अवार्ड मिल चुका है. बवीता को पढ़ने-लिखने के साथ स्टेज शो का अनुभव है. आप बवीता झा से Bavita.jha@India.Com पर ईमेल या एक्स पर  bavita jha (@youthreporter2) के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कैंसर ने छीनी एक आंख की रोशनी और आधा जबड़ा, फिर भी मास्क पहनकर डांस करती है ये महिला
Cancer Survivor3 min ago
2
petrol diesel price today3 min ago
3
Delhi news8 min ago
4
Mohsin Naqvi Visits Tehran8 min ago
5
dinosaur fossil12 min ago