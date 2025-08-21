एक लाख करोड़ का कर्ज और 10000 करोड़ का नुकसान...क‍िस तरफ जा रही एव‍िएशन इंडस्‍ट्री, बस इस कंपनी को हुआ फायदा
एक लाख करोड़ का कर्ज और 10000 करोड़ का नुकसान...क‍िस तरफ जा रही एव‍िएशन इंडस्‍ट्री, बस इस कंपनी को हुआ फायदा

Air India Express Loss: एक तरफ हवाई यात्रा की बढ़ती मांग और दूसरी तरफ एयरलाइंस कंपन‍ियों को होने वाला नुकसान, दोनों अलग-अलग हैं. प‍िछले फाइनेंश‍ियल ईयर के दौरान एयरलाइन कंपन‍ियों को भारी नुकसान हुआ है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:22 PM IST
एक लाख करोड़ का कर्ज और 10000 करोड़ का नुकसान...क‍िस तरफ जा रही एव‍िएशन इंडस्‍ट्री, बस इस कंपनी को हुआ फायदा

Air India Loss: देश में लगातार उड्डन सेवाओं का लगातार व‍िस्‍तार हो रहा है और बढ़ती मांग के बीच एयरलाइंस कंपन‍ियां अपना एक्‍सपेंशन भी कर रही हैं. लेक‍िन नागरिक उड्डन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल संसद में एव‍िशन इंडस्‍ट्री से जुड़ी कंपन‍ियों के नुकसान और फायदे के आंकड़े बताए तो ये चौंकाने वाले थे. मुरलीधर मोहोल की तरफ से संसद में दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि टाटा ग्रुप की दोनों एयर इंड‍िया और एयर इंड‍िया एक्‍सप्रेस को ही 9,568 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. अगर पूरे इंडस्‍ट्री को हुए नुकसान पर नजर डालें तो यह 10000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का लॉस है.

एयर इंड‍िया एक्‍सप्रेस को सबसे ज्‍यादा घाटा

राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के अनुसार टाटा ग्रुप की एयरलाइंस एयर इंड‍िया (Air India) 3,890 करोड़ रुपये और एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) को 5,678.2 करोड़ रुपये का लॉस हुआ है. एयर इंड‍िया एक्‍सप्रेस को हुआ घाटा इंडस्‍ट्री में सबसे ज्‍यादा है. इतना ही नहीं यह घाटा इंडस्‍ट्री को हुए कुल घाटे का आधे से भी ज्‍यादा है. ऐसे में यह सोचना लाज‍िमी है क‍ि आख‍िर इंडस्‍ट्री जा क‍िस तरफ रही है. भारतीय एयरलाइंस को प‍िछले फाइनेंश‍ियल ईयर 2024-25 (FY25) के दौरान हुए नुकसान से यह साफ है क‍ि एयरलाइन कंपन‍ियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा.

यह भी पढ़ें: टाटा ग्रुप की इस एयरलाइन को सबसे ज्‍यादा नुकसान, हजारों करोड़ के प्रॉफ‍िट में रही यह एयरलाइन

नुकसान के मामले में टॉप पर टाटा ग्रुप
आंकड़ों के अनुसार व‍ित्‍तीय वर्ष 2024-25 (FY25) के दौरान भारतीय व‍िमानन कंपन‍ियों को एक साल के दौरान 10000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का नुकसान हुआ है. एयर इंडिया और उसकी सब्‍स‍िड‍ियरी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) का नुकसान इस एक साल के दौरान सबसे ज्‍यादा रहा. मुरलीधर मोहोल की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार दोनों एयरलाइंस को कुल म‍िलाकर 9,568 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. एयर इंडिया को हुआ नुकसान 3,890 करोड़ रुपये है और एयर इंडिया एक्सप्रेस का नुकसान 5,678.2 करोड़ रुपये का है.

इंडिगो एयरलाइन ही प्रॉफ‍िट में रही
इसके अलावा अकासा एयर (Akasa Air) को 1,983.4 करोड़ रुपये और स्पाइसजेट को 58.1 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ही एकमात्र ऐसी एयरलाइन रही जो प्रॉफ‍िट में रही. इंड‍िगो ने इस बार 7,587.5 करोड़ रुपये का प्रॉफ‍िट कमाया. प‍िछले सालों में प्रॉफ‍िट में रहने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) इस बार नुकसान में कैसे चली गई, यह सोचनीय व‍िषय है.

बढ़ता कर्ज तो नुकसान का कारण नहीं?
आंकड़ों पर गौर करें तो भारतीय एयरलाइंस कंपन‍ियों पर लोन का दबाव लगातार बढ़ रहा है. अकेले एयर इंडिया (Air India) पर ही 26,879.6 करोड़ रुपये का कर्ज है. इंडिगो पर कर्ज का आंकड़ा 67,088.4 करोड़ रुपये है. इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) पर लोन का आंकड़ा 617.5 करोड़ रुपये, अकासा एयर पर 78.5 करोड़ रुपये और स्पाइसजेट पर 886 करोड़ रुपये का लोन है. इस ह‍िसाब से देखें तो एयरलाइन कंपन‍ियों पर करीब एक लाख करोड़ का कर्ज है.

यह भी पढ़ें: फिर हुआ हादसा! लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराई Indigo प्लेन की पूंछ, हलक में आई यात्रियों की जान

क‍िस एयरलाइन को क‍ितना नुकसान?
> एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express)- 5678.2 करोड़ रुपये
> एयर इंड‍िया (Air India)-3,890 करोड़ रुपये
> अकासा एयर (Akasa Air)-1,983.4 करोड़ रुपये
> स्पाइसजेट (Spicejet)-58.1 करोड़ रुपये
> इंड‍िगो को फायदा- 7,587.5 करोड़ रुपये

क‍िस एयरलाइन पर क‍ितना कर्ज
> एयर इंडिया (Air India)-26,879.6 करोड़ रुपये
> इंडिगो (Indigo Airline)-67,088.4 करोड़ रुपये
> एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express)-617.5 करोड़ रुपये
> अकासा एयर (Akasa Air)- 78.5 करोड़ रुपये
> स्पाइसजेट (SpiceJet)-886 करोड़ रुपये 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

AIR INDIA IndiGo

