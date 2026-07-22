Bandhan Bank Share Price: शेयर बाजार में गिरावट के बीच बुधवार (22 जुलाई) को बंधन बैंक के निवेशकों बड़ा झटका लगा. शुरुआती कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर बंधन बैंक के शेयर 15.2 प्रतिशत तक टूटकर 177.8 रुपये प्रति शेयर के निचले लेवल पर आ गए. स्टॉक मार्केट में आई गिरावट की अहम वजह बैंक की तरफ से FY 2026-27 के लिए अपने प्रॉफिट के अनुमान (Profitability Guidance) में कटौती करना रहा है. इसके साथ ही बैंक मैनेजमेंट ने यह भी सचेत किया कि आने वाले अगले दो तिमाहियों तक बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पर लगातार दबाव बना रह सकता है. इससे भी निवेशकों के बीच चिंता बढ़ी है.
तिमाही नतीजों के बाद प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक ने पूरे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रिटर्न ऑन एसेट्स (RoA) का टारगेट घटा दिया है. बैंक ने चौथी तिमाही के लिए आरओआई (RoA) के अनुमान को पहले के 1.6-1.8 प्रतिशत से घटाकर 1.2-1.4 प्रतिशत कर दिया है. बैंक मैनेजमेंट का कहना है कि मार्जिन पर लगातार पड़ रहे दबाव और बढ़ते ऑपरेशनल खर्च (Opex) के कारण उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ा है. इस संशोधन के बाद बाजार का भरोसा डगमगा गया. इसके बाद बुधवार को एनएसई पर शेयर 177.2 रुपये तक गिर गया. हालिया गिरावट के बावजूद पिछले छह महीने में यह शेयर करीब 27.5 प्रतिशत की बढ़त पर है, जबकि इस साल फरवरी में इसने 134 रुपये का अपना 52 हफ्ते का निचला लेवल छुआ था.
दिग्गज ब्रोकरेज फर्म इक्विरस सिक्योरिटीज (Equirus Securities) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पहली तिमाही में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 6.2 प्रतिशत पर स्थिर रहा. लेकिन फंड जुटाने की कॉस्ट (Cost of Funds) और बैंकों के बीच जमा राशि आकर्षित करने के कॉम्पटीशन के कारण मार्जिन पर दबाव बना रहेगा. ब्रोकरेज ने यह बताया कि ऑपरेशनल खर्च रेश्यो 4.2 प्रतिशत बनाए रखने के बावजूद RoA टारगेट में कटौती मार्जिन के दबाव और तकनीक पर हो रहे खर्च का नतीजा है.
बैंक अधिकारियों के अनुसार क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, नए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लोन प्लेटफॉर्म्स जैसे टेक्निकल स्ट्रक्चर में लगातार इन्वेस्टमेंट से ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ी है. आने वाले समय में प्रॉफिट पर रहने वाले अस्थायी दबाव के बावजूद बंधन बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 14 प्रतिशत की लोन ग्रोथ का टारगेट बरकरार रखा है. बैंक को उम्मीद है कि उसकी यह ग्रोथ नॉन-ईईबी (Non-EEB) यानी गैर-इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस सेगमेंट से आएगी. ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल पर जारी व्यापक आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए बैंक अपने माइक्रोफाइनेंस (EEB) पोर्टफोलियो में आगे बढ़ रहा है.
गिरावट की इस आंधी के बीच पॉजिटिव फैक्टर यह रहा कि बंधन बैंक ने 21 जुलाई को जारी अपने रिजल्ट में पहली तिमाही के आंकड़े पेश किये थे. फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान बैंक का नेट प्रॉफिट 35 प्रतिशत बढ़कर 502 करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले साल की इसी अवधि में 372 करोड़ रुपये था. इस दौरान बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 5.9 प्रतिशत बढ़कर 2,921 करोड़ पर पहुंच गई. वहीं कुल एसेट क्वालिटी (Asset Quality) में भी सुधार देखा गया.