/Share Market: कच्चा तेल और खराब नतीजों ने पहले दिन ही बिगाड़ा बाजार का मूड, खुलते ही शेयर बाजार ने लगाया गोता, सेंसेक्स 600 अंक क्रैश

शुक्रवार को पिछले सत्र में सेंसेक्स 964.58 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ था, लेकिन सोमवार, 20 जुलाई को बाजार ने ये तेजी गंवा दी. सिर्फ बाजार ही नहीं गिरा, भारतीय रुपये में भी डॉलर के मुकाबले 0.1% की गिरावट आई और भारतीय करेंसी 96.40 पर खुला. ग्लोबल मार्केट में हलचल कता असर भारतीय बाजार पर दिखा. कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल के पार जा चुकी है, जिसने बाजार में निवेशकों के बीच डर का माहौल बना दिया है. अमेरिका की ओर से लगातार 9वें दिन ईरानी ठिकानों पर किए जा रहे हमले के बाद से बाजार में डर का माहौल है. निवेशक बाजार से पैसा निकालकर सेफ हेवन सोने की ओर रूख कर रहे हैं. बैंकिंग शेयरों के खराब तिमाही नतीजों ने बाजार में गिरावट लाने का काम किया.