HDFC Bank Employee: प्राइवेट सेक्‍टर के देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने अपने लगातार बढ़ते कारोबार के चौंकाने वाला कदम उठाया है. बैंक ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 (FY26) में अपने कर्मचारियों की संख्या में 3,300 से ज्‍यादा की कटौती की है. बैंक की हाल‍िया रिपोर्ट के अनुसार यह गिरावट किसी मंदी या फाइनेंश‍ियल क्राइस‍िस के कारण नहीं, बल्कि बैंक के ऑपरेशन में ऑटोमेशन (स्वचालन) और एआई (AI) के बढ़ते यूज के कारण की गई है. बैंक अपने कर्मचारियों को बैक-ऑफिस के रूटीन वर्क से हटाकर सीधे कस्‍टमर से जुड़े फ्रंट-एंड और एडवाइजरी रोल में तैनात कर रहा है.