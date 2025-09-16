ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ी पर फिर भी CA-टैक्सपेयर्स नाखुश, क्या है नई डेडलाइन, कब तक भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न?

ITR deadline extension 2025 : अगर आप 15 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो आपके पास एक और आखिरी मौका है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ गई है. देर रात सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाकर उन तमाम करदाताओं का राहत दी, जो किसी कारण टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए. सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए आईटीआर फाइलिंग के लिए आखिरी तारीख को एक बार फिर से बढ़ाकर लास्ट डेट 16 सितंबर 2025 कर दिया है.

ITR Filing Last Date: टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ी

सरकार ने 15 सितंबर की डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले यानी रात 12 बजे से 15 मिनट पहले डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया. CBDT की ओर से करदाताओं को राहत देने के लिए सिर्फ 1 दिन की डेडलाइन बढ़ाई गई. जहां टैक्सपैयर्स की डिमांड थी कि डेडलाइन को कम से कम 15 दिन के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर किया जाए, सरकार की ओर से डेडलाइन सिर्फ 24 घंटे के लिए बढ़ाई गई.

सिर्फ 1 दिन के एक्सटेंशन से लोग नाराज

CBDT ने AY 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन को 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर यानी सिर्फ 24 घंटे बढ़ाए. उसमें से भी रात 12 बजे से लेकर 2.30 बजे तक इनकम टैक्स की वेबसाइट मेंटिनेंट वर्क की वजह से शटडाउन रही. आयकर विभाग के इस फैसले से लोग नाराज दिख. सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट की बाढ़ आ गई. लोगों ने शिकायतें की आयकर विभाग की वेबसाइट ठप रहती है. क्निकल ग्लिच की वजह से ITR e-filing पोर्टल का सर्वर डाउन रहता है , लोगों को टैक्स रिटर्न दाखिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और सरकार की ओर से डेडलाइन भी इसलिए बढ़ाई गई कि आयकर विभाग के ई पोर्टल में रिटर्न फाइल करने में परेशानी आ रही थी.

क्यों सिर्फ एक दिन के लिए बढ़ी डेडलाइन

15 सितंबर की डेडलाइन खत्म होने की वजह से आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर हैवी ट्रैफिक के चलते सर्वर बार-बार डाउन हो रहा था. साइट क्रैश होने की वजह से लोग रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे. आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर सर्वर टाइमआउट और पोर्टल स्लो होने की लगातार शिकायतों के के बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार देर रात डेडलाइन को एक और दिन आगे बढ़ा दिया. आयकर विभाग ने भी शिकायतों को स्वीकार करते हुए वेबसाइट मेंटिनेंस शिड्यूल कर 16 सितंबर की देर रात 12:00 AM से 02:30 AM के लिए शटडाउन कर दिया, ताकि तकनीकी खामियों को दूर किया जाए. ITR Deadline Extended: 15 सितंबर को भी नहीं भर पाए थे आईटीआर, कोई बात नहीं! डेडलाइन बढ़ गई; नोट करें तारीख

आयकर विभाग के फैसले से लोगों को थोड़ी राहत

आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ने से लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन लोग इस फैसले से नाखुश हैं. ई फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी खामियों के चलते उन्हें रिटर्न फाइल करने में काफी परेशानी आ रही है. लोगों ने X पर पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा दिखाया और ई फाइलिंग पोर्टल की खामियों पर नाराजगी जताई

