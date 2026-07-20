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Share Market: कच्चा तेल और खराब नतीजों ने पहले दिन ही बिगाड़ा बाजार का मूड, खुलते ही शेयर बाजार ने लगाया गोता, सेंसेक्स 600 अंक क्रैश

Stock Market: 20 जुलाई को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही क्रैश हो गए. शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में 650 अंक से अधिक गिरावट आई है जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 150 अंक टूट गया।

Published: Jul 20, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:35 AM IST
Share Market: कच्चा तेल और खराब नतीजों ने पहले दिन ही बिगाड़ा बाजार का मूड, खुलते ही शेयर बाजार ने लगाया गोता, सेंसेक्स 600 अंक क्रैश
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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