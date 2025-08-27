बाकी इंडस्ट्री पर बरसा ट्रंप का 50% टैरिफ, लेकिन भारतीय फॉर्मा सेक्टर क्यों हुआ सेफ? हैरान करने वाली वजह आई सामने

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया 50% टैरिफ फैसले ने भारतीय उद्योग जगत में हड़कंप मचा दिया है. कपड़ा, इंजीनियरिंग और अन्य एक्सपोर्टर सेक्टर अचानक संकट में आ गए हैं. कंपनियां ऑर्डर मैनेज करने और भविष्य की रणनीति पर माथापच्ची कर रही हैं. लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच भारतीय फार्मा इंडस्ट्री फिलहाल राहत की सांस ले रहा है. सवाल उठता है कि जब बाकी इंडस्ट्रीज पर ‘ट्रंप टैक्स’ का कहर टूटा, तो दवा कंपनियां कैसे बच गईं? इसका जवाब है अमेरिका की अपनी हेल्थकेयर व्यवस्था और वहां सस्ती दवाओं की जरूरत.

भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को फिलहाल टैरिफ से छूट दी गई है. इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस के महासचिव सुधर्शन जैन ने बताया कि अमेरिकी सरकार ने जेनेरिक दवाओं को "एक्सक्लूड" कर दिया है, क्योंकि ये दवाएं अमेरिका की सस्ती हेल्थकेयर सिस्टम के लिए बेहद जरूरी हैं. ज्यादातर जेनेरिक दवाएं बहुत कम मार्जिन पर बिकती हैं और अगर इन पर टैरिफ लगाया जाता, तो वहां के मरीजों की जेब पर सीधा असर पड़ता.

बसव कैपिटल के को-फाउंडर संदीप पांडे ने बताया कि अमेरिका में भारत की हिस्सेदारी फार्मा इंपोर्ट्स में करीब 6% है. खास बात यह है कि अमेरिकी मेडिकेयर सिस्टम भारतीय जेनेरिक दवाओं पर काफी हद तक निर्भर है. भारत से करीब आधी जेनेरिक दवाएं वहां की जरूरत पूरी करती हैं. अगर इन दवाओं पर 50% टैरिफ लगाया जाता तो अमेरिकी हेल्थकेयर सिस्टम की रीढ़ हिल जाती.

अगर टैरिफ लागू हुआ तो क्या होगा?

ब्रोकरज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि अगर भविष्य में ट्रंप प्रशासन ने फार्मा पर भी टैरिफ लगा दिया, तो भारतीय कंपनियों को अपने अमेरिकी पोर्टफोलियो में कटौती करनी पड़ सकती है. कई दवाएं पहले से ही बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पर बिक रही हैं, ऐसे में कंपनियों को उन्हें बंद करना पड़ सकता है. साथ ही, भारतीय कंपनियां अमेरिका में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से भी बचेंगी क्योंकि लागत बहुत ज्यादा है. नतीजतन, कंपनियां भारत और यूरोप जैसे बाजारों में और ज्यादा आक्रामक हो सकती हैं, जिससे प्राइस वॉर शुरू होने का खतरा है.

किन कंपनियों पर मंडराता खतरा?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, जेनेरिक दवा निर्माता और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइजेशन (CMOs) सबसे बड़े जोखिम में रहेंगे.

* जाइडस लाइफसाइंसेज: 45% बिक्री US से

* डॉ. रेड्डीज लैबोरेट्रीज: 43% बिक्री US से

* ग्लैंड फार्मा: 54% बिक्री US से

* बायोकॉन: 50% बिक्री US से

फिलहाल, भारतीय फार्मा सेक्टर राहत में है. लेकिन अगर ट्रंप प्रशासन का अगला निशाना यह सेक्टर बनता है, तो इसका असर सीधे अमेरिका के मरीजों की जेब और दवा कंपनियों की कमाई दोनों पर पड़ेगा.