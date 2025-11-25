Advertisement
trendingNow13017871
Hindi Newsबिजनेस

₹1.8 लाख करोड़ के मालिक, अब इस मुस्लिम देश में जाकर बसेगा ये भारतीय कारोबारी, क्यों अमीरों को भा रहा यह अरब देश ?

Lakshmi Mittal Net Worth:  भारतीय मूल के अरबपति और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल के मालिक ने ब्रिटेन छोड़ने का फैसला किया है. लंदन छोड़कर अब वो इस मुस्लिम देश में बसने की तैयारी कर रहे हैं.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 25, 2025, 03:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹1.8 लाख करोड़ के मालिक, अब इस मुस्लिम देश में जाकर बसेगा ये भारतीय कारोबारी, क्यों अमीरों को भा रहा यह अरब देश ?

Lakshmi Mittal: भारतीय मूल के अरबपति और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल के मालिक ने ब्रिटेन छोड़ने का फैसला किया है. द संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार देश के अमीरों पर सुपर रिच टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है. इस टैक्स की वजह से अमीरों पर बोज बढ़ेगा. ऐसे में ब्रिटेन के अमीर ब्रिटेन छोड़ रहे हैं. भारतवंशी मित्तल ने भी ब्रिटेन के टैक्स रिफॉर्म से परेशान होकर देश छोड़ने का फैसला किया है. 

ब्रिटेन छोड़ने की वजह क्या है ?  
दरअसल ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार फंड जुटाने और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नए टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि इस बार सरकार अपने बजट में 20% तक एक्जिट टैक्स लगाने का ऐलान कर सकती है. इसमें अमीरों पर इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स लगाया जा सकता है. सरकार नॉन डोम टैक्स रिजीम को खत्म कर सकती है. ऐसे में उन तमाम विदेशियों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा, जो विदेश में रहते हैं. इतना ही नहीं ब्रिटेन में रहने वाले लोगों की संपत्ति पर इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की तैयारी है.  इस टैक्स के बोझ से परेशान होकर अब वो ब्रिटेन छोड़ने की तैयारी कर रही है. ऐसा करने वाले लक्ष्मी मित्तल अकेले नहीं है.  99 घर, 100 एकड़ में फार्म हाउस, प्राइवेट आईलैंड से लेकर लेक, बोट और 10 घोड़ों का मालिक...कमाल का इन्वेस्टर निकला ये सिंगर, कैसे लगाया दौलत का अंबार ?

 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों दुबई को ही चुन रहे हैं लक्ष्मी मित्तल  

द संडे टाइम्स के मुताबिक लक्ष्मी मित्तल ब्रिटेन छोड़कर दुबई और स्विट्जरलैंड को अपना नया ठिकाना बना सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक वो अपना टैक्स रेजिटेंस स्विजरलैंड शिफ्ट कर चुके हैं. वहीं दुबई उनका नया ठिकाना बन सकता है. दुबई में उनके पास पहले से आलीशान हवेली है. दुबई का नाइया आईलैंड अरबपतियों को खूब पसंद आ रहा है. लक्ष्मी मित्तल ने हाल ही में वहां जमीन खरीदी है.   दुबई को अपना नया ठिकाना चुनने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यहां इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता. यानी सीधे-सीधे 40 फीसदी के टैक्स से वो बच जाएंगे. UAE की टैक्स फ्री नीति अमीरों को खूब पसंद आती है, इसलिए दुनिया भर के बड़े-बड़े परिवार वहां शिफ्ट हो रहे हैं. कैपिटल गेन्स टैक्स का भारी-भरकम टैक्स से बचने के लिए अरबपति दुबई और स्विजरलैंड जैसे देश को अपना नया ठिकाना बना रहे हैं.  

कितने अमीर है लक्ष्मी मित्तल 
    
फोर्ब्स बिलेनियर्स लिस्ट के मुताबिक लक्ष्मी मित्तल कुल संपत्ति 21 अरब डॉलर है. वो दुनिया के  103वें सबसे अमीर व्यक्ति और भारत में 12वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक वो ब्रिटेन के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Lakshmi Mittal

Trending news

'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
Chirag Paswan
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
karnataka
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
Karnatka
कर्नाटक में कई क्रिमिनल केस में पुलिस अधिकारी भी शामिल, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
Drugs case
ड्रग्स केस में समन, श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत से नारकोटिक्‍स सेल कर रही पूछताछ
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?
Mumbai terror attack
उत्तर से दक्षिण तक...26/11 हमले से पहले आतंकी तहव्वुर राणा ने क्यों लगाया था चक्कर?
मुंबई में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़; मां काली को पहनाई 'मदर मेरी' की ड्रेस
Mumbai News
मुंबई में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़; मां काली को पहनाई 'मदर मेरी' की ड्रेस
'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे बचा रहा पाक
Mumbai terror attack
'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे बचा रहा पाक
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा
Singer Zubeen Garg
मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा
जमीन से 8 KM ऊपर, 150 kmph की स्पीड... भारत से चीन की ओर चला ज्वालामुखी का गुबार
Volcano eruption
जमीन से 8 KM ऊपर, 150 kmph की स्पीड... भारत से चीन की ओर चला ज्वालामुखी का गुबार