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Gold Rate: ₹37000 तक सस्ता हुआ सोना, फिर भी खरीदारी नहीं कर रहे लोग, भारत में क्यों घट रही गोल्ड की डिमांड ?

Gold Demand: अक्सर देखा गया है कि जब भी सोने की कीमत गिरती है, लोग बढ़चढ़ कर सोने की खरीदारी करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है. भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत में 36000 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है, लेकिन मांग बढ़ने के बजाए 6 फीसदी तक गिर गए हैं.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 01, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:11 PM IST
Gold Rate: ₹37000 तक सस्ता हुआ सोना, फिर भी खरीदारी नहीं कर रहे लोग, भारत में क्यों घट रही गोल्ड की डिमांड ?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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