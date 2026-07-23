/Share Market: लड़खड़ाया भारत का शेयर बाजार, 4 दिन में ₹1300000 करोड़ हुए खाक, इस तबाही का जिम्मेदार कौन?

Share Market Crash Reason: 23 जुलाई को एक बार फिर से शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है. लगातार चौथा दिन है, जब भारतीय बाजार में बिकवाली हावी रही. निवेशकों का डर साफ दिखा और बाजार लाल निशान के साथ खुलकर लाल रंग के साथ ही बंद हुआ. गुरुवार, 23 जुलाई को सेंसेक्स 364 अंक की गिरावट के साथ 76,391 पर बंद हुआ. जबकि निफ्टी 127 अंक की गिरकर 23,870 पर बंद हुआ.
शेयर बाजार के लिए ये हफ्ता काफी खराब रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगातार 4 दिन से गिरते ही जा रहे हैं. 23 जुलाई को सेंसेक्स 364 अंक गिरकर बंद हुआ. उससे पहले 22 जुलाई को सेंसेक्स 715 प्वाइंट गिरने के बाद 76,755 पर बंद हुआ. मंगलवार 21 जुलाई को भी सेंसेक्स 238.41 अंक गिरकर 77,470.11 पर बंद हुआ था. 20 जुलाई को सेंसेक्स में 442.93 प्वाइंट गिरकर 77,708.52 पर बंद हुआ था. पूरे हफ्ते बाजार का बुरा हाल रहा है.
वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया है. हर दिन निवेशकों को लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है. आज की गिरावट के चलते BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 484.29 लाख करोड़ से गिरकर 480.05 लाख करोड़ पर पहुंच गया. अगर बीते 4 दिनों को मिलाकर देखें, तो निवेशकों के 13.43 लाख करोड़ रुपये डूब चुके हैं.
बाजार में गिरावट के लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह कच्चा तेल बना है. होर्मुज पर नाकेबंदी, अमेरिका और ईरान के बीच भीषण होता युद्ध और लाल सागर में हूतियों की ओर से जहाजों पर हो रहे हमले ने कच्चे तेल के दाम को 98 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया है. जो तेल एक हफ्ते पहले तक 76 डॉलर पर पहुंच गया था, वो लगातार बढ़ रहा है. तेल सप्लाई संकट के चलते निवेशकों में डर का माहौल दिखा. महंगा कच्चा तेल पेंट कंपनियों, ऑयल कंपनियों और एयरलाइन कंपनियों के शेयर पर दबाव बढ़ा रहा है.
अमेरिका ने जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जेनेरिक दवाओं पर 100-200% टैरिफ की धमकियों दी गई है, जिसके बाद से फार्मा स्टॉक्स में बिकवाली देखी जा रही है. Cipla और Dr Reddy's जैसी कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिरे.
इतना ही नहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की ओर से लगातार हो रही बिकवाली बाजार पर दवाब बढ़ा रहे हैं. मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते FII भारतीय बाजार से दूरी बढ़ा रहे हैं. इसके अलावा कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों से बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा है. निवेशकों का उत्साह कम हुआ है और बाजार में गिरावट हावी हो गई है.