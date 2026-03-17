हिंदुओं का कत्लेआम फिर भी बांग्लादेश को 45000 टन डीजल क्यों दे रहा भारत... मेहरबानी या मजबूरी ?

India Bangladesh Relation: मिडिल ईस्ट जंग की वजह से दुनिया के कई देशों की तरह भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में भी तेल और गैस की भारी किल्लत हो रही है. ऊर्जा संकट के बीच बांग्लादेश ने पेट्रोल-डीजल की राशनिंग (सीमित बिक्री) लागू कर दी है. पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगने लगी. बाइक के लिए 10 लीटर और गाड़ियों के लिए 40 लीटर तेल की कैपिंग लगा दी गई.अपनी जरूरत का 95% फ्यूल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करने वाले बांग्लादेश ने संकट के बीच भारत से मदद की गुहार लगाई.

बांग्लादेश को 45000 टन डीजल क्यों ?

भारत ने पहले 5000 मीट्रिक टन डीजल भेजा और अब 45000 टन डीजल भेजने वाला है. भारत सरकार के इस फैसले की विपक्षी दलों ने आलोचना शुरू कर दी. सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई कि जो बांग्लादेश हिन्दुओं की हत्या कर रहा है, जो भारत विरोधी है और भारत के खिलाफ चीन का साथ देने को कोई मौका नहीं छोड़ता आखिर उसे डीजल क्यों भेजा जा रहा है ? पढ़ें- तिरंगे के साथ होर्मुज का सीना चीर 44000 टन LPG लेकर भारत पहुंचा नंदा देवी, पीछे-पीछे 'जग लाडकी', गैस संकट का The End !

बांग्लादेश को डीजल भेजने पर विवाद क्यों ?

ईरान यु्द्ध कब तक चलेगा किसी को नहीं पता, ऐसे में जब भारत खुद ऊर्जा संकट को झेल रहा है, वो बांग्लादेश की मदद क्यों कर रहा है ? अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि भारत बांग्लादेश पर कोई मेहरबानी कर रहा है तो आप गलत है. ये भारत की मदद नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट का हिस्सा है, जिसके तहत भारत को यह डीजल बांग्लादेश को भेजना है.

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ऊर्जा संकट के बीच भारत क्यों बांग्लादेश को भेज रहा 45000 टन डीजल ?

भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड एग्रीमेंट है. साल 2017 में दोनों देशों के बीच सेल-पर्चेज एग्रीमेंट' (SPA) हुई थी. इस डील के तहत भारत को हर साल 180000 मीट्रिक टन डीजल बांग्लादेश को भेजना है. भारत सरकार की स्वामित्व वाली नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करती है. पहले सप्लाई टैंकरों के जरिए होती थी, जिसमें ज्यादा खर्च और ज्यादा समय लगता था. साल 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच 'भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन' (IBFP) की शुरुआत की गई. तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेन्द्र ने इस मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत की. 131 किलोमीटर लंबे इस पाइपलाइन का 5 किमी हिस्सा भारत में और बाकी का 126 किमी हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है. इसकी क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन की है.

शेख हसीना की पहल से खत्म हो रही बांग्लादेश की मुश्किल

इसी पाइपलाइन के जरिए भारत से डीजल की सप्लाई बांग्लादेश को होती थी, लेकिन बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक बदलाव के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इस पाइपलाइन को बंद करवा दिया. अब जबकि बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी हो गई है, एक बार फिर से भारत के साथ रिश्तों में सुधार पर जोड़ दिया जा रहा है. बांग्लादेश ने भारत के साथ इस मैत्री पाइपलाइन को फिर से शुरू कर दिया है. इसी पाइपलाइन के जरिए 10 मार्च को 5000 मीट्रिक टन डीजल भारत के नुमालगढ़ी रिफाइनरी से बांग्लादेश भेजा गया. अगली खेप 18-19 मार्च को भेजी जाएगी.

भारत-बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन

भारत की ओर से बांग्लादेश भेजे जाने वाले 45000 मीट्रिक टन डीजल की खेप साल 2017 में दोनों देशों के बीच हुई सेल-पर्चेज एग्रीमेंट' (SPA) का नतीजा है. इसी डील के तहत भारत को अगले 6 महीने के भीतर 90 हजार टन और सालभर में 180000 टन डीजल बांग्लादेश को भेजना है. पढ़ें- LPG के बाद अब दूध संकट ! सिर्फ 10 दिन का पैकिंग स्टॉक बचा, गैस किल्लत के बीच डेयरी सेक्टर की टेंशन बढ़ी