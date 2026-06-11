/ईरान ने होर्मुज का शटर किया डाउन, भारत के LPG की राह बंद! सिलेंडर-पेट्रोल पर बढ़ने लगी टेंशन

Hormuz Tension: अमेरिका और ईरान के बीच बात फिर बिगड़ गई है. युद्धविराम टूट चुका है और मिसाइलें अपने टागरेट तो निशाना बना रही है. अमेरिकी मिसाइलें केश्म द्वीप, बंदर अब्बास, मीनाब और सीरिक के इलाकों को निशाना बना रही है तो ईरान कुवैत-बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है. इस बीच ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है. होर्मुज का बंद होना भारत के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है.
अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया. ईरान के इस फैसले से तेल टैंकरों, कारोबारी जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है. वहीं ईरान ने धमकी दी है कि आदेश तोड़ने वालों को निशाना बनाया जाएगा. ईरान के इस फैसले के बाद पूरी दुनिया की नजर अब फिर से होर्मुज पर आकर टिकट गई है. होर्मुज के पास अमेरिका और ईरान की सैन्य कार्रवाई तेज हो गई है. तेल टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे शिपिंग पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है.
होर्मुज का पूरी तरह से बंद होना और टैंकरों को निशाना बनाया जाना भारत की चिंता को बढ़ा सकता है. ईरान के इस फैसले और कमर्शियल टैंकरों को अमेरिकी मिसाइल के हमले भारत में तेल और एलपीजी संकट को बढ़ा सकता है. होर्मुज के संवेदनशील रास्ते से होकर भारत का 90 फीसदी से अधिक LPG का आयात होता है. कच्चे तेल की बड़ी खेप इसी रास्ते को पार करके भारत पहुंचती है. बड़ी मात्रा में LNG होर्मुज के रास्ते से भारत पहुंचता है. अब चूंकि इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है भारत के गैस और तेल सप्लाई पर असर दिख सकता है. भारत सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे प्रमुख एलपीजी सप्लयार देशों से गैस खरीदकर इसी रास्ते भारत लाता है. अगर होर्मुज लंबे वक्त तक बंद रहा, तो भारत की मुश्किल बढ़ेगी. सबसे पहले LPG सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है.
भारत अपनी जरूरत का 60 फीसदी LPG इंपोर्ट करता है और कुल आयात का 90 फीसदी होर्मुज के रास्ते से होकर गुजरता है. यानी भारत के एलपीजी का करीब 54 फीसदी हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है. अगर ये रास्ता जल्दी नहीं खुला तो भारत में एलपीजी संकट एक बार फिर से देखने पड़ सकता है. युद्ध शुरू होने के बाद से भारत के 13 से अधिक टैंकर बचते-बचाते होर्मुज पार कर भारत पहुंचे हैं, लेकिन अब ईरान ने इसे पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है. होर्मुज पर आर-पार की जंग का भारत में सिलेंडर की कीमत और उसकी सप्लाई दोनों पर असर दिख सकता है. तेल और गैस के साथ-साथ फर्टिलाइजर की सप्लाई पर असर दिख सकता है. यूरिया और अन्य उर्वरकों के लिए भी भारत खाड़ी क्षेत्र पर बहुत हद तक टिका है,. अगर होर्मुज नहीं खुला तो खाद संकट का सामना करना पड़ सकता है.