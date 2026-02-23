Share Market: वीकेंड पर ट्रंप के टैरिफ तमाशे के बाद भारत में बाजार गुलजार, मिनटों में ₹3800000000000 का मुनाफा पर 'कंगाल' हुए इस बैंक में पैसा लगाने वाले

Share Market: अमेरिका में वीकेंड पर टैरिफ को लेकर जो हड़कंप मचा, उसका असर आज भारत के शेयर बाजार पर दिखा. हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स ने तेज उछाल के साथ ओपनिंग की. 600 अंकों के जंप के साथ बाजार खुला तो निवेशकों के चेहरे खिल उठे. Nifty50 और BSE Sensex दोनों ने अमेरिका में ट्रंप को टैरिफ पर मिली शिकस्त का वेलकम हरे निशान के साथ किया है. टैरिफ का टेरर खत्म होने की खुशी में सेंसेक्स तेजी के साथ 83,372.43 अंक पर तो निफ्टी 171.80 अंकों की बढ़त के साथ 25,743.05 अंक पर खुला. हालांकि दिन चढ़ने के साथ इस तेजी में थोड़ी गिरावट आई. 12.28 बजे सेंसेक्स 83,118.21 अंक पर ट्रेड कर रहा है.

सोमवार, 23 फरवरी को सेंसेक्स में जारी तेजी के साथ BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 47100000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. शुक्रवार के मुकाबले इसमें 3.8 लाख करोड़ रुपये की बढ़त हुई है. आज निवेशकों ने बाजार खुलने के साथ ही बंपर कमाई कर ली है. शेयर बाजार में तेजी और बढ़त के बीच IDFC First Bank के शेयर बुरी तरह से क्रैश हो गए. बैंक में 590 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा होने के बाद सोमवार को बैंक के शेयर में भारी बिकवाली आई. IDFC First Bank Ltd के स्टॉक -20% लुढ़ककर 69 रुपये पर पहुंच गए, हालांकि बाद में थोड़े सुधार के बाद ये 70.67 रुपये पर ट्रेडिंग कर रहे हैं. ऑनलाइन पैसा भेजने पर भी बैंक वसूलती है फीस,पर UPI में सब फ्री, फिर कैसे करोड़ों का मुनाफा कमा रहीं Gpay,फोनपे, Paytm ?

सोमवार को शेयर बाजार में तेजी की वजह क्या है ?

Add Zee News as a Preferred Source

शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए सभी टैरिफ को गैरकानूनी बता दिया और कहा कि उन्हें टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं है. इस फैसले के 3 घंटे के बाद ही ट्रंप ने 10 फीसदी के नए ग्लोबल टैरिफ की घोषणा कर दी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया. सेक्शन 122 के तहत ये टैरिफ लगाया गया, जिसकी अधिकतम समयसीमा 150 दिनों की है. इन खबरों ने बाजार का उत्साह बढ़ा दिया. टैरिफ को लेकर अनिश्चितता खत्म होने की वजह से बाजार में तेजी लौट आई.

IDFC First Bank के शेयर क्यों क्रैश हो गए ?

प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक IDFC First Bank के शेयरों के लिए 23 फरवरी का दिन मनहूस साबित हुआ.आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर आज शुरुआती कारोबार में करीब 20% तक टूट गए. हालांकि बाद में उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला.मार्च 2020 के बाद आज इस शेयर में सबसे बड़ी गिरावट आई.इस भारी बिकवाली के चलते बैंक का मार्केट कैप घटकर करीब 61,000 करोड़ रुपये रह गया. जिन्होंने इस बैंक के शेयर में पैसा लगाया है,आज की भारी बिकवाली के चलते उन शेयरहोल्डर्स के कुल 14338 करोड़ रुपये एक दिन में खाक हो गए. बनाने चले थे कुछ,बन गई ₹4,99,20,06,25,00,000 की कंपनी, कैसे एक मुस्लिम लड़के के फ्लॉप आइडिया से बना यूट्यूब, किसने बनाया पहला वीडियो?

IDFC First बैंक में क्या हुआ है ?

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से हरियाणा सरकार से जुड़ी संस्थाओं के बैंक खातों में अनअथॉराइज्ड ट्रांजैक्शन के जरिए हेराफेरी की गई है. हैरान करने वाली बात है कि जितने का ये फ्रॉड है,वो IDFC First बैंक के तीसरी तिमाही के शुद्ध मुनाफे (503 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा का है. मामला सामने आने के बाद 4 बैंक कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. हरियाणा सरकार ने तुरंत IDFC फर्स्ट बैंक को अपने पैनल से हटा दिया है. इस खबर के सामने आने के बाद सोमवार को जैसे ही बाजार खुला बैंक के स्टॉक क्रैश हो गए. घोटाले का खुलासा होने के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टेक ने बैंक के शेयर पर 'बाय' की रेटिंग तो बरकरार रखी, लेकिन टारगेट प्राइस को घटाकर 92 कर दिया. निवेशकों का बैंक पर भरोसा हिला तो वो शेयर बेचकर निकलने लगे.