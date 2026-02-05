बिना शोर किए भारत ने बांग्लादेश की चूड़ी टाइट कर दी, पाक समर्थक जमात-ए-इस्लामी यूं ही नहीं रट रहा इंडिया-इंडिया

Bangladesh-India Relation: पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनाव होने वाला है. जिस भारत ने पाकिस्तान से अलग होने में उसकी मदद की यूं कहे कि जिस भारत की वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ वो उसी भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है. हिंदुओं की मॉब लिंचिंग, भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले अशांत बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं. चुनाव से पहले वहां से ताकतवर राजनीतिक दल जमात-ए इस्लामी ने भारत के साथ संबंधों को सुधारने की बात कही है.

भारत विरोधी बांग्लादेशी दल के बदल गए सुर

भारत विरोधी गुट के रूप में पहचान रखने वाले जमात-ए इस्लामी का रवैया बदला-बदला सा है. जो कभी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वो भारत के साथ अच्छे रिश्तों पर जोर दे रहे हैं. अब सवाल ये कि ऐसा हुआ कैसे ? जहर उगलने वाली बांग्लादेशी नेता भारत की तारीफों के पुल क्यों बांधने लगे हैं ? ऐसा क्या हुआ कि जमात-ए इस्लामी को भारत पसंद आने लगा ?

भारत के लिए जमात-ए इस्लामी के बदले रवैये की असली वजह क्या है ?

बांग्लादेश के चुनाव में भारत की गूंज हो रही है. राजनीतिक दल जमात-ए-इस्लामी के मेनिफेस्टों में भारत के साथ संबंधों को सुधारने पर जोर है. जो कट्टरपंथी भारत की खिलाफत कर रहे थे उसने अचानक यूटर्न क्यों ले लिया. दरअसल इसके पीछे बांग्लादेश का वो दर्द है, जो उसे भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ने की वजह से मिला है.

भारत ने बिना कुछ किए बांग्लादेश को सबक सिखा दिया है

बीते सालभर से बांग्लादेश में अशांति और विद्रोह चरम पर है. भारत की खिलाफत का असर ये हुआ कि सीमाएं बंद कर दी गई. बांग्लादेश के साथ जमीनी कारोबार को बंद कर दिया गया. अब ईयू के साथ भारत के फ्री ट्रेड डील ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का इंतजाम कर दिया है. कपड़ा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है. भारत से कच्चा माल खरीदकर उसे बेचकर बांग्लादेश कमाई करता है. ईयू के साथ डील के साथ ही उसके लिए कच्चे माल की सप्लाई पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि भारत जो अब तक पड़ोसी धर्म निभाते हुए बांग्लादेश को कम कीमतों पर कच्चा माल बेच रहा था, अब वो इसे यूरोपीय संघ के देशों के हाथों बेचने की तैयारी कर रहा है.

बिना कुछ किए बांग्लादेश की कमर तोड़ देगा भारत ?

EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत के कपड़ा, टेक्सटाइल, फुटवियर पर टैरिफ जीरो हो गया है. ऐसे में भारत अपने सामान ईयू के हाथों बेचेगा. भारतीय सामान ड्यूटी फ्री होने की वजह से सस्ते होंगे, जिससे वो यूरोपीय बाजार में अपनी धाक जमा सकेंगे. जिसका सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश को होगा. दरअसल बांग्लादेश कम विकसित देशों (LDC) की ड्यूटी-फ्री एक्सेस का फायदा उठाकर यूरोपीय यूनियन देशों में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहा था, लेकिन अब उसका सामना सस्ते भारतीय सामानों से होगा.

बिना हथियार उठाए ही खत्म कर सकते हैं बांग्लादेश का नामोनिशान

बता दें कि बढ़ते विद्रोह और हिंसा, चीन को लेकर युनूस सरकार की वफादारी के चलते भारत वने बांग्लादेश के साथ भूमि व्यापार को बंद कर रखा है. सिर्फ कोलकाता और मुंबई दो पोर्ट के जरिए बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार होता है. पोर्ट से व्यापार महंगा है, जिसके चलते बांग्लादेश से 77 करोड़ डॉलर से अधिक के आयात पर असर पड़ा है.

कर्ज का पहाड़ पहले से, भारत के बजट दबाते ही धड़ाम हो जाएगी इकोनॉमी

बांग्लादेश अपने सबसे बड़े उद्योग टेक्सटाइल सेक्टर है. भारत से कपास खरीदकर वो सस्ते लेबर की बदौलत कपड़ा बनाकर दुनियाभर को बेचता है. भारत अपने कुल कपास और जूट का 35 फीसदी हिस्सा बांग्लादेश को बेचता है. भारत ने दोस्ती और पड़ोसी धर्म निभाते हुए अब तक बांग्लादेश को इसकी सप्लाई जारी रखी है, लेकिन अब उसके पास यूरोपीय यूनियन देशों का बड़ा विकल्प है. अगर भारत बांग्लादेश के लिए सप्लाई रोक दें तो उसकी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी. बांग्लादेश जिसकी इकोनॉमी में कपड़ा उद्योग की हिस्सेदारी 11 फीसदी की है, उसके सप्लाई चेन की चाबी भारत के हाथों में है.

भारत के साथ 94 फीसदी बॉर्डर, उसके साथ बगावत बांग्लादेश की सरकार पर भारी

चीन और पाकिस्तान के दम पर कूद रहे युनूस शायद यह भूल गए हैं कि उनकी 94 फीसदी सीमा भारत से सटी है. उनकी थाली में भारत का अनाज है. उनके घर की बत्ती भी भारत के बिना नहीं जलती है. भारत से उसे सस्ता सामान मिलता है. 120 करोड़ रुपये की सहायत राशि मिलती है, जिससे वो अपने यहां रेल, सड़क, अस्पताल बनवाता है. अगर भारत ने अपना हाथ खींचा को बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा. वहां महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी. बेरोजगारी और जीडीपी पर सीधा असर दिखेगा. अगर ये कहे कि बांग्लादेश की महंगाई को भारत से थाम रखी है तो गलत नहीं होगा. ऐसे में आने वाली सरकार भारत के साथ दुश्मनी नहीं रखना चाहती है. पहले से ही देश पर कर्ज का बोझ उनके लिए बड़ी चिंता है. ऐसे में भारत के साथ दुश्मनी कम करके ही वो अपनी सरकार को चला सकते हैं.