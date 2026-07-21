/जंग अमेरिका-ईरान की लेकिन खजाना भारत का खाली हो रहा...महंगे क्रूड ने बिगाड़ा सरकार का बैलेंस शीट पर मुनाफे में तेल कंपनियां

India Oil Import Bill and Oil Margin : अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है. ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 'एटम बम' की तरह इस्तेमाल कर रहा है. ग्लोबल ऑयल एंड गैस सप्लाई के लिए सबसे अहम समुद्री रास्ते को बंद कर उसने तेल सप्लाई रोककर कीमतों में तेजी ला दी . महंगे तेल का आयात भारत के लिए परेशानी का सबक बन रहा है. अमेरिका-ईरान की जंग में भारत की तिजोरी खाली हो रही है.
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत में महंगाई और एनर्जी शॉक का खतरा बढ़ा दिया है. ये जंग सिर्फ भारतीय रुपये और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के फ्लो पर ही असर नहीं डाल रहा, बल्कि सीधा-सीधा असर सरकारी खजाने पर हो रहा है. लगातार बढ़ता इंपोर्ट बिल भारत का बोझ बढ़ा रहा है. पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून 2026 के बीच भारत के इंपोर्ट बिल में 61 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि तेल की खरीदारी में पिछले साल के समान तिमाही के मुकाबले 4 फीसदी की कमी आई है. यानी पहले से कम तेल आयात करने के बावजूद भारत को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है. महंगा माल ढुलाई, शिपिंग कॉस्ट, बीमा बिल में बढ़ोतरी के साथ-साथ कच्चे तेल की बढ़ी कीमत भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ा रही है.
PPAC डेटा के मुताबिक भारत के कच्चे तेल के आयात बिल में 61 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है. अप्रैल से जून 2026 के बीच भारत ने 49.8 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया. ऑयल आयात बिल बढ़ा है, लेकिन वैल्यूम में कमी आई है .सिर्फ जून 2026 में भारत ने 18.9 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया, जो जून 2025 से 7% कम है. कम खरीदने के बावजूद भारत का आयात बिल जून महीने में 48% बढ़कर 14.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया
कच्चे तेल की कीमत और होर्मुज खतरे की वजह से शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से कच्चे तेल का आयात बिल तेजी से बढ़ रहा है. अप्रैल और मई के दौरान ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कई बार 100-115 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई.वहीं कार्गो से तेल लाना महंगा हो गया. शिपिंग और बीमा बिल बढ़ने से लागत बढ़ी.
भारत अपनी जरूरत का 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है. इंपोर्ट बिल बढ़ने से सरकारी खजाने पर असर होगा. भारत का आयात बिल बढ़ने से चालू खाता घाटा और महंगाई बढ़ सकती है. हर साल 1.8 से 2 अरब बैरल कच्चा तेल आयात करने वाले देश भारत के लिए अगर तेल की कीमत प्रति बैरल 1 डॉलर भी बढ़ती है, तो देश का आयात बिल करीब 2 अरब डॉलर प्रति वर्ष तक का बोझ बढ़ता है.
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के मार्जिन पर असर पड़ा है. इसके बावजूद इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) की कुल कमाई फिलहाल मजबूत बनी हुई है. कच्चे तेल की कीमत युद्ध शुरू होने के बाद से दोगुनी तक हो गई. कई बार 120 डॉलर प्रति बैरल तक का आंकड़ा छू लिया. फिलहाल ये 88 से 90 डॉलर के बीच झूल रही है. तेल महंगे होने से भारत की ऑइल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के रिटेल फ्यूल मार्जिन पर भारी दबाव पड़ा है, लेकिन फिर भी तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही है. जिसकी सबसे बड़ी वजह मजबूत रिफाइनिंग मार्जिन (GRM) है. जो ईंधन बिक्री से होने वाले कम मुनाफे की भरपाई कर रही है.
ब्रेंट क्रूड ऑयल में 5.4 फीसदी की तेजी है और यह 88.1 डॉलर प्रति बैरल पर है. इंडियन क्रूड बास्केट 2.5 फीसदी चढ़कर 81.4 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. तेल के दाम बढ़ने से कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ा है. रिटेल मार्केटिंग मार्जिन में गिरावट आई है. पेट्रोल पर मार्केटिंग मार्जिन सप्ताह-दर-सप्ताह 42.1 फीसदी गिरकर 4.5 रुपये प्रति लीटर रह गया है. डीजल में नुकसान और बड़ा है. डीजल की मार्केटिंग में 20.4 रुपये प्रति लीटर का घाटा हुआ.
तेल की बढ़ती कीमत से घट रहे मार्जिन को वो रिफाइनिंग मार्जिन से भरपाई कर रही हैं. इन तेल कंपनियों की रिफाइनरियां अभी भी अच्छा मुनाफा हो रहा है. डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर क्रैक स्प्रेड (Refining Margin) मजबूत बना हुआ है. रिफाइनिंग से होने वाली कमाई रिटेल फ्यूल मार्जिन में आई गिरावट की भरपाई कर रही है, इसलिए तेल कंपनियों की कमाई मुनाफे में दिख रही है.