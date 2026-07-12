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उधर होर्मुज बंद इधर भारत के लिए सस्ता हुआ क्रूड! ट्रंप के 500% टैरिफ धमकी को भी किया इग्नोर, टूटा रूसी तेल की खरीदारी का रिकॉर्ड

Russia Oil: भारत ने होर्मुज संकट के बीच रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी है. रूस से जून 2026 में इसमें 34 फीसदी रूसी तेल का आयात बढ़ा है. वहीं अमेरिका ऐसा प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, जहां रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 फीसदी टैरिफ लगाया जा सकता है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 12, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:44 PM IST
उधर होर्मुज बंद इधर भारत के लिए सस्ता हुआ क्रूड! ट्रंप के 500% टैरिफ धमकी को भी किया इग्नोर, टूटा रूसी तेल की खरीदारी का रिकॉर्ड
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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