 ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ी पर फिर भी CA-टैक्सपेयर्स नाखुश, क्या है नई डेडलाइन, कब तक भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न?
Advertisement
trendingNow12923849
Hindi Newsबिजनेस

ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ी पर फिर भी CA-टैक्सपेयर्स नाखुश, क्या है नई डेडलाइन, कब तक भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न?

Income Tax ITR Filing Due Date Extended:  इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ गई है. देर रात सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाकर उन तमाम करदाताओं का राहत दी, जो किसी कारण टैक्स रिटर्न  फाइल नहीं कर पाए. सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए आईटीआर फाइलिंग के लिए आखिरी तारीख को एक बार फिर से बढ़ाकर लास्ट डेट 16 सितंबर 2025 कर दिया है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 16, 2025, 07:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ी पर फिर भी CA-टैक्सपेयर्स नाखुश, क्या है नई डेडलाइन, कब तक भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न?

ITR deadline extension 2025 : अगर आप 15 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आपके पास एक और आखिरी मौका है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ गई है. देर रात सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाकर उन तमाम करदाताओं का राहत दी, जो किसी कारण टैक्स रिटर्न  फाइल नहीं कर पाए. सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए आईटीआर फाइलिंग के लिए आखिरी तारीख को एक बार फिर से बढ़ाकर लास्ट डेट 16 सितंबर 2025 कर दिया है.  

ITR Filing Last Date: टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ी  

सरकार ने 15 सितंबर की डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले यानी रात 12 बजे से 15 मिनट पहले डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया. CBDT की ओर से करदाताओं को राहत देने के लिए सिर्फ 1 दिन की डेडलाइन बढ़ाई गई. जहां टैक्सपैयर्स की डिमांड थी कि डेडलाइन को कम से कम 15 दिन के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर किया जाए, सरकार की ओर से डेडलाइन सिर्फ 24 घंटे के लिए बढ़ाई गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ 1 दिन के एक्सटेंशन से लोग नाराज 

CBDT ने AY 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन को 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर यानी सिर्फ 24 घंटे बढ़ाए. उसमें से भी रात 12 बजे से लेकर 2.30 बजे तक इनकम टैक्स की वेबसाइट मेंटिनेंट वर्क की वजह से शटडाउन रही. आयकर विभाग के इस फैसले से लोग नाराज दिख. सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट की बाढ़ आ गई. लोगों ने शिकायतें की आयकर विभाग की वेबसाइट ठप रहती है. क्निकल ग्लिच की वजह से ITR e-filing पोर्टल का सर्वर डाउन रहता है , लोगों को टैक्स रिटर्न दाखिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और सरकार की ओर से डेडलाइन भी इसलिए बढ़ाई गई कि आयकर विभाग के ई पोर्टल में रिटर्न फाइल करने में परेशानी आ रही थी.  

क्यों सिर्फ एक दिन के लिए बढ़ी डेडलाइन 

15 सितंबर की डेडलाइन खत्म होने की वजह से आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर हैवी ट्रैफिक के चलते सर्वर बार-बार डाउन हो रहा था. साइट क्रैश होने की वजह से लोग रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे. आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर सर्वर टाइमआउट और पोर्टल स्लो होने की लगातार शिकायतों के के बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार देर रात डेडलाइन को एक और दिन आगे बढ़ा दिया. आयकर विभाग ने भी शिकायतों को स्वीकार करते हुए वेबसाइट मेंटिनेंस शिड्यूल कर   16 सितंबर की देर रात 12:00 AM से 02:30 AM के लिए शटडाउन कर दिया, ताकि तकनीकी खामियों को दूर किया जाए.  ITR Deadline Extended: 15 सितंबर को भी नहीं भर पाए थे आईटीआर, कोई बात नहीं! डेडलाइन बढ़ गई; नोट करें तारीख

 

आयकर विभाग के फैसले से लोगों को थोड़ी राहत  

आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ने से लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन लोग इस फैसले से नाखुश हैं. ई फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी खामियों के चलते उन्हें रिटर्न फाइल करने में काफी परेशानी आ रही है. लोगों ने X पर पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा दिखाया और ई फाइलिंग पोर्टल की खामियों पर नाराजगी जताई  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

annual income tax return

Trending news

सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
sahara
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
;