जिस चीनी से खजाने में आते हैं ₹451320000000, उसका एक्सपोर्ट रोककर भारत को क्या फायदा होगा, बांग्लादेश समेत ये देश क्यों परेशान?

Sugar Export: भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश है. भारत दुनिया के 80 से अधिक देशों को चीनी का निर्यात करता है. भारत के एक फैसले ने इन देशों की टेंशन बढ़ दी है. ऊर्जा संकट के बीच इन देशों को चीनी के लिए नया विकल्प खोजना होगा.
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Sugar Export Ban: खाड़ी युद्ध ने भारत में महंगाई को बढ़ा दिया है. एलपीजी सिलेंडर से लेकर दूध, खाने-पीने की चीजें सब महंगी हो रही है. थोक महंगाई दर 42 महीनों के हाई पर तो रिटेल महंगाई दर 15 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. सरकार ने सोने के आयात पर शुल्क बढ़ा दिया है . इन सबके बीच चीनी के निर्यात पर सितंबर 2026 तक के लिए रोक लगा दी गई.
खाड़ी युद्ध और अल नीनो इफेक्ट के चलते बढ़ती महंगाई के बीच आपके रसोई के बजट को थोड़ी राहत देने के लिए चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है.देश के भीतर चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दिया है. अल नीनों की वजह से मॉनसून को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. गन्ने की पैदावार घटने की आशंका है, जिससे चीनी के उत्पादन पर असर दिख सकता है. वहीं पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को पूरा करने के लिए भी चीनी के स्टॉक को बचाना जरूरी है. ऐसे में एक्सपोर्ट को रोककर चीनी का स्टॉक तैयार किया जा रहा है.
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भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश है. घरेलू सप्लाई को बनाए रखने के लिए भारत ने निर्यात पर रोक लगाई, जिसका असर उन देशों पर होने वाला है, जो भारत से भारी मात्रा में चीनी खरीदते हैं. भारत दुनिया के 80 से अधिक देशों को चीनी का निर्यात करता है.
- इंडोनेशिया
- बांग्लादेश
- सऊदी अरब
- इराक
- मलेशिया
- अफगानिस्तान।
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
- जिबूती
- सोमालिया
भारत के चीनी निर्यात रोकने पर अब इन इन देशों को मजबूरी में ब्राजील या थाईलैंड का रुख करना पड़ेगा. निर्यात रोकने से इंटरनेशनल मार्केट में चीनी के दाम बढ़ सकते हैं. युद्ध की वजह से पहले से ही ऊर्जा लागत ने देशों की मुश्किल बढ़ा दी है. ऐसे में शुगर प्राइस बढ़ने से इन देशों की मुश्किल और बढ़ने वाली है.
ब्राजील के बाद भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है. वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 5.74 अरब डॉलर का चीनी निर्यात किया था. वित्त वर्ष 2024-25 में फरवरी से सितंबर के बीच भारत ने करीब 7.75 लाख टन का निर्यात किया था. इससे पहले साल 2021-22 में 109.8 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था.
चीनी के निर्यात से भारत ने रिकॉर्ड कमाई की, हालांकि बाद में निर्यात प्रतिबंधित करने की वजह से इसमें कमी आई. साल 2018 से 2022 तक भारत का चीनी निर्यात बढ़ा, बाद में घरेलू सप्लाई को बनाए रखने के लिए चीनी के निर्यात पर बीच-बीच में प्रतिबंध लगाया गया.
साल 2022 में भारत ने 45,132 करोड़ रुपये अर्जित किए.
साल 2023 में निर्यात गिरकर 30,688 करोड़ पर पहुंच गया.
साल 2024 में ये 18,906 करोड़ था.
साल 2025 में 18,586 करोड़ रुपये की कमाई की.