/सीट एक फिर रेलवे क्यों देता है 2 बेडशीट? कितने दिन में बदले जाते हैं ट्रेन में तकिए-चादर? सरकार ने सब बताया

Indian Railway: ट्रेन के एसी कोच में सफर करने वालों को बेडरोल की सुविधा मिलती है. हर बेडरोल में दो चादर, तकिया, कंबल, तौलिया होता है. एक सीट पर रेलवे की ओर से दो बेडशीट दी जाती है. कोई उसे ओढ़ता है, तो कोई उसे सीट पर ही बिछा लेता है, लेकिन इन चादरों को असली इस्तेमाल क्या है, इस बारे में खुद रेलवे ने बताया है.
रेल मंत्रालय की ओर से संसद में दिए गए जवाब के मुताबिक बेडरोल में दी गई 2 चादरों के सही इस्तेमाल से लेकर उसकी धुलाई और रिप्लेसमेंट तक की पूरी जानकारी दी गई. रेलवे के मुताबिक बेडरोल में मिलने वाली दो चादरों में से 1 सीट पर बिछाने के लिए होता है, जबकि दूसरे का इस्तेमाल कंबल के साथ ओढ़ने के लिए किया जाना चाहिए, ताकि कंबल सीधे यात्रियों के संपर्क में ना आए.
इसके पीछे भी रेलवे ने वजह बताई है. रेलवे के मुताबिक चूंकि कंबल को हर इस्तेमाल के बाद नहीं धोया जाता है, इसलिए यात्रियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए एक्सट्रा चादर दिया जाता है, ताकि कंबल सीधे शरीर के संपर्क में ना आए. हालांकि अब रेलवे इसमें भी बदलाव कर रहा है. नार्थ वेस्ट रेलवे के कुछ ट्रेनों और कामख्या तक चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कंबल कवर के साथ दिए जा रहे हैं. ऊनी कंबल के ऊपर लगे कवर से एक्सट्रा चादर देने का झंझट भी खत्म हो जाता है. रेलवे ने ये भी बताया कि कितनी बार बेडरोल को धोया जाता है.
चादर, तकिए कवर , तौलिया को हर इस्तेमाल के बाद धोया जाता है.
ऊनी कंबल को महीने में 1 से 2 बार धोया जाता है.
रेलवे नियमों के अनुसार, ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाले सूती बेडशीट की को 1 साल बाद हटा दिया जाता है.
पॉलिएस्टर बेडशीट की लाइफ 2 साल की होती है.
तकिया कवर, फेस टॉवल की लाइफ 9 महीने की होती है.
जबकि तकिया और ऊनी कंबल को 2 साल में बदल दिया जाता है.
हाल ही में रेलवे ने RTI के जरिए जानकारी दी कि ट्रेनों में बेडरोल की चोरी से उसे करोड़ों का नुकसान हो रहा है. जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच 1.27 करोड़ बेडरोल की चोरी हुई. इन चोरियों की वजह से रेलवे के ठेकेदारों को 104.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. सबसे ज्यादा ल46.54 लाख फेस टॉवल , 41.13 लाख बेडशीट, 23.59 लाख तकिए के कवर, 12.95 लाख कंबल की चोरी हुई है. इस दौरान 2.76 लाख तकिए चोरी हुए.