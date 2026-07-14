HDFC Bank Employee: प्राइवेट सेक्टर के देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने अपने लगातार बढ़ते कारोबार के चौंकाने वाला कदम उठाया है. बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 (FY26) में अपने कर्मचारियों की संख्या में 3,300 से ज्यादा की कटौती की है. बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार यह गिरावट किसी मंदी या फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण नहीं, बल्कि बैंक के ऑपरेशन में ऑटोमेशन (स्वचालन) और एआई (AI) के बढ़ते यूज के कारण की गई है. बैंक अपने कर्मचारियों को बैक-ऑफिस के रूटीन वर्क से हटाकर सीधे कस्टमर से जुड़े फ्रंट-एंड और एडवाइजरी रोल में तैनात कर रहा है.
आपको बता दें दुनियाभर के बैंकिंग सेक्टर में इस समय बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. जेपी मॉर्गन चेस, सिटीग्रुप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे दिग्गज बैंक भी नॉर्मल और रोजमर्रा से जुड़े कामकाज को निपटाने के लिए एआई का सहारा ले रहे हैं. अब एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) भी इसी राह पर आगे बढ़ता दिख रहा है. एआई का इस्तेमाल बढ़ाने के पीछे बैंक का मकसद कर्मचारियों का कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाना और उनके जरिये फाइनेंशियल एडवाइज पर फोकस करना है.
एचडीएफसी बैंक की सालाना रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2026 तक बैंक के कर्मचारियों की कुल संख्या 2,11,178 थी. कर्मचारियों की यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 3,343 कम है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान बैंक में नई नियुक्तियों की रफ्तार भी सुस्त रही और बीते साल के मुकाबले इस बार 3,811 कम लोगों को नौकरी पर रखा गया. बैंक का यह कदम किसी कॉस्ट-कटिंग प्लान के तहत नहीं है. यह बैंक के डिजिटल और तकनीक में बदलाव का असर है.
कर्मचारियों की संख्या में की गई कटौती का सबसे बड़ा असर नॉन-सुपरवाइजरी स्टाफ यानी क्लेरिकल और अधीनस्थ कर्मचारियों पर पड़ा है. इस कैटेगरी में कर्मचारियों की संख्या में 8,000 से ज्यादा की भारी गिरावट दर्ज की गई है. यह आंकड़ा साफ इशारा करता है कि जो काम पहले कागजी या मैन्युअल तरीके से बैक-ऑफिस में किये जाते थे, उन्हें बैंक अब पूरी तरह ऑटोमेशन और नई तकनीक से बदल रहा है.
रूटीन क्लर्क वाले पद भले ही बैंक से कम हो रहे हो. लेकिन दूसरी तरफ बैंक मैनेजमेंट और कस्टमर से सीधे संवाद करने वाले पदों पर नियुक्तियां बढ़ा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार बीते साल में मिड लेवल कर्मचारियों की संख्या में 1,252 और जूनियर-लेवल के स्टाफ में 3,543 नए लोग जुड़ गए. इसके साथ ही सीनियर मैनेजमेंट में भी 15 नए अधिकारियों को शामिल किया गया. अब बैंकों को ऐसे स्टॉफ की जरूरत ज्यादा है, जिनके पास रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर डीलिंग और स्पेशलाइज्ड स्किल्स हो.