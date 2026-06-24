Share Market 24 June: शेयर बाजार में मंगलवार को जो तबाही मची, आज उस बाजार की दिशा बिल्कुल अलग रही. मंगलवार, 23 जून को सेंसेक्स करीब 898 अंक गिरकर 76,200.68 पर बंद हुआ. वहीं आज बुधवार, 24 जून को बाजार ने गजब की रिकवरी की और सेंसेक्स +790.54 +1.04% की बढ़त के साथ 76,991.22 अंक पर बंद हुआ. बाजार ने आज रिकवरी दिखाई है.
बुधवार, को 50 शेयरों वाला निफ्टी 197.55 अंक या 0.83% उछलकर 24,021.65 अंक पर बंद हुआ. आज इंडिगो, ट्रेंट, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक टॉप के शेयर रहे जबकि एनटीपीसी, टाटा स्टील, मारुति, बीईएल को नुकसान हुआ.
आज बाजार में तेजी का सबसे बबड़ा फैक्टर तेल बना. कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट ने बाजार को बूस्ट दिया ब्रेंट क्रूड चार महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया. वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की ओर से 17.86 करोड़ रुपये के शेयर खरीदारी ने बाजार के सेंटीमेंट को सहारा दिया. इन सबके बीच भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील की खबरों ने निवेशकों के उत्साह को बढ़ाया, जिसकी वजह से बाजार का सेंटीमेंट पॉजिटिव बना रहा. भारत-अमेरिका ट्रेड डील के साथ भारत के कई सेक्टर्स को बूस्ट मिलने वाला है. अमेरिका निवेश के रास्ते खुलेंगे . भारत का निर्यात अमेरिकी बाजारों में आसानी से पहुंच सकेगा. वहीं एशियाई बाजार की तेजी ने भारतीय शेयर बाजार को संभाला.
एशियाई बाजार से मिली ताकत के साथ आईटी शेयरों की खरीदारी ने भी भारतीय शेयर बाजार को सकारात्मक बढ़त देने में मदद की. निफ्टी IT इंडेक्स में करीब 1 फीसदी की बढ़त देखने को मिली. टेक महिंद्रा, इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे दिग्गज आईटी शेयरों की तेजी ने बूस्टर डोज का काम किया है. इसके साथ प्राइवेट बैंकों में भी आज खरीदारी देखने को मिली. बैंक निफ्टी में 1.5% से अधिक का उछाल देखा गया.