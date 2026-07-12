/उधर होर्मुज बंद इधर भारत के लिए सस्ता हुआ क्रूड! ट्रंप के 500% टैरिफ धमकी को भी किया इग्नोर, टूटा रूसी तेल की खरीदारी का रिकॉर्ड

India-Russia Oil Trade: कच्चा तेल पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. ईरान-अमेरिका के बीच फिर से शुरू हुई जंग के बाद तेहरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है. ग्लोबल ऑयल का 20 फीसदी कच्चा तेल जिस रास्ते से होकर गुजरता है, ईरान ने उसे फिर से बंद कर दिया है. पहली बार जब ईरान ने ऐसा किया था, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए थे. भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरत का 80 से 85 फीसदी आयात करता है, होर्मुज के बंद होने से भारत की भी परेशानी बढ़ेगी. हालांकि भारत को एक तरफ से होर्मुज का झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर से रूस से राहत वाली खबर भी आई है.
भारत और रूस के बीच कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है. जून 2026 में इसमें 34 फीसदी की तेजी देखी गई.Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) के डेटा के मुताबिक भारत ने रूस से 4.5 बिलियन यूरो का कच्चा तेल खरीदा.चीन के बाद भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक है. रिपोर्ट के मुताबिक जून में भारत का कुल कच्चे तेल का आयात में भी 5.4% की बढ़ोतरी हुई. बड़ी रिफाइनरियों ने रूस से तेल खरीद में तेज बढ़ोतरी की.
भारत के लिए रूसी तेल की खरीद सस्ती हो गई है. जुलाई में पश्चिमी बंदरगाहों ने भारत के लिए रूसी तेल के जहाजों के किराए में भारी कटौती की है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पश्चिमी तट से भारत के लिए तेल लेकर जाने वाले जहाजों के भाड़े में भारी कटौती कर दी है. शिपिंग कॉस्ट में कमी आने से रूसी तेल का आयात और आसान और सस्ता हो गया है. बाल्टिक पोर्ट से भारत के लिए आने वाले 1,00,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले एफ्रामैक्स जहाजों का किराया 10-11 मिलियन डॉलर से घटकर 7 से 8 मिलियन डॉलर रह गया है. इसी तरह से ब्लैक सी पोर्ट से भारत आने वाले 1,40,000 टन क्षमता वाले सुएजमैक्स टैंकरों का किराया 15 मिलियन डॉलर से गिरकर 10 मिलियन डॉलर पर आ गया.
भारत रूसी तेल की खरीद तो कर रहा है, लेकिन एक बार फिर से टैरिफ की तलवार लटकने लगी है. इससे पहले अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल की खरीद पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में खत्म कर दिया गया. अब ये टैरिफ 500 फीसदी तक पहुंच सकती है. रूस से तेल खरीद पर अमेरिका नए 'सैंक्शंस बिल' (Sanctions Bill) लाने की तैयारी में है, जिसमें रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 500 फीसदी टैरिफ का खतरा मंडरा सकता है. अमेरिका के 4 सीनेटर्स ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर रूस पर नए प्रतिबंध लगाने वाले कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसा हुआ तो भारत की भी मुश्किल बढ़ेगी.