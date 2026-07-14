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लगातार बढ़ रहा ब‍िजनेस, फ‍िर भी HDFC बैंक ने कम क‍िये 3300 कर्मचारी; बैंक क्‍यों कर रहा ये सब?

HDFC Bank Share Price: देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी अपना ब‍िजनेस लगातार बढ़ा रहा है. लेक‍िन FY 2026 में इसके स्‍टॉफ में 3300 से ज्‍यादा की कमी दर्ज की गई. क्‍यों हुआ ऐसा, क्‍या है कारण?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 14, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:43 AM IST
लगातार बढ़ रहा ब‍िजनेस, फ‍िर भी HDFC बैंक ने कम क‍िये 3300 कर्मचारी; बैंक क्‍यों कर रहा ये सब?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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