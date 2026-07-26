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सीट एक फिर रेलवे क्यों देता है 2 बेडशीट? कितने दिन में बदले जाते हैं ट्रेन में तकिए-चादर? सरकार ने सब बताया

Indian Railways Bedroll Rules: ट्रेन के एसी कोच में 2 बेडशीट क्यों दी जाती है? कितने दिन बाद ट्रेन में मिलने वाले चादर, तकिए बदल जाते हैं ? सरकार ने खुद बताया.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 26, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 01:27 PM IST
सीट एक फिर रेलवे क्यों देता है 2 बेडशीट? कितने दिन में बदले जाते हैं ट्रेन में तकिए-चादर? सरकार ने सब बताया

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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