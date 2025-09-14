क्या कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा बंद, हेल्श इंश्योरेंस के बाद भी खुद भरना होगा अस्पताल का बिल, क्यों आमने-सामने हैं बीमा कंपनियां और अस्पताल ?

Cashless Treatment: हेल्थ इंश्योरेंस के कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच विवाद का हर्जाना मरीजों यानी पॉलिसी होल्डर्स को भरना पड़ रहा है. मैक्स अस्पताल ने अपने देशभर के ब्रांच में Niva Bupa हेल्थ इंश्योरेंस की कैशलेस ट्रीटमेंट बंद कर दी तो वहीं देशभर के 15 हजार से ज्यादा अस्पताल 1 सितंबर 2025 से Bajaj Allianz General Insurance से कैशलेस क्लेम लेना बंद कर दिया है. अब निशाने पर जानी-मानी इंश्योरेंस कंपनी Star Health है.

तो क्या कैशलेस इलाज हो जाएगा बंद ?



बजाज अलायंस और निवा बूपा के बाद अब इंश्योरेंस कंपनी Star Health पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. 15,000 से ज्यादा अस्पतालों का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स–इंडिया ने कहा है कि अगर कंपनी अपनी नीतियों में सुधार नहीं करती है तो 22 सितंबर 2025 से उसके पॉलिसीधारकों के लिए कैशलेस सर्विस बंद हो जाएगी. सिर्फ स्टार इंश्योरेंस नहीं नहीं बीमा कंपनियों और निजी अस्पतालों के बीच चल रहे टशन के चलते बीमाधरक पीस रहे हैं. जहां अस्पताल बीमा कंपनियों की नीतियों की दुहाई दे रहे हैं तो वहीं बीमा कंपनियां इसे AHPI का एकतरफा और अनुचित फैसला करार दे रहे हैं.

बीमाधारकों का क्या होगा ?

स्टार हेल्थ ने अपने पॉलिसीधारकों को आश्वस्त दिया है कि उन्हें कैशलेस हेल्थकेयर सेवाएं बिना किसी रुकावट के मिलती रहेंगी , उनका बीमा कवरेज सुरक्षित है. जबकि अस्पताल कैशलेस सर्विस बंद करने की बात कर रहे हैं. ऐसे में मरीजों को इलाज करवाने के लिए पहले पूरा बिल भरना होगा, बाद में वो उस बिल का रिइंबर्स करवा सकते हैं. भारत में जहां अधिकांश लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते ही इसलिए हैं कि जरूरत पड़ने पर बीमा कंपनी उनके इलाज का खर्च उठा ले. उन्हें अस्पताल का बिल जेब से न भरना पड़ा, लेकिन बीमा कंपनियों और अस्पताल के बीच विवाद के चलते लाखों लोगों को इलाज के लिए परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

क्यों हो रहा है विवाद

AHPI का कहना है कि बीमा कंपनियों इलाज की बढ़ती लागत को मानने से इनकार कर रही हैं. समय के साथ अस्पतालों के खर्चे काफी बढ़ गए हैं. दवाइयों से लेकर स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनों की लागत बढ़ी है, लेकिन बीमा कंपनियों का रवैया इसे लेकर ठीक नहीं है. अस्पताल चाहते हैं कि बीमा कंपनियां इलाज के लिए रेट बढ़ाएं, लेकिन बीमा कंपनियां इसे मनमानी वृद्धि बता रही हैं और रेट बढ़ाना नहीं चाहतीं. इन दोनों के विवाद में फंस रहा एक आम आदमी है. लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस फिर भी खुद भरना होगा अस्पताल का बिल... बंद हुआ कैशलेस इलाज, बीमाधारक कैसे करवाएं इलाज ?

कैशलेस ट्रीटमेंस सर्विस सस्पेंस तो कैसे कराएं ट्रीटमेंट ?

बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच विवाद में सबसे ज्यादा बीमा धारक जूझ रहे हैं. हम और आप हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि मुश्किल वक्त में मेडिकल खर्चों को बीमा कंपनियां कवर करें. बदले में पॉलिसीधारक प्रीमियम चुकाते हैं. कैशलेस ट्रीटमेंट सुविधा बंद होने पर अब आपको अस्पतालों में इलाज के लिए खुद पैसे भरने होंगे. कैशलेस सुविधा के तहत बीमा कंपनी सीधे हॉस्पिटल को बिल पेमेंट करती है, लेकिन इस सस्पेंशन के बाद आपको अस्पताल का बिल भरना होगा. आप बाद में बिल के रीइंबर्समेंट के लिए बीमा कंपनी के पास आवेदन कर सकते हैं.