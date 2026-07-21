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जंग अमेरिका-ईरान की लेकिन खजाना भारत का खाली हो रहा...महंगे क्रूड ने बिगाड़ा सरकार का बैलेंस शीट पर मुनाफे में तेल कंपनियां

India Oil Import Bill: महंगे तेल ने भारत का आयात बिल बढ़ा दिया है. पिछले साल के मुकाबले बीते तीन महीने में ही इसमें 61 फीसदी का इजाफा है. पेट्रोल-डीजल पर मार्जिन भी घटा है. डीजल पर मार्जिन 20 रुपये प्रति लीटर तक घट गया है, लेकिन फिर भी तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 21, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:39 PM IST
जंग अमेरिका-ईरान की लेकिन खजाना भारत का खाली हो रहा...महंगे क्रूड ने बिगाड़ा सरकार का बैलेंस शीट पर मुनाफे में तेल कंपनियां
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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