₹1.8 लाख करोड़ के मालिक, अब इस मुस्लिम देश में जाकर बसेगा ये भारतीय कारोबारी, क्यों अमीरों को भा रहा यह अरब देश ?

Lakshmi Mittal: भारतीय मूल के अरबपति और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल के मालिक ने ब्रिटेन छोड़ने का फैसला किया है. द संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार देश के अमीरों पर सुपर रिच टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है. इस टैक्स की वजह से अमीरों पर बोज बढ़ेगा. ऐसे में ब्रिटेन के अमीर ब्रिटेन छोड़ रहे हैं. भारतवंशी मित्तल ने भी ब्रिटेन के टैक्स रिफॉर्म से परेशान होकर देश छोड़ने का फैसला किया है.

ब्रिटेन छोड़ने की वजह क्या है ?

दरअसल ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार फंड जुटाने और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नए टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि इस बार सरकार अपने बजट में 20% तक एक्जिट टैक्स लगाने का ऐलान कर सकती है. इसमें अमीरों पर इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स लगाया जा सकता है. सरकार नॉन डोम टैक्स रिजीम को खत्म कर सकती है. ऐसे में उन तमाम विदेशियों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा, जो विदेश में रहते हैं. इतना ही नहीं ब्रिटेन में रहने वाले लोगों की संपत्ति पर इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की तैयारी है. इस टैक्स के बोझ से परेशान होकर अब वो ब्रिटेन छोड़ने की तैयारी कर रही है. ऐसा करने वाले लक्ष्मी मित्तल अकेले नहीं है. 99 घर, 100 एकड़ में फार्म हाउस, प्राइवेट आईलैंड से लेकर लेक, बोट और 10 घोड़ों का मालिक...कमाल का इन्वेस्टर निकला ये सिंगर, कैसे लगाया दौलत का अंबार ?

क्यों दुबई को ही चुन रहे हैं लक्ष्मी मित्तल

द संडे टाइम्स के मुताबिक लक्ष्मी मित्तल ब्रिटेन छोड़कर दुबई और स्विट्जरलैंड को अपना नया ठिकाना बना सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक वो अपना टैक्स रेजिटेंस स्विजरलैंड शिफ्ट कर चुके हैं. वहीं दुबई उनका नया ठिकाना बन सकता है. दुबई में उनके पास पहले से आलीशान हवेली है. दुबई का नाइया आईलैंड अरबपतियों को खूब पसंद आ रहा है. लक्ष्मी मित्तल ने हाल ही में वहां जमीन खरीदी है. दुबई को अपना नया ठिकाना चुनने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यहां इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता. यानी सीधे-सीधे 40 फीसदी के टैक्स से वो बच जाएंगे. UAE की टैक्स फ्री नीति अमीरों को खूब पसंद आती है, इसलिए दुनिया भर के बड़े-बड़े परिवार वहां शिफ्ट हो रहे हैं. कैपिटल गेन्स टैक्स का भारी-भरकम टैक्स से बचने के लिए अरबपति दुबई और स्विजरलैंड जैसे देश को अपना नया ठिकाना बना रहे हैं.

कितने अमीर है लक्ष्मी मित्तल



फोर्ब्स बिलेनियर्स लिस्ट के मुताबिक लक्ष्मी मित्तल कुल संपत्ति 21 अरब डॉलर है. वो दुनिया के 103वें सबसे अमीर व्यक्ति और भारत में 12वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक वो ब्रिटेन के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं.