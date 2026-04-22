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Hindi NewsबिजनेसHCL का रेवेन्‍यू और प्रॉफ‍िट सब बढ़ा...फ‍िर भी शेयर क्‍यों हुआ धड़ाम? इस अनुमान से बदल गया पूरा खेल

HCL का रेवेन्‍यू और प्रॉफ‍िट सब बढ़ा...फ‍िर भी शेयर क्‍यों हुआ धड़ाम? इस अनुमान से बदल गया पूरा खेल

HCL Q4 Result: आमतौर पर क‍िसी भी कंपनी के शेयर पर उसके त‍िमाही नतीजों का असर देखा जाता है. लेक‍िन इस बार एचसीएल के र‍िजल्‍ट हरे न‍िशान में आए हैं, इसके बावजूद भी कंपनी के शेयर में भारी ग‍िरावट देखी जा रही है. आइए जानते हैं क्‍यों?

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 22, 2026, 12:08 PM IST
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HCL Technology Share Price: आईटी सेक्टर की द‍िग्‍गज कंपनी एचसीएल टेक्‍नोलॉजी (HCL Technologies) के आज सुबह कारोबारी सत्र के दौरान करीब 10% टूट गए. शेयर में यह गि‍रावट मार्च तिमाही (Q4 FY26) के नतीजे घोषित होने के बाद आई है. कंपनी के त‍िमाही नतीजों में उम्मीद से कम प्रदर्शन दिखाई द‍िया और अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्रोथ का अनुमान जताया गया. इसके बाद न‍िवेशकों में न‍िराशा फैल गई और शेयर धड़ाम हो गया. एक द‍िन पहले 1441.55 रुपये पर बंद हुआ एचसीएल का शेयर आज ग‍िरकर 1301.20 रुपये पर आ गया. एचसीएल के शेयर में आई ग‍िरावट का असर पूरे आईटी सेक्‍टर पर देखा जा रहा है. इंफोस‍िस का शेयर 2.8%, टीसीएस का शेयर 1.9% और टेक मह‍िंद्रा 4.2% टूट गया.

एचसीएल के शेयर में भारी बिकवाली का अहम कारण मार्च तिमाही के नतीजे नहीं, बल्कि कंपनी का FY27 (2026-27) के लिए जताया गया अनुमान है. एचसीएल टेक ने स्थिर मुद्रा (constant currency) में रेवेन्‍यू ग्रोथ महज 1% से 4% रहने का अनुमान जताया है, जबकि बाजार 3% से 5% की उम्‍मीद कर रहा है. कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया क‍ि क्लाइंट्स का खर्च भी कम है और फैसले टल रहे हैं. दो बड़े क्लाइंट्स में काम घटने का भी असर पड़ेगा. निवेशकों को डर है कि आईटी सेक्टर में ड‍िमांड रिकवरी में उम्‍मीद से ज्‍यादा समय लगा सकता है.

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मार्च तिमाही के नतीजे भी कम

एचसीएल का चौथी त‍िमाही में नेट प्रॉफ‍िट 4,488 करोड़ रुपये रहा, यह पिछले साल के मुकाबले 4.2% ज्यादा है. रेवेन्‍यू 12.3% बढ़कर 33,981 करोड़ रुपये हो गया. लेकिन दोनों ही आंकड़े जानकारों को उम्मीद से कम लग रहे हैं. नई डील्‍स की बुकिंग भी 1.94 अरब डॉलर रही, जो क‍ि बाजार की उम्‍मीद से काफी कम थी. इससे न‍िकट भविष्य में गत‍ि बनाए रखने को लेकर चिंता बढ़ गई है.

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ब्रोकरेज की राय क्या है?

कंपनी के नतीजों के बाद कई ब्रोकरेज कंपनियां सतर्क हो गई हैं. जेफरीज ने HCLTech को 'Underperform' रेट‍िंग पर डाउनग्रेड कर दिया और टारगेट प्राइस भी घटा द‍िया. हालांकि, लॉन्‍ग टर्म में कंपनी की स्थिति मजबूत बनी हुई है. लेकिन न‍िकट भव‍िष्‍य में शेयर पर दबाव बना रह सकता है. पिछले कुछ महीने में एचसीएल (HCLTech) ने कुछ साथी कंपनियों से बेहतर प्रदर्शन किया है, इसल‍िए नतीजों को लेकर अच्‍छी उम्‍मीद थी. जब कोई शेयर ऊंची उम्मीद के साथ ट्रेड करता है तो कमजोर गाइडेंस तेज गिरावट ला सकती है.

क‍िस चीज पर फोकस करें न‍िवेशक?

एचसीएल टेक्‍नोलॉजी (HCLTech) के शेयर के लिए अगली प्रमुख ट्रिगर आने वाली तिमाहियों में मैनेमेंट के फैसले, नई डील्स और अमेरिका-यूरोप के बाजार में क्लाइंट खर्च में सुधार होना है. यद‍ि ग्रोथ में मजबूती द‍िखाई दी तो शेयर स्थिर हो सकता है. लेकिन यदि फैसले टलते रहे और ड‍िमांड कमजोर रही तो आने वाले समय में शेयर पर दबाव बरकरार रह सकता है. एक्‍सपर्ट की तरफ से निवेशकों को शॉर्ट टर्म में सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. साथ ही कंपनी की डील व‍िन्‍स और ड‍िमांड के रुझान पर नजर रखें.

एक नजर में आंकड़े

  • चौथी त‍िमाही में 4,488 करोड़ का नेट प्रॉफ‍िट (4.2% की ग्रोथ)

  • कुल रेवेन्‍यू 33,981 करोड़ रुपये (12.3% की ग्रोथ)

  • नोमुरा ने HCL Tech के FY27 और FY28 के कमाई अनुमान में 5-7% की कटौती की.

  • ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस घटाकर 1,600 रुपये कर दिया, यह पहले 1,700 रुपये था.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: जीन्‍यूज की तरफ से अपने पाठकों को क‍िसी भी प्रकार की न‍िवेश से जुड़ी सलाह नहीं दी जाती। क‍िसी भी प्रकार का न‍िवेश करने से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एक्‍सपर्ट से संपर्क करें.)

About the Author
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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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