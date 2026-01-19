Explainer: आखिर क्यों IMF ने बढ़ाया भारत के GDP ग्रोथ का अनुमान? जानें क्यों बदली राय?

IMF Forecast : इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने सोमवार को मौजूदा फाइनेंशियल ईयर (FY26) के लिए भारत की आर्थिक ग्रोथ के अनुमान को अक्टूबर के 6.6% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है. IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 में अनुमान लगाया है कि FY27 और FY28 में भारत की ग्रोथ कम होकर 6.4% हो जाएगी, क्योंकि साइक्लिकल और टेम्पररी फैक्टर कम हो जाएंगे. IMF ने कहा कि भारत में महंगाई 2025 में खाने की कीमतों में कमी के कारण टारगेट लेवल के करीब वापस आने की उम्मीद है.

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कैलेंडर ईयर 2025 और 2026 के लिए ग्लोबल आर्थिक ग्रोथ के अपने अनुमान को भी अक्टूबर के 3.2% और 3.1% से बढ़ाकर 3.3% कर दिया है. 2027 के लिए इसने 3.2% ग्रोथ का अनुमान लगाया है. हालांकि, इसने चेतावनी दी कि AI को लेकर अधिक उम्मीदें हैं और साथ ही बढ़ते ट्रेड और जियोपॉलिटिकल तनाव, एक बड़ा मार्केट क्रैश ला सकते हैं और ग्लोबल इकॉनमी को डिस्टर्ब कर सकते हैं.

क्या महंगाई से मिलेगी राहत?

Add Zee News as a Preferred Source

IMF की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में महंगाई दर में अच्छी-खासी कमी देखने को मिल सकती है. खासतौर पर खाने-पीने के जरूरी सामानों की कीमतें काबू में रहने की संभावना जताई गई है. इससे महंगाई धीरे-धीरे अपने तय लक्ष्य के करीब लौट सकती है. जब रोजमर्रा का खर्च घटेगा, तो लोगों की बचत बढ़ेगी और बाजार में खपत को भी मजबूती मिलेगी. कुल मिलाकर आने वाला वक्त आम लोगों की जेब और देश की अर्थव्यवस्था, दोनों के लिए बेहतर साबित हो सकता है.

आगे कैसी रहेगी विकास की चाल

IMF ने जहां 2025 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला बताया है, वहीं यह भी संकेत दिया है कि 2026 और 2027 में विकास दर थोड़ी नरम होकर करीब 6.4 प्रतिशत रह सकती है. हालांकि इसे नकारात्मक संकेत मानने की जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें : सबसे बड़ा रेल हादसा, समंदर में समा गई पूरी ट्रेन, छटपटा कर मर गए 1700 लोग

AI और टेक्नोलॉजी से मिल रही ताकत

वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने में टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका अहम मानी जा रही है. IMF का मानना है कि अगर AI में सही तरीके से निवेश हुआ और इसका इस्तेमाल बढ़ा, तो यह दुनिया के साथ-साथ भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

IMF ने चेतावनी भी दी

IMF की रिपोर्ट सिर्फ पॉजिटिव तस्वीर ही नहीं दिखाती, बल्कि कुछ खतरों की ओर भी इशारा करती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता अब भी बनी हुई है. अगर अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़ते हैं या निवेश में अचानक गिरावट आती है, तो इसका असर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि भारत अपने घरेलू बाजार को और मजबूत करे, ताकि बाहरी झटकों का असर कम से कम हो.

वर्ल्ड बैंक का अनुमान

पिछले हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था कि FY26 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% बढ़ेगी, क्योंकि मजबूत घरेलू मांग से अच्छी खपत दिख रही है. टैक्स सुधारों और ग्रामीण इलाकों में परिवारों की असली कमाई में सुधार का सपोर्ट मिल रहा है. वर्ल्ड बैंक ने FY27 में भारत के लिए 6.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया था.