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प्रॉफ‍िट बढ़ा फ‍िर भी धड़ाम हो गया इस बैंक का शेयर, आज 15% ग‍िरने के पीछे क्‍या है कारण?

Bandhan Bank Share Crash: मौजूदा व‍ित्‍तीय वर्ष की पहली त‍िमाही में बंधन बैंक की तरफ 502 करोड़ रुपये का प्रॉफ‍िट हुआ है. प‍िछले साल की समान अवध‍ि में यह प्रॉफ‍िट महज 372 करोड़ था. इसके बावजूद बैंक के शेयर में आज भारी ग‍िरावट देखी गई, जान‍िए क्‍यों?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 22, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:48 PM IST
प्रॉफ‍िट बढ़ा फ‍िर भी धड़ाम हो गया इस बैंक का शेयर, आज 15% ग‍िरने के पीछे क्‍या है कारण?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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