तिमाही नतीजों के बाद प्राइवेट सेक्‍टर के इस बैंक ने पूरे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) का टारगेट घटा द‍िया है. बैंक ने चौथी तिमाही के लिए आरओआई (RoA) के अनुमान को पहले के 1.6-1.8 प्रतिशत से घटाकर 1.2-1.4 प्रतिशत कर दिया है. बैंक मैनेजमेंट का कहना है कि मार्जिन पर लगातार पड़ रहे दबाव और बढ़ते ऑपरेशनल खर्च (Opex) के कारण उन्‍हें इस तरह का कदम उठाना पड़ा है. इस संशोधन के बाद बाजार का भरोसा डगमगा गया. इसके बाद बुधवार को एनएसई पर शेयर 177.2 रुपये तक गिर गया. हालिया गिरावट के बावजूद पिछले छह महीने में यह शेयर करीब 27.5 प्रतिशत की बढ़त पर है, जबकि इस साल फरवरी में इसने 134 रुपये का अपना 52 हफ्ते का निचला लेवल छुआ था.