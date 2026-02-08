Explainer: सेब, दाल और सोयाबीन तेल; भारत ने अमेरिका के लिए क्यों बदले ट्रेड के नियम?

India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका ट्रेड डील (India-US Trade deal) को लेकर शनिवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि कृषि और डेयरी सेक्टर में अमेरिका को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं खोला गया है. इससे भारतीय किसानों के हित प्रभावित हों. उद्योग मंत्री के मुताबिक, इस ट्रेड समझौते में डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जीएम उत्पाद, अनाज, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, पोल्ट्री, मूंग दाल और अन्य कई संवेदनशील सामानों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है. उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका अब भारत से बड़ी मात्रा में केले का आयात करेगा. इस पर अमेरिका की ओर से जीरो टैरिफ लगाया गया है.

मंत्री ने आगे कहा कि ग्रीन पी, काबुली चना और मूंग दाल पर किसी तरह की छूट नहीं दी गई है. इन सामानों का भारत में पर्याप्त उत्पादन नहीं होता और जिनका आयात पहले से बड़ी मात्रा में किया जाता है. उन पर भी सीमित और संतुलित तरीके से ही राहत दी गई है.

सोयाबीन तेल और दालों पर क्या बोले पीयूष गोयल?

सोयाबीन तेल, दालें और सेब के आयात को लेकर उठ रहे सवालों पर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत पहले से ही अमेरिका से सोयाबीन तेल और दालों का आयात करता रहा है. ये व्यवस्था कांग्रेस शासनकाल से चली आ रही है. उन्होंने साफ किया कि सोयाबीन पर कोई टैरिफ छूट नहीं दी गई है, बल्कि केवल सोयाबीन ऑयल पर सीमित राहत दी गई है.

सेब पर कितनी सुरक्षा?

सेब के आयात को लेकर उद्योग मंत्री गोयल ने बताया कि 80 रुपये का न्यूनतम इंपोर्ट प्राइस तय किया गया है. इस पर 20 रुपये का टैरिफ लगाया गया है. यानी भारतीय किसानों को कुल 100 रुपये की सुरक्षा दी गई है. इसके बावजूद अमेरिका को सेब आयात की अनुमति केवल कोटा के तहत दी गई है और वो भी पहले से कम मात्रा में.

ट्री-नट्स पर राहत क्यों?

अखरोट, पिस्ता, काजू और बादाम जैसे ट्री-नट्स पर टैरिफ में राहत को लेकर गोयल ने कहा कि इन प्रोडक्ट्स का भारत में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं होता. भारत इन्हें कई देशों से आयात करता है. ऐसे में अगर कुछ वॉल्यूम अमेरिका से आती है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत इन नट्स का उपयोग करने के साथ-साथ बड़ी वॉल्यूम में इन्हें दूसरे देशों को निर्यात भी करता है.

किसानों की क्षमता पर भरोसा

पीयूष गोयल ने कहा कि किसानों और मछुआरों के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है. वर्तमान में भारत कृषि और मत्स्य उत्पादों के रूप में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात करता है. जो आने वाले वर्षों में दोगुना होने की क्षमता रखता है. उन्होंने कहा कि भारतीय किसानों में अपार संभावनाएं हैं और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता के चलते वैश्विक बाजार में उनकी मांग लगातार बनी रहती है.

FAQs ;

सवाल: क्या India-US Trade Deal में अमेरिका को कृषि और डेयरी सेक्टर में छूट दी गई है?

जवाब: नहीं. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि कृषि और डेयरी सेक्टर में अमेरिका को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी गई है.

सवाल: सोयाबीन तेल, दालें और सेब पर अमेरिका को राहत क्यों दी गई?

जवाब: भारत पहले से ही अमेरिका से सोयाबीन तेल और दालों का आयात करता रहा है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि सोयाबीन पर कोई टैरिफ छूट नहीं दी गई है. केवल सोयाबीन ऑयल पर सीमित राहत दी गई है और वह भी कोटा सिस्टम के तहत.

सवाल: ट्री-नट्स (अखरोट, पिस्ता, बादाम) पर टैरिफ राहत का क्या कारण है?

जवाब: अखरोट, पिस्ता, काजू और बादाम जैसे ट्री-नट्स का भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता. भारत इन्हें कई देशों से आयात करता है और इनका उपयोग घरेलू खपत के साथ-साथ निर्यात में भी होता है.