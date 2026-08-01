/Gold Rate: ₹37000 तक सस्ता हुआ सोना, फिर भी खरीदारी नहीं कर रहे लोग, भारत में क्यों घट रही गोल्ड की डिमांड ?

Gold Demand: क्या सोने से लोगों का मन भर गया है या पीएम मोदी की सालभर सोना ना खरीदने की अपील को लोगों ने बेहद गंभीरता से ले लिया है? आंकड़े तो कुछ इसी तरह का इशारा कर रहे हैं. सस्ता होने के बावजूद भी लोग सोने से दूरी बना रहे हैं. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की Q2 2026 रिपोर्ट के मुताबिक सोने की मांग में 6 फीसदी तक गिर गई है. लोग सोने की खरीदारी से दूर भाग रहे हैं.
WGC की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल-जून 2026 तिमाही में भारत में सोने की मांग में साल-दर-साल 6% की गिरावट आई है और यह 131.4 टन रह गया है. जबकि पिछले साल इसी तिमाही में गोल्ड डिमांड 139.7 टन पर पहुंच गया था. अगर सोने की कीमत की बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक सोने की कीमत में 37000 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है. सोने के दाम गिरे हैं, लेकिन इसकी मांग नहीं बढ़ी है. जूलरी डिमांड में 15% से अधिक की गिरावट आ चुकी है और यह 88.8 टन से घटकर 75.1 टन रह गई.
ईरान युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत ने सोने की कीमत पर खूब दबाव डाला है. क्रूड ऑयल के दाम में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है. 29 जनवरी को सोने की कीमत 1.79 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर थी,लेकिन उसके बाद से सोना लगातार गिरता जा रहा है. आज 10 ग्राम सोने का भाव 1.42 लाख रुपये तक पहुंच गया है. यानी युद्ध शुरू होने के बाद सोना करीब 37000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है. दाम गिरने के बाद आमतौर पर खरीदारी बढ़ती है, लेकिन भारत में सोने की मांग में बड़ी गिरावट देखी जा रही है.
सोने के आयात पर बढ़ा टैक्स : खाड़ी युद्ध के दौरान सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स को 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया. सोना का आयात महंगा हुआ तो खरीदारी सुस्त पड़ गई. अप्रैल-जून 2026 तिमाही के दौरान गोल्ड इंपोर्ट साल-दर-साल 23% गिरकर 98.1 टन पर पहुंच गया.
पीएम मोदी की अपील का दिखा असर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से सालभर सोना नहीं खरीदने की अपील की. उन्होंने गोल्ड इंपोर्ट पर खर्च होने वाले विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ कम करने के लिए ये अपील की. पीएम की ये अपील काम कर गई और गोल्ड आयात में साफ तौर पर कमी देखने को मिल रही है.
सोने पर रिटर्न नहीं मिल रहा: दो साल तक सोने ने निवेशकों को खूब रिटर्न दिया है, लेकिन अब सोना निवेशकों को अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है. सोने की कीमत में बड़ा उतार-चढ़ाव रहा है, जिसकी वजह से निवेशक भी सोने से दूर हो रहे हैं. अगर पिछले साल से सोने की आज की कीमत की तुलना करे तो ये लगभग 60% तक महंगे रहे, जिसने लोगों को हल्के वजन और कम कैरट के गहनों की ओर आकर्षित कर दिया. वहीं अप्रैल-जून के बीच वेडिंग सीजन नहीं होने से मांग में कमी आई है.
सोने के लिए भारत आयात पर निर्भर है. जरूरत का 90 फीसदी वो आयात करता है, जबकि 2 से 3 फीसदी जरूरत ही घरेलू खदानों से पूरी हो पाती है. हर साल भारत करीब 700 से 800 टन सोना खरीदता है. अगर इसकी कीमत देखें तो करीब 6 से 7 लाख करोड़ रुपये के आसपास बैठती है. आयात का सबसे बड़ा हिस्सा स्विटजरलैंड से आता है, जो करीब 40 फीसदी है. इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, साउथ अफ्रीका, पेरू और हॉन्ग कॉन्ग जैसे देशों से भारत सोना इंपोर्ट करता है.