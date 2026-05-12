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Hindi Newsबिजनेसजब कंगाल होने वाला था देश, संकट में सोना बना था सहारा, 67000 KG गोल्ड गिरवी रखकर भारत ने बचाई थी इकोनॉमी

जब कंगाल होने वाला था देश, संकट में सोना बना था सहारा, 67000 KG गोल्ड गिरवी रखकर भारत ने बचाई थी इकोनॉमी

India Gold Reserve :   दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत अपनी जरूरत को 85 से 90 फीसदी तक सोना आयात करता है. 880 टन गोल्ड भंडार वाले इस देश ने वो दौर भी देखा है, जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था.  देश का सोना चुपचाप गिरवी रखकर अर्थव्यवस्था को बचाना पड़ा था.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 12, 2026, 08:44 AM IST
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जब कंगाल होने वाला था देश, संकट में सोना बना था सहारा, 67000 KG गोल्ड गिरवी रखकर भारत ने बचाई थी इकोनॉमी

India Gold Import: मिडिल ईस्ट की जंग भारत के घरों तक पहुंच गई है. देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार लोगों से तेल बचाने की अपील कर रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि स्कूल ऑनलाइन हो, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो, ताकि पेट्रोल-डीजल की खपत को कम किया जा सके. तेल के साथ-साथ लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है. जंग के बीच सोने के आयात पर भारत का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है. पीएम की इस अपील पर कोई उनके पक्ष में है तो कोई विपक्ष में बयानबाजी कर रहा है. दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत अपनी जरूरत को 85 से 90 फीसदी तक सोना आयात करता है. 880 टन गोल्ड भंडार वाले इस देश ने वो दौर भी देखा है, जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था. उस मनहूस दौर का भी दर्द झेला है, जब देश का खजाना खाली था, और भारत का सोना ही सिर्फ उसका सहारा बना था.  

भारत को गिरवी रखना पड़ा था अपना सोना 

साल 1991 का वो दौर, देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा था. देश के खजाने में सिर्फ हफ्तेभर के आयात का पैसा बचा था. देश पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ चुका था कि ब्याज भरने तक के पैसे नहीं बचे थे. हालात ऐसी थी कि अगर कोई रास्ता नहीं निकलता को भारत की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो जाती है. उस संकट के बीच सोना ही देश का सहारा बना था. भारत को अपना सोना गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा था. 

भारत को क्यों गिरवी रखना पड़ा था सोना 

उस दौर में कारोबार पर सरकार की दखलअंदाजी चरम पर थी.देश में लाइसेंस परमिट राज था.हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी. यानी कंपनी क्या माल बनाएगी,कितना बनाएगी,किसको बेचेगी...ये सब सरकार के दखल से तय किया जाता था. देश की क्लोज्ड इकॉनमी और राजनीतिक अस्थिरता ने अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया था. अर्थव्यवस् पहले से खराब था, बाकी बची कसर युद्ध ने पूरी कर दी. खाड़ी देशों के युद्ध ने तेल के दाम को आसमान पर पहुंचा दिए।  17 डॉलर प्रति बैरल बिकने वाला कच्चा तेल 36 डॉलर पर पहुंच चुका था. भारत का सबसे बड़ा सहयोगी सोवियत संघ टूट रहा था, जिसने भारत के निर्यात राजस्व को बड़ा झटका दिया. देश डिफॉल्टर हो रहा था,भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 8.5% तक पहुंच गया था.ऐसे में सरकार और रिजर्व बैंक ने सोना गिरवी रखने का फैसला किया.  

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सोना गिरवी रखकर लिया लोन 

खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बीच 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर,वित्त सलाहकार मनमोहन सिंहवित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और आरबीआई गवर्नर एस.वेंकटरमणन के मिलकर देश का सोना गिरवी रखने का फैसला किया. जो सोना मान-सम्मान का प्रतीक होता है, उसे गिरवी रखना आसान फैसला नहीं था. सोना गिरवी रखना शर्म की बात थी, सरकार को डर था कि अगर देशवासियों को ये बात चलेगा तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी. आरबीआई ने चुपचाप इंग्लैंड और जापान के बैंकों से डील की. मुंबई एयरपोर्ट से 47 टन सोना छिपते-छिपाते देश के बाहर ले जाना चुनौतीपूर्ण था.स्पेशल प्लेन से बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास भारत का सोना भेजा गया.  47 टन सोना भारत से भेजा गया , जबकि 20 टन यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास रखे गोल्ड को गिरवी रखा गया. इस गिरवी सोने के बदले भारत ने लोन लिया, जिससे आर्थिक संकट से निकलने में  मदद मिली. सोना हमेशा ही संकट का साथी बनी है. आज भी पीएम मोदी लोगों को इसी सोने को ना खरीदने की अपील कर रहे हैं, ताकि मिडिल ईस्ट की जंग में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रख सके.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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