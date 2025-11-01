ज्यादा खर्च, कर्ज या फिर टैरिफ का दवाब ? क्यों खाली हुई देश की तिजोरी, खजाने से कहां खर्च हो गए ₹60000 करोड़, RBI को बेचना पड़ा 35 टन गोल्ड

India Forex Reserve: अमेरिका की ओर से टैरिफ पर लगातार बढ़ रहा दवाब, ग्लोबल मार्केट में जारी उठापटक, निर्यात पर पड़ता असर अब भारत के खजाने पर दिखने लगा है. भारत के खजाने में भारी कमी देखने को मिल रही है. भारत का विदेशी मुद्रा घट गया है. बीते हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व में भारी गिरावट देखने को मिली है. 24 अक्टूबर 2025 को समाप्त हुए हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में 6.92 अरब डॉलर और गोल्ड रिजर्व में 3.01 अरब डॉलर की भारी कमी देखने को मिली है. इससे पहले हफ्ते यानी 17 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.496 अरब डॉलर बढ़कर 702.28 अरब डॉलर पर पहुंच गया था. ऐसे में मन में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिजर्व बैंक को इतना रुपया खर्च करना पड़ा , सोना बेचना पड़ा है ?

क्यों कम हुआ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आई ये गिरावट तीन महीनों में सबसे बड़ी है. अब सवाल यह कि आखिर ये पैसा खर्च कहां हुआ ? बता दें कि रुपए को संभालने के लिए आरबीआई को काफी प्रयास करना पड़ा है, भारतीय करेंसी 88 रुपये से लेवल से नीचे न फिसले इसके लिए रिजर्व बैंक की ओर से काफी कोशिश की गई और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली है. अंतरराष्‍ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया की गिरावट को थामने के लिए आरबीआई को डॉलर और सोना फॉरेक्‍स बाजार में डालना पड़ा. बता दें कि जब फॉरेक्‍स बाजार में रुपया कमजोर होता है तो केंद्रीय बैंक के पास विकल्प होता है कि वो फॉरेक्स मार्केट मेंविदेशी मुद्राओं को बेचकर अपनी करेंसी को मजबूत कर ले. रिजर्व बैंक ने भी यही किया. जिसकी वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया है.

आरबीआई ने क्यों बेचा 35 टन सोना

सिर्फ विदेशी करेंसी ही नहीं बल्कि रिजर्व बैंक की ओर से सोना भी बेचा गया. आरबीआई ने 3.01 अरब डॉलर का यानी करीब 35 टन सोना बेच दिया, जिसकी वजह से भारत का गोल्ड रिजर्व घटकर 105.536 अरब डॉलर का रह गया.आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 808 टन पर पहुंच गया है.

किसी भी देश के लिए कितना जरूरी है फॉरेक्स रिजर्व

फॉरेक्स रिजर्व का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि देश के पास आयात के लिए, कर्ज के भुगतान के लिए और अपनी लोकल करेंसी को स्थिर बनाए रखने के लिए पर्याप्त डॉलर है. जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार जितना अधिक, उस देश पर विदेशी निवेशकों का उतना ही भरोसा होता है, जिसकी वजह से वो उस देश से बाजार में निवेश बढ़ाते हैं. बाजार में मजबूती आती है. शेयर बाजार को बल मिलता है. अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है. वहीं इसके उलट अगर अगर फॉरेक्स रिजर्व घटता है तो इसका मतलब इकोनॉमी पर असर पड़ना है. फॉरेक्स घटने से करेंसी पर दवाब बढ़ता है, आयात महंगा हो सकता है और महंगाई पर असर पड़ सकता है.