/Share Market: अमेरिका-जापान, कोरियाई बाजार में हाहाकार पर दहाड़ रहा भारत का शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी दोनों ने दिखाया दम

Share Market 17 July: भारत का शेयर बाजार तेजी के साथ खुला है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान के साथ ओपनिंग कर चुके हैं. BSE SENSEX 600 अंक से ज्यादा उछल चुककर 77,795.54 पर ट्रेड कर रहा है. NIFTY 50 24,200 से ऊपर चल रहा है.
बाजार खुलने के साथ ही Nifty IT में 2 फीसदी से अधिक का जंप देखा गया. Nifty Pharma 1% तक गिर गया है.NSE पर 1,607 शेयर में गिरावट देखा जा रहा है, जबकि 856 स्टॉक हरे निशान पर है. वहीं 101 स्टॉक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है. Infosys 3%, चढ़ा तो Wipro में 1% का ड्रॉप है. रिलायंस के शेयरों में 2% से ज्यादा तेजी आई है. Relaxo के शेयर में 9% की जोरदार तेजी आई है.
भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार की तेजी काफी खास है, क्योंकि अमेरिका, जापान, कोरिया के बाजारों में भारी तबाही देखी जा रही है. दुनियाभर के बाजार में कमजोरी के बावजूद भारतीय बाजार में तेजी के साथ ओपनिंग की है. मजबूत तिमाही नतीजे, विदेशी निवेशकों की वापसी और आईटी शेयरों में खरीदारी की बदौलत भारत का शेयर बाजार आज झूमा है. शेयर बाजार के साथ-साथ रुपये में भी तेजी लौटी है. रुपये में 14 पैसे की मजबूती के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.28 पर पहुंच गया.
अमेरिकी बाजार में गुरुवार को सेमीकंडक्टर शेयरों में भारी बिकवाली दिखी, जिसकी वजह से बाजार में भारी गिरावट आई. Dow Jones Futures -294.58 अंक तक गिर गिरा. S&P 500 इंडेक्स में 38.63 अंक से ज्यादा गिरकर 7,533 पर आ गया. Nasdaq इंडेक्ट -387.28 (-1.47%) प्वाइंट करकर 25,881 पर बंद हुआ. सेमीकंडक्टर और चिप कंपनियों के शेयर में भारी बिकवाली की वजह से अमेरिकी बाजार लगातचार दूसरे दिन क्रैश हुआ है. बाजार में AI चिप और मेमोरी चिप कंपनियों के महंगे वैल्यूएशन को लेकर चिंता दिखाई दी. चिप कंपनियों के शेयर लगातार गिरते चले गए. एनवीडिया का शेयर 2.5% गिरा.एएमडी में 5.5%, ब्रॉडकॉम में 5%, इंटेल में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई.
सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि जापान के बाजार में करीब भी 4% से अधिक की गिरावट आई, ताइवान के बाजार में करीब 3.5% की गिरावट दर्ज की गई है. सिंगापुर का बाजार करीब 0.50% तक गिर गया. चीन का शेयर बाजार 1% से अधिक टूटकर बंद हुआ. हांगकांग का बाजार शुरुआती बढ़त के बाद उसे संभाल नहीं पाया और फिसल गया है.