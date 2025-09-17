ITR फाइल करने के क‍ितने द‍िन बाद म‍िलता है र‍िफंड? देरी होने के होते हैं ये कारण
Advertisement
trendingNow12925910
Hindi Newsबिजनेस

ITR फाइल करने के क‍ितने द‍िन बाद म‍िलता है र‍िफंड? देरी होने के होते हैं ये कारण

ITR: अगर आपको इस दौरान रिफंड नहीं मि‍ले तो आपको कुछ चीजें चेक करनी चाह‍िए. सबसे पहले तो यह चेक करें क‍ि आपने फॉर्म भरने में क‍िसी तरह की गलती तो नहीं कर दी. कई बार इनकम टैक्‍स र‍िफंड ITR फाइल होने और वेरिफाई होने के एक हफ्ते के अंदर ही रिफंड आ जाता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 17, 2025, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ITR फाइल करने के क‍ितने द‍िन बाद म‍िलता है र‍िफंड? देरी होने के होते हैं ये कारण

Income Tax Return: टैक्‍सपेयर्स को 16 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना था. अब जब आपने और तमाम लोगों ने आईटीआर फाइल कर द‍िया है तो इनमें से काफी लोगों को अपने इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार है. इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने से पहले यह चेक कर लें क‍ि आयकर व‍िभाग की तरफ से आपका ITR फॉर्म एक्‍सेप्‍ट और प्रोसेस क‍िया गया है या नहीं. अगर आपके फॉर्म में क‍िसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाले मैसेज का जवाब देना पड़ सकता है.

ई-वेरिफाई होने के बाद शुरू होता है र‍िफंड का प्रोसेस

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के ई-वेरिफाई होने पर रिफंड का प्रोसेस शुरू हो जाता है. ज्‍यादातर मामलों में ITR फाइल होने के चार से पांच हफ्ते में रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है. अगर आपको इस दौरान रिफंड नहीं मि‍ले तो आपको कुछ चीजें चेक करनी चाह‍िए. सबसे पहले तो यह चेक करें क‍ि आपने फॉर्म भरने में क‍िसी तरह की गलती तो नहीं कर दी. इसके अलावा इनकम टैक्स व‍िभाग की तरफ से भेजे गए किसी भी नोटिस या जानकारी को देखें और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड का स्टेटस ट्रैक करें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: आप कब तक फाइल कर सकेंगे ITR? क्‍या है इनकम टैक्‍स का न‍ियम, जान‍िए पूरी ड‍िटेल

कुछ मामलों में लग जाता है ज्‍यादा समय
सीए आशीष म‍िश्रा का कहना है कि इनकम टैक्स रिफंड तेजी से प्रोसेस हो रहे हैं. कई टैक्सपेयर्स का ITR फाइल करने और वेरिफाई होने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही रिफंड आ जा रहा है. इसके ल‍िए शर्त यह है क‍ि जो जानकारी उन्होंने दर्ज की है वह इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाह‍िए. जैसे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) और फॉर्म 26AS से पूरी तरह मैच करती हो. जहां कैपिटल गेन या अलग-अलग तरह की कटौतियां शामिल होती हैं, वहां ज्‍यादा जांच की जरूरत होती है. इस तरह के मामलों में थोड़ा ज्‍यादा टाइम लग जाता है.

जानकार बताते हैं क‍ि जैसे ही आपका रिटर्न ई-वेरीफाई होता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसे प्रोसेस करना शुरू कर द‍िया जाता है. अध‍िकतर मामलों में रिफंड 2 से 5 हफ्तों के अंदर बैंक में आ जाता है. टैक्‍सपेयर को रिफंड मिलने में तब देरी हो सकती है, जब टीडीएस (TDS) डेटा मैच नहीं करें.

अपने आईटीआर र‍िफंड का स्‍टेटस कैसे चेक करें?
> सबसे पहले इनकम टैक्‍स व‍िभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं और PAN और पासवर्ड का यूज करके लॉग इन करें. आपका PAN कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए. अगर नहीं जुड़ा है तो वेबसाइट पर 'लिंक नाउ' बटन का यूज कर इसे ल‍िंक कर लें. 
> ऊपर दिए गए मेनू में 'सर्व‍िसेज' पर क्लिक करें और 'नो योर रिफंड स्टेटस' चुनें.
> इसके बाद 'ई-फाइल' टैब पर जाएं. इसके बाद 'इनकम टैक्स रिटर्न्स' पर क्लिक करें और 'व्यू फील्ड रिटर्न्स' का विकल्प चुनें.
> ऐसा करते ही आपकी स्क्रीन पर उस असेसमेंट ईयर के लिए आपका रिफंड स्टेटस दिखाई देगा.

यह भी पढ़ें: ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ी पर फिर भी CA-टैक्सपेयर्स नाखुश, क्या है नई डेडलाइन, कब तक भर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न?

इनकम टैक्स रिफंड में देरी के कारण
> बैंक अकाउंट का प्री-वैल‍िडेट नहीं होना, यह जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट पहले से ही इनकम टैक्स पोर्टल पर प्री-वैलिडेट हो.
> आपके बैंक अकाउंट में लिखा नाम आपके पैन कार्ड के नाम से मेल नहीं खाता, तब भी र‍िफंड में देरी हो जाती है.
> आपकी तरफ से दर्ज क‍िया गया IFSC कोड गलत है.
> आपने ITR में जिस अकाउंट की जानकारी दी है, वह अब बंद हो गया है तब भी र‍िफंड में देरी हो सकती है.
> आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से ल‍िंक नहीं है तब भी र‍िफंड में देरी हो सकती है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

income tax

Trending news

अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
Vijayapura
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
india pakistan news
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
Akhnoor
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
;