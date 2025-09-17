Income Tax Return: टैक्‍सपेयर्स को 16 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना था. अब जब आपने और तमाम लोगों ने आईटीआर फाइल कर द‍िया है तो इनमें से काफी लोगों को अपने इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार है. इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने से पहले यह चेक कर लें क‍ि आयकर व‍िभाग की तरफ से आपका ITR फॉर्म एक्‍सेप्‍ट और प्रोसेस क‍िया गया है या नहीं. अगर आपके फॉर्म में क‍िसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाले मैसेज का जवाब देना पड़ सकता है.

ई-वेरिफाई होने के बाद शुरू होता है र‍िफंड का प्रोसेस

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के ई-वेरिफाई होने पर रिफंड का प्रोसेस शुरू हो जाता है. ज्‍यादातर मामलों में ITR फाइल होने के चार से पांच हफ्ते में रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है. अगर आपको इस दौरान रिफंड नहीं मि‍ले तो आपको कुछ चीजें चेक करनी चाह‍िए. सबसे पहले तो यह चेक करें क‍ि आपने फॉर्म भरने में क‍िसी तरह की गलती तो नहीं कर दी. इसके अलावा इनकम टैक्स व‍िभाग की तरफ से भेजे गए किसी भी नोटिस या जानकारी को देखें और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड का स्टेटस ट्रैक करें.

कुछ मामलों में लग जाता है ज्‍यादा समय

सीए आशीष म‍िश्रा का कहना है कि इनकम टैक्स रिफंड तेजी से प्रोसेस हो रहे हैं. कई टैक्सपेयर्स का ITR फाइल करने और वेरिफाई होने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही रिफंड आ जा रहा है. इसके ल‍िए शर्त यह है क‍ि जो जानकारी उन्होंने दर्ज की है वह इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाह‍िए. जैसे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS), टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) और फॉर्म 26AS से पूरी तरह मैच करती हो. जहां कैपिटल गेन या अलग-अलग तरह की कटौतियां शामिल होती हैं, वहां ज्‍यादा जांच की जरूरत होती है. इस तरह के मामलों में थोड़ा ज्‍यादा टाइम लग जाता है.

जानकार बताते हैं क‍ि जैसे ही आपका रिटर्न ई-वेरीफाई होता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसे प्रोसेस करना शुरू कर द‍िया जाता है. अध‍िकतर मामलों में रिफंड 2 से 5 हफ्तों के अंदर बैंक में आ जाता है. टैक्‍सपेयर को रिफंड मिलने में तब देरी हो सकती है, जब टीडीएस (TDS) डेटा मैच नहीं करें.

अपने आईटीआर र‍िफंड का स्‍टेटस कैसे चेक करें?

> सबसे पहले इनकम टैक्‍स व‍िभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं और PAN और पासवर्ड का यूज करके लॉग इन करें. आपका PAN कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए. अगर नहीं जुड़ा है तो वेबसाइट पर 'लिंक नाउ' बटन का यूज कर इसे ल‍िंक कर लें.

> ऊपर दिए गए मेनू में 'सर्व‍िसेज' पर क्लिक करें और 'नो योर रिफंड स्टेटस' चुनें.

> इसके बाद 'ई-फाइल' टैब पर जाएं. इसके बाद 'इनकम टैक्स रिटर्न्स' पर क्लिक करें और 'व्यू फील्ड रिटर्न्स' का विकल्प चुनें.

> ऐसा करते ही आपकी स्क्रीन पर उस असेसमेंट ईयर के लिए आपका रिफंड स्टेटस दिखाई देगा.

इनकम टैक्स रिफंड में देरी के कारण

> बैंक अकाउंट का प्री-वैल‍िडेट नहीं होना, यह जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट पहले से ही इनकम टैक्स पोर्टल पर प्री-वैलिडेट हो.

> आपके बैंक अकाउंट में लिखा नाम आपके पैन कार्ड के नाम से मेल नहीं खाता, तब भी र‍िफंड में देरी हो जाती है.

> आपकी तरफ से दर्ज क‍िया गया IFSC कोड गलत है.

> आपने ITR में जिस अकाउंट की जानकारी दी है, वह अब बंद हो गया है तब भी र‍िफंड में देरी हो सकती है.

> आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से ल‍िंक नहीं है तब भी र‍िफंड में देरी हो सकती है.